10 главных вопросов в последние 3 дня трансферного окна в Европе

Летнее трансферное окно в большинстве стран Европы закроется в понедельник вечером. Среди этих стран Италия, Испания, Франция, Германия и многие другие – то есть большинством стран, где играют топ-клубы. У них осталось трое суток, чтобы избавиться от ненужных игроков или укрепить слабые места. Кое-кому следует поторопиться.

1. Где окажется Неймар?

Самая нудная история лета всё никак не закончится. Неймар хочет в «Барселону». Звёзды «Барселоны» хотят, чтобы Неймар вернулся. Даже руководство «ПСЖ» уже хочет избавиться от бразильца. Но – по рыночной цене, а 200 млн евро у каталонцев нет. Поэтому история и тянется так долго. В последние пару недель «Барса» предложила включить в сделку чуть ли не половину состава, но отказались и парижане, и сами игроки. Ничего, осталось всего три дня.

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2. Успеет ли «Юве» скинуть лишний вес?

Тренер чемпионов Италии Маурицио Сарри ещё в «Наполи» говорил, что не любит работать со слишком большим количеством игроков. Ему не повезло: в «Юве» даже после продажи Кина остаётся восемь форвардов и вингеров. Претендуют они на три позиции, но если вспомнить про Роналду, то на самом деле у Сарри семь претендентов на две позиции. Клуб идёт на жёсткие меры: Манджукича предупредили, что не включат его в заявку на Лигу чемпионов. Но хорват всё равно не хочет уходить. Не нашлось покупателей и на Игуаина. И на пару полузащитников: Хедиру и Матюиди, которых «Юве» напрасно предлагал в аренду или в обмен. В общем, как-то многовато лишних.

3. Неужели Месут Озил останется в «Арсенале»?

В начале лета кандидат на выход из «Арсенала» номер один был очевиден. Озил провалил последний сезон, со всеми поругался, большую часть времени сидел в запасе, а когда выходил, растворялся на поле. Но после пары неудачных попыток продать, а потом отдать Озила в аренду в Турцию, всё подвисло. Сам Озил всё лето хранил молчание. А потом внезапно оказался в центре криминальной истории: его и Колашинаца преследовали бандиты, пришлось нанимать охрану и какое-то время не выходить из дома. И это в центре Лондона. В общем, Озилу стало не до трансфера. В конце августа Эмери не исключил, что продаст кого-то до конца трансферного окна, но не назвал фамилии.

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4. Удастся ли «Барселоне» избавиться от Дембеле?

Клуб и агент агент игрока Мусса Сиссоко противоречат друг другу и упрямо стоят на своём. «Барса» пытается продать Дембеле или хотя бы отдать в аренду в Париж, после того, как он оказался не нужен «Баварии». Агент «на 1000%» уверен, что Дембеле останется в «Барселоне». Он даже сказал, что его клиента совершенно не пугает возможный приход Неймара, который играет на том же фланге. Интересно, а Дембеле вообще в курсе, что он может оказаться в глубоком запасе? Или это тоже устраивает его и его агента? В начале августа француз опоздал на предсезонный медосмотр, чем привёл в ярость руководство клуба. Его оштрафовали на полмиллиона. Интересно, поможет ли это подтянуть дисциплину.

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5. Купит ли «Реал» полузащитника?

Погба или Эриксен? Эриксен или ван де Бек? Ван де Бек или Бруну Фернандеш? Первое время всех волновало, кого именно из топовых атакующих полузащитников выберет Зинедин Зидан и оплатит Флорентино Перес. Но чем дальше, тем туманнее выглядят перспективы ещё одного большого трансфера. «Реал» уже потратил больше всех в Европе и явно притормозил. Желание сэкономить можно понять, но и игрок в полузащиту – необходимость. Нельзя же ставить перед Зиданом задачу выиграть всё с той же самой основой, от которой он ушёл год назад? Даже с единственной заменой Криштиану Роналду на Эдена Азара. Летом ходили слухи, что француз даже готов подать в отставку, если полузащитник не будет куплен. Возможно, затянувшаяся пауза связана с тем, что «Реал» не продал Бэйла?

6. Неужели Гарет Бэйл всё-таки останется в «Реале»?

Вот игрок, который не нужен тренеру ещё больше, чем Озил не нужен Эмери. «Для всех будет лучше, если Бэйл уйдёт уже завтра», — сказал Зидан полтора месяца назад. Не ушёл. А его агент даже перешёл в контратаку. Он назвал отношение Зидана к Бэйлу «позорным» и заверил, что валлиец никуда не уйдёт. Логично. Пока побеждает агент. Вариантов, куда мог бы отправиться Бэйл, почти не осталось: «Бавария» решила проблемы с флангами, переезд в Китай в последний момент сорвался, а варианты с «МЮ» и «Тоттенхэмом», кажется, были лишь слухами. И вот Зидан уже говорит, что рассчитывает на игрока. Ещё бы не рассчитывать – после эпидемии травм, которая свалилась на «Реал». И раз уже мы подробно остановились на «Реале», вот ещё один вопрос.

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7. Отпустит ли «Реал» Йовича в аренду?

Купить выстрелившего молодого форварда за 60 млн евро и тут же отдать его в аренду, как будто он не нужен. Звучит абсурдно. Но тогда почему новости о возможном уходе серба возникают каждую неделю? Его пытались включить в обмен с «ПСЖ» на Неймара, а сербские СМИ пишут, что новичок не входит в планы Зидана. На этом фоне опять активизировался «ПСЖ»: парижанам срочно нужен форвард в аренду.

8. Проведёт ли Икарди сезон на трибуне?

Ещё одна история, участники которой о логике не слышали. Что «Интер» не рассчитывает на Икарди, было ясно ещё в феврале. С тех пор ничего не изменилось. Уже все в клубе это подтвердили, включая и директоров, и самого Хавьера Санетти. Икарди молчит, зато его жена в который раз подтвердила, что игрок никуда не уйдёт и останется в «Интере». «Это решение клуба, использовать его или нет. В конце концов, они платят ему зарплату». Непонятное решение. Зарплата Икарди не так уж велика (это была одна из причин конфликта). В «Наполи» он мог бы получать больше, но наотрез отказывается менять команду. Ещё одним вариантом могла бы стать аренда в «Атлетико» — мадридцам нужен форвард, а ситуацию с Икарди лучше хотя бы отложить на год, чем держать игрока на трибуне. Но Мауро пока не согласился.

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9. Куда «МЮ» денет 13 защитников?

Пока фаны «МЮ» празднуют уход Лукаку и Алексиса в «Интер», на очереди другие пассажиры. В основном защитники: ещё вчера утром их в команде 14. Многовато, учитывая, что Сульшер играет с четырьмя игроками обороны. В центре Магуайр и Линделёф – явно основная пара, с Байи в роли первого запасного и молодым Туанзебе на подхвате. Остаются Рохо, Смоллинг и Джонс. Первый шаг сделан: Смоллинг уже в Риме, накануне официально было объявлено об аренде. Джонс и Рохо пока на месте. С фланговыми защитниками похожая история: есть Шоу и Янг, Уан-Биссака и Далот, но в заявке числятся ещё и Бортуик-Джексон, Фосу-Менса и Дармиан. По Дармиану уже почти достигнута договорённость с «Пармой»: игроку осталось пройти медосмотр. Вообще, любопытно, как итальянские клубы разгружают «МЮ» от балласта: четыре трансфера или уже совершены, или в финальной стадии. Но и с учётом ухода Смоллинга, и даже Дармиана, у Сульшера есть 12 игроков на четыре позиции. Есть от кого избавиться. Только времени почти нет.

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10. «ПСЖ» купит хоть какого-то нападающего?

На бумаге нападение парижан выглядит мощно: Неймар, Кавани, Мбаппе. По факту это катастрофа. Неймар не тренируется и в любом случае дисквалифицирован на три тура Лиги чемпионов, Мбаппе и Кавани травмированы и пропустят месяц. Единственный нападающий в распоряжении Томаса Тухеля – Эрик Максим Шупо-Мотинг, который за весь прошлый сезон сыграл с первых минут в чемпионате семь раз. Маловато, особенно для Лиги чемпионов. Интерес к тому же Йовичу можно понять.