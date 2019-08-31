Возьми в аренду, а потом купи. «Зенит» согласился на условия «Порту»

Результаты жеребьёвки Лиги Европы сезона-2019/20



В Монако завершилась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20. Вашему вниманию её итоговые результаты.



Группа A: «Севилья» (Испания), АПОЕЛ (Кипр), «Карабах» (Азербайджан), «Дюделанж» (Люксембург);

Группа B: «Динамо» Киев (Украина), Копенгаген (Дания), «Мальмё» (Швеция), «Лугано» (Швейцария);

Группа C: «Базель» (Швейцария), «Краснодар» (Россия), «Хетафе» (Испания), «Трабзонспор», (Турция);

Группа D: «Спортинг» (Португалия), ПСВ Эйндховен (Нидерланды), «Русенборг» (Норвегия), ЛАСК (Австрия);

Группа E: «Лацио» (Италия), «Селтик» (Шотландия), «Ренн» (Франция), ЧФР (Румыния);

Группа F: «Арсенал» (Англия), «Айнтрахт» (Германия), «Стандарт» (Бельгия), «Витория Гимарайнш» (Португалия);

Группа G: «Порту» (Португалия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Рейнджерс» (Шотландия);

Группа H: ЦСКА (Россия), Лудогорец (Болгария), «Эспаньол» (Испания), «Ференцварош» (Венгрия);

Группа I: «Вольфсбург» (Германия), Гент (Бельгия), «Сент-Энтьен» (Франция), «Александрия» (Украина);

Группа J: «Рома» (Италия), «Боруссия» Мёнхенгладбах (Германия), «Истанбул Башакшехир» (Турция), «Вольфсберг» (Австрия);

Группа K: «Бешикташ» (Турция), «Брага» (Португалия), «Вулверхэмптон» (Англия), «Слован» (Словакия);

Группа L: «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Астана» (Казахстан), «Партизан» (Сербия), «АЗ Алкмар» (Нидерланды).

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«РБ Лейпциг» обыграл «Боруссию» М и возглавил турнирную таблицу Бундеслиги



«РБ Лейпциг» со счётом 3:1 обыграл мёнхенгладбахскую «Боруссию» в матче 3-го тура чемпионата Германии. Встреча проходила на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе.



Героем встречи стал форвард гостей Тимо Вернер, сделавший хет-трик. Сначала он поразил ворота Яна Зоммера с передачи Эмиля Форсберга. Затем ему ассистировал Юссуф Поульсен. Уже в самом конце встречи команды обменялись забитыми мячами. Брил Эмболо с передачи Ласло Бенеша сократил отставание в счёте до минимума. А через три минуты Вернер установил окончательный счёт в матче.



С 9 очками «РБ Лейпциг» возглавил турнирную таблицу Бундеслиги. «Боруссия» занимает 7-е место с 4 очками.



Напомним, «РБ Лейпциг» является соперником «Зенита» по групповому раунду Лиги чемпионов.

Стали известны условия перехода Осорио в «Зенит»



«Зенит» и «Порту» достигли полной договорённости о переходе в стан сине-бело-голубых защитника «драконов» Йордана Осорио, сообщает O Jogo.



Согласно информации источника, 25-летний игрок уже вылетел в Санкт-Петербург. За «Зенит» венесуэлец будет выступать на правах аренды, которая рассчитана на один год. Соглашение между клубами предусматривает обязательство выкупа «Зенитом» контракта игрока по окончании текущего сезона.



Осорио перешёл в «Порту» летом 2018 года из «Тонделы». Сумма трансфера составила € 2 млн. В прошлом сезоне 25-летний венесуэлец выступал на правах аренды за «Виторию Гимарайнш». В составе «завоевателей» он принял участие в 27 матчах португальского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, а также получил две жёлтые карточки. Контракт игрока с «драконами» действует до лета 2022 года.

Источник: «Газпром Арена» примет финал Лиги чемпионов сезона-2020/21



Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2020/21 пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», сообщает AP News.



На проведение решающего матча главного европейского клубного турнира в 2021 году претендовала также мюнхенская «Альянц Арена». Однако в итоге право принять финал ЛЧ в следующем сезоне получил петербургский стадион.



«Альянц Арена» в свою очередь получит право провести финальный матч Лиги чемпионов в 2022 году. В сезоне-2022/23 решающий матч ЛЧ примет лондонский «Уэмбли».



Напомним, финал Лиги чемпионов в текущем сезоне пройдёт на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле. Действующим победителем турнира является «Ливерпуль». В финале ЛЧ сезона-2018/19 красные со счётом 2:0 обыграли «Тоттенхэм Хотспур».

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«Динамо» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче чемпионата России



В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги самарские «Крылья Советов» принимали московское «Динамо». Встреча прошла в Самаре на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счётом 0:0.



На 89-й минуте мяч в ворота «Динамо» отправил нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев, но судья отменил гол из-за офсайда.



«Динамо», набрав 9 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Крылья Советов» (7) — 12-е.



В 9-м туре Премьер-Лиги московский клуб на своём поле сыграет с «Уфой», а команда из Самары в гостях встретится с «Краснодаром». Оба матча состоятся 15 сентября после перерыва на матчи сборных.

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Агент: информация про аренду Сантоса в ЦСКА — правда, завтра вылетаем в Москву



Фабиано Фара, агент полузащитника бразильского клуба «Васко да Гама» Лукаса Сантоса, подтвердил информацию о переходе игрока в московский ЦСКА.



«Информация об аренде Сантоса в ЦСКА — правда. Завтра мы вылетаем в Москву», — сказал Фара в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Интерес к Сантосу также проявляли «Гояс», «Шапекоэнсе» и «Понте Прета». ЦСКА ранее уже предпринимал попытки подписать полузащитника. В феврале «армейцы» делали официальное предложение о покупке футболиста, но в итоге стороны не договорились о трансфере. Клубы тогда не сошлись в распределении доли от последующей перепродажи 20-летнего хавбека.

«Барселона» исключила подписание Неймара за € 215 млн



«Барселона» отказалась приобретать форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара за € 215 млн, сообщает Sport.es.



Согласно информации источника, руководство каталонского клуба исключило покупку 27-летнего нападающего парижан за указанную сумму. Однако в стане сине-гранатовых всё ещё рассчитывают заполучить бразильца путём включения в сделку по нему своих игроков.



Ранее стало известно, что Неймар изъявил желание покинуть «ПСЖ», а спортивный директор каталонского клуба Хавьер Бордас признал, что прогресс в обсуждении возможного возвращения бразильца всё же был достигнут. В сезоне-2018/19 бразильский нападающий принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач.



Контракт форварда с французским клубом действует до 30 июня 2022 года. Неймар уже выступал в составе каталонской команды в период с 2013 по 2017 год.

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«ПСЖ» и «Реал» согласовали трансфер К. Наваса



Голкипер «Реала» Кейлор Навас продолжит карьеру в «Пари Сен-Жермен», сообщает RMC Sport.



Согласно информации источника, сумма трансфера 32-летнего вратаря «сливочных» составит € 13,5 млн. В сделку также будет включен голкипер парижан Альфонс Ареола — он будет выступать на «Сантьяго Бернабеу» на правах годичной аренды.



Навас перешёл в «Реал» летом 2014 года из «Леванте». Его трансфер обошёлся «Королевскому клубу» в € 10 млн. В текущем сезоне в матчах на клубном уровне вратарь участия не принимал. Контракт костариканца со «сливочными» рассчитан до лета следующего года. За пять лет выступлений на «Сантьяго Бернабеу» он выиграл с командой 12 трофеев, в том числе три раза подряд Лигу чемпионов (2015/16, 2006/17, 2017/18).

Икарди подал в суд на «Интер», он требует от клуба € 1,5 млн



Форвард «Интера» Мауро Икарди подал в суд на свой клуб, сообщает La Gazzetta dello Sport.



Согласно информации источника, 26-летний нападающий требует от «нерадзурри» восстановить его права в команде и выплатить ему € 1,5 млн в качестве возмещения ущерба за отстранение от тренировок.



Ранее сообщалось, что новоиспечённый главный тренер «Интера» Антонио Конте не рассчитывает на футболиста в нынешнем сезоне. Интерес к аргентинцу проявляли «Ювентус», «Наполи», «Рома» и «Монако».



Икарди выступает за «Интер» с 2013 года. В прошлом сезоне нападающий принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 17 забитых мячей, а также отдал пять результативных передач. Контракт футболиста с миланским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.

«Сампдория» и «Зенит» согласовали переход Ригони



Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони продолжит карьеру в «Сампдории», сообщает TNT Sport со ссылкой на Sportitalia.



Согласно информации источника, клубы уже согласовали все условия сделки. Генуэзский клуб арендует 26-летнего хавбека на один год с обязательством выкупа контракта игрока за € 11 млн. В понедельник, 2 сентября, аргентинец отправится в Италию, чтобы пройти медицинское обследование и подписать личное соглашение с «Сампдорией».

Ригони перешёл в «Зенит» из аргентинского «Индепендьенте» летом 2017 года. Первую половину сезона-2018/19 26-летний футболист провёл в «Аталанте», выступая за итальянский клуб на правах аренды. В составе «Зенита» Ригони сыграл в 11 матчах минувшего сезона, забив три гола и отдав шесть голевых передач. Контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2021 года.

«Реал» согласовал трансфер Б. Фернандеша за € 70 млн



Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш продолжит карьеру в «Реале», утверждает O Jogo.



Согласно информации источника, клубы уже согласовали все условия сделки. Трансфер 24-летнего хавбека обойдётся «сливочным» в € 70 млн. Однако на «Сантьяго Бернабеу» португалец переберётся только следующим летом. Текущий сезон он доиграет в «Спортинге».



В сезоне-2018/19 на клубном уровне Фернандеш стал автором 32 забитых мячей и 18 голевых передач. При этом он провёл в составе «Спортинга» 52 матча: 33 — в чемпионате, 11 — в Кубке и 8 — в еврокубках. Его контракт со «Спортингом» действителен до лета 2023 года.



Ранее «Спортинг» отказался продавать Фернандеша «Тоттенхэм Хотспур» за € 55 млн и 10 млн бонусами.

«Рома» объявила о переходе Смоллинга



Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг продолжит карьеру в «Роме», сообщается на официальном сайте римского клуба.



За новую команду 29-летний игрок будет выступать на правах аренды, которая рассчитана на один год. Стоимость сделки клубы оценили в € 3 млн. За «Рому» англичанин будет выступать под 6-м номером.



«Это прекрасная возможность попробовать силы в новом чемпионате в составе великой команды, которая ставит перед собой большие цели. Это как раз то, что мне было нужно. Надеюсь, смогу помочь команде уже в самое ближайшее время. С нетерпением жду возможности присоединиться к своим новым партнёрам по команде», — сказал Смоллинг после перехода в «Рому».



Контракт Смоллинга с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2022 года.

«Млада Болеслав» согласилась продать Комличенко в ЦСКА



Российский нападающий Николай Комличенко в ближайшее время может стать игроком московского ЦСКА. Об этом стало известно «Чемпионату». Детали потенциальной сделки станут известны позже. Нападающий не примет участие в следующем матче чемпионата Чехии из-за готовящегося трансфера.



Ранее сообщалось, что «Локомотив» согласовал трансфер нападающего за € 3,5 млн, но в последний момент сделка была поставлена на паузу. Также интерес к Комличенко проявляли бельгийский клуб «Гент» и греческий ПАОК.



Комличенко является воспитанником «Краснодара». В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии. Его 28 забитых мячей стали рекордными в истории лиги. Контракт нападающего с чешским клубом действителен до лета 2022 года. Известный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 3,5 млн.