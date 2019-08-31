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Трансферный рынок РПЛ, Комличенко переходит в ЦСКА – детали

Комличенко переходит в ЦСКА – детали
Андрей Панков
Комличенко всё-таки вернётся в Россию. ЦСКА близок к трансферу форварда
Все варианты, которые были у Комличенко, — в одном тексте.
Футбол / РПЛ 0

Почему за Комличенко гонялись все российские клубы

Николай Комличенко после перехода в «Младу Болеслав» из «Краснодара» стал одним из самых обсуждаемых российских форвардов. Виной тому невероятная результативность в чемпионате Чехии. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром с 28 голами на счету, а ещё был признан лучшим легионером чешского чемпионата. Этот сезон Николай тоже начал ударно: в четырёх матчах забил пять голов, при этом четыре из них — в одном матче против «Динамо» из Ческе-Будеёвице.

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Пока «армейцы» решают вопрос с трансфером Николая Комличенко, кандидат в сборную России продолжает забивать за «Младу Болеслав».

Куда мог перейти Комличенко

К Комличенко проявляли интерес почти все топовые российские клубы и несколько зарубежных. По нашей информации, переговоры о переходе Николая вели ПАОК и «Гент». Был интерес к Комличенко и у «Зенита», в нём был заинтересован Хавьер Рибалта. Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказывал Евгению Савину, что красно-белые рассматривали трансфер нападающего, но он не подходил под стиль игры. Но главным претендентом на Комличенко был «Локомотив», где его очень хотел видеть лично Юрий Сёмин. В начале недели «Локомотив» предварительно согласовал детали трансфера, «Млада Болеслав» должна была получить 2,5 млн евро за переход. Но в последний момент ситуация была отыграна назад из-за расхождения в финансовых вопросах, плюс «железнодорожники» решили взять Луку Джорджевича, что было экономически выгоднее. В последние дни интерес к Комличенко был у «Славии», «Фортуны» и «Фейеноорда», но до предложений дело не дошло.

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Почему Комличенко перейдёт в ЦСКА

ЦСКА давно следил за Николаем. Скауты «армейцев» несколько раз смотрели игрока вживую на матчах чешского чемпионата и давали на него положительную характеристику. Комличенко нравится главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко, но всё же нападающий не был основным вариантом, потому что ЦСКА пытался привезти в команду иностранного нападающего.

Когда все варианты отпали, руководство клуба вернулось к кандидатуре Комличенко. В середине августа начались переговоры по трансферу с чешским клубом и самим игроком. Условия контракта удалось согласовать достаточно быстро, проблема была в чешском клубе, который не соглашался падать в сумме. Но в последние дни ЦСКА удалось договориться о сумме, которая должна составили около 2,5 млн евро. По нашей информации, 31 августа российский форвард уже не примет участие в очередном матче чемпионата Чехии, в котором «Млада Болеслав» будет играть со «Словацко» из-за готовящегося трансфера. Не исключено, что ЦСКА успеет заявить Комличенко на матч против «Арсенала».

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