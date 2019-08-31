Где теперь играет Сычёв. Главное о «Пюнике» и чемпионате Армении

В армянском чемпионате много российских тренеров, игроков и денег. Теперь и Сычёв там.

Карьера Дмитрия Сычёва за последние несколько лет обрывалась и восстанавливалась так часто, что можно было потерять след. Вкратце: в конце декабря 2015 года Дмитрий вернулся из аренду в «Окжетпес» (В Казахстане у него набралось 20 игр и три гола) и не нашёл себе новый клуб. Он опровергал, что закончил карьеру, попробовал поиграть в футбол 8х8, потом снова за «Локомотив», но только в пляжном футболе. Летом 2017 года он был заявлен за вторую команду «Локомотива». В «Казанке» он четыре раза вышел в основе в матчах ПФЛ, ещё 15 раз появился на замену. Потом Дмитрий обнаружился на Маврикии – там он был инструктором по сёрфингу.

Дмитрий Сычёв стал инструктором по сёрфингу. На Маврикии А ещё поступил в ВШЭ и покатался по Америке.

Последний раз Сычёв играл в футбол на (полу)профессиональном уровне почти полтора года назад, в мае 2018 года. Три месяца назад он сказал: «Я на паузе». Более чем солидная пауза, если учесть, что в октябре ему исполнится 36 лет. Но внезапно пауза закончилась.

Сычёв договорился с ереванским «Пюником». Контракт подписан на год с возможностью продления ещё на год. К этому шло: сначала Дмитрий в своём подкасте предупредил, что ведёт переговоры с одним клубом, а несколько дней назад начал тренироваться https://www.championat.com/football/news-3833433-sychjov-pribyl-v-erevan-dlja-trenirovok-s-pjunikom.html с «Пюником». Видно, тренироваться пришлось недолго: он сразу получил контракт. А что из себя представляет «Пюник»? Да и вообще армянский футбол?

Чемпионат Армении и «Пюник». Как там?

Армянская Премьер-лига за пару лет очень изменилась. Главная причина – в неё пришли деньги. В основном, деньги из России. С их помощью усилились, в частности, «Пюник», приобретённый Артуром Согомоняном, и «Арарат-Армения», получивший это название после того, как владельцем стал Самвел Карапетян.

Российские футболисты массово ринулись в Армению. С чего вдруг? За одно трансферное окно армянские клубы набрали четыре десятка россиян, не считая тренеров и менеджеров.

Ворота «Арарата-Армении» защищает бывший голкипер «Оренбурга» Дмитрий Абакумов, в центре защиты подчищает Дмитрий Гузь, а забивает Антон Коляблко: у него в прошлом сезоне 15 голов в чемпионате и три в квалификации в Лигу Европы.

Тренером «Пюника» сразу стал Андрей Талалаев, а весной новым главным был назначен Александр Тарханов. Команда в борьбе за первое место уступила тому самому «Арарату-Армении» всего одно очко. Летом команду пополнили новые игроки из России. Кроме Сычёва, это Антон Белов из «Анжи» и Александр Галимов из дубля «Урала». Теперь ещё и Дмитрий присоединился.

Но начало сезона «Пюнику» не удалось: два поражения подряд отбросили команду в середину таблицы. Правда, восемь пропущенных голов намекают на проблемы с обороной, а не с атакой, но Тарханову, конечно, виднее, кем усиливать команду. Кстати, одновременно с переходом Сычёва, клуб расстался с 21-летним полузащитником Эриком Варданяном, который перешёл в московский «Локомотив».

В чемпионате ещё ничего не потеряно. «Арарат- Армения» тоже неудачно начал сезон. На первом месте с тремя победами и ничьей идёт «Арарат». Там тоже знакомые лица: на воротах Сергей Ревякин, в атаке Александр Козлов, а в защиту только куплен Евгений Макеев.