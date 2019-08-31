Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Бёрнли» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

«Локомотив» — «Ростов» — 1:2, видео, 31 августа 2019, спасение Чернова

Спасение Чернова — лучший момент тура в РПЛ
Богдан Горбунов
Спасение Чернова — лучший момент тура в РПЛ. Ничего круче уже точно не случится!
Дважды бросившись под мяч на линии ворот, он сохранил «Ростову» победу над «Локомотивом».
Футбол / РПЛ 0

В 8-м туре РПЛ «Ростов» обыграл «Локомотив» и вышел на первое место Премьер-Лиги. В игре с «железнодорожниками» форвард желто-синих Эльдор Шомуродов забил два гола, однако даже не он стал лучшим игроком встречи. На последних минутах игры все лавры забрал себе Евгений Чернов.

В конце поединка «Локомотив» отчаянно давил на ворота ростовчан и был очень близок к голу. После подачи Рыбуса вратарь «Ростова» Егор Бабурин ошибся, играя на выходе, и позволил Смолову пробить головой в пустые ворота. Тем не менее Чернов успел вытащить мяч с ленточки в героическом прыжке.

Чуть позже защитник ростовчан совершил еще одно сумасшедше еспасение. Получив отскочивший мяч, Джорджевич попытался добить его в пустые ворота, однако Чернов успел прыгнуть во второй раз. Бросившись, словно под пули, он спас ворота хозяев от второго гола.

После такого сейва игру можно было заканчивать, как и весь тур в РПЛ. Ничего круче, в ближайшие выходные в российском футболе уже точно не случится!

«Просто получилось удачно отбить мяч, прыгал осознанно, хотел помочь вратарю, — признался после игры герой матча. — Будут ли ребята проставляться? Да нет, зачем. Мы делаем одну работу, хотим победить, сегодня удалось. Ребята в раздевалке поблагодарили, а я их за удачную игру. Джорджевич, наверное, расстроился. Главное, что выиграли. Карпин недоволен? Ему виднее, он тренер, но мы заработали три очка в игре с очень хорошей командой».

«Спасибо Чернову, поздравили его в раздевалке, все сказали, что он молодец. Конечно, в моменте выноса Чернова мяча из ворот нам чуть повезло», — резюмировал автор дубля Эльдор Шомуродов.

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент