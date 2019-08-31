«Свадьба Питта и Джоли». Команда не явилась на матч по необычной причине

Матч 2-го тура между командами 4-й лиги Румынии должен был состояться сегодня утром, но футбольный клуб «Пояна Маре» не явился на игру по весьма необычной причине — из-за свадьбы одного из футболистов.
Команда хозяев разминалась перед матчем на протяжении 30 минут, ожидая приезда гостей. В итоге время ожидания истекло, и арбитр принял решение зафиксировать техническое поражение «Пояне Маре» за неявку на игру.
Кто женился?
Зовут этого футболиста Ионуца Делиу, свадьбу он наметил на вечер прямо в день игры. Руководство клуба и игроки были приглашены на празднество, чтобы запечатлеть бракосочетание лично. Матч не стал поводом пропустить вечеринку.
Похоже, вместо этого парни отправились в загс, а возможно, и сразу в ресторан. Вечером футболист выложил фотографию со свадьбы с надписью: «Свадьба Брэда Питта и Анджелины Джоли».
Похожи или нет — решать вам.
Клуб отнёсся к инциденту пониманием. За час до матча на официальной страничке команды в соцсетях появилась публикация, в которой объясняли причину неявки на игру.
«Сегодня важный день для нашего одноклубника и друга Ионуца Делиу и его спутницы Дианы.Они решили узаконить свои отношения и пожениться! По этой причине наша команда не сможет приехать на матч против «Кырчи», потому что все игроки находятся рядом с женихом. Мы просили перенести матч на другой день, но нам отказали. Мы отказались играть сегодня, так как никто не понимает важность этого события».
«Кырча — Пояна Маре 3-0», — торжественно заключила своё заявление «Пояна».
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