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«Спартак» — «Зенит», 1 сентября 2019, РПЛ, онлайн-трансляция

«Спартак» — «Зенит», 1 сентября 2019, онлайн
«Чемпионат»
РПЛ. «Спартак» — «Зенит». LIVE!
Все подробности матча.
Футбол / РПЛ 0
Россия - Премьер-Лига. 8-й тур
01 сентября 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург

«Спартак» — «Зенит». Текстовая трансляция

ОНЛАЙН

17:00. Добрый день! «Спартак» — «Зенит» — это всегда круто! Ещё круче это действо тогда, когда у команд одинаковое количество очков и победивший догоняет лидера. Матч начинается в 19.00, а мы начнём пораньше и расскажем обо всём, что будет происходить до начала игры.

Турнирная таблица РПЛ

Для начала — проголосуем.

Затем пройдём исторический тест.

Тест. Хорошо ли ты знаешь новейшую историю противостояний «Спартака» и «Зенита»?
«Дерби двух столиц» всегда славилось крутыми матчами, скандалами и любопытными событиями.

И почитаем колонку Дмитрия Егорова. Про «Спартак», разумеется.

Федун не уволит Кононова. Даже если «Спартак» проиграет «Зениту»
У хейтеров пока мало шансов. Им опять придётся болеть против команды.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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