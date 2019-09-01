РПЛ. «Спартак» — «Зенит». LIVE!

«Спартак» — «Зенит». Текстовая трансляция

ОНЛАЙН

17:00. Добрый день! «Спартак» — «Зенит» — это всегда круто! Ещё круче это действо тогда, когда у команд одинаковое количество очков и победивший догоняет лидера. Матч начинается в 19.00, а мы начнём пораньше и расскажем обо всём, что будет происходить до начала игры.

Турнирная таблица РПЛ

Для начала — проголосуем.

Затем пройдём исторический тест.

Тест. Хорошо ли ты знаешь новейшую историю противостояний «Спартака» и «Зенита»? «Дерби двух столиц» всегда славилось крутыми матчами, скандалами и любопытными событиями.

И почитаем колонку Дмитрия Егорова. Про «Спартак», разумеется.