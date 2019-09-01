РПЛ. «Спартак» — «Зенит». LIVE!
Все подробности матча.
Россия - Премьер-Лига. 8-й тур
01 сентября 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
«Спартак» — «Зенит». Текстовая трансляция
ОНЛАЙН
17:00. Добрый день! «Спартак» — «Зенит» — это всегда круто! Ещё круче это действо тогда, когда у команд одинаковое количество очков и победивший догоняет лидера. Матч начинается в 19.00, а мы начнём пораньше и расскажем обо всём, что будет происходить до начала игры.
Для начала — проголосуем.
Затем пройдём исторический тест.
Тест. Хорошо ли ты знаешь новейшую историю противостояний «Спартака» и «Зенита»?
«Дерби двух столиц» всегда славилось крутыми матчами, скандалами и любопытными событиями.
И почитаем колонку Дмитрия Егорова. Про «Спартак», разумеется.
Федун не уволит Кононова. Даже если «Спартак» проиграет «Зениту»
У хейтеров пока мало шансов. Им опять придётся болеть против команды.
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