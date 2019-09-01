«Это нереально! Дайте ему медаль!». Иностранные СМИ в восторге от сейва Чернова

Вчера защитник «Ростова» Евгений Чернов, известный далеко не всем болельщикам в России, героически вырвал для своей команды победу, дважды защитив ворота от гола, и заслуженно стал героем тура в РПЛ. Сегодня – он чуть ли не самый обсуждаемый футболист в российском информационном пространстве. Неудивительно, что слава о подвиге игрока разлетелась далеко за пределы СНГ. Сейчас спасением Чернова восхищаются практически во всём мире.

Спасение Чернова — лучший момент тура в РПЛ. Ничего круче уже точно не случится! Дважды бросившись под мяч на линии ворот, он сохранил «Ростову» победу над «Локомотивом».

Американский портал MbS News дал заметку о сейве защитника с таким заголовком: «Российский игрок спас в самоубийственном прыжке свою команду от гола».



Британский портал Givemesport также рассыпался в комплиментах Чернову.



«Нереально. Дайте ему медаль! Если к футболу можно применить фразу: «Только через мой труп», то это как раз тот случай».



Сейвом защитника восхищались даже авторы сайта о хоккее, созданного канадской TSN.



«Несмотря на то, что мы любим сейвы вратарскими ловушками или носками коньков, мы покажем вам одно из самых сумасшедших спасений, которое мы когда-либо видели. Оно произошло в футболе! И этот сейв сделал даже не вратарь. Смотрите и удивляйтесь!».



Испанский портал La Nacion новость о спасении Чернова сопроводил изящным заголовком.



«Пируэты российского защитника, стоившие триумфа».



ESPN сравнил Чернова с суперменом.

«Спасение года! Евгений Чернов в последнем матче «Ростова» переоделся в Супермена и дважды совершил полёт, чтобы избежать ничьей с «Локомотивом».



Авторитетное испанское издание AS тоже не жалело лестных слов в адрес защитника «Ростова».



«Мы стали свидетелями лучших оборонительных действий последнего десятилетия: 90-я минута, и он совершил это чудо».



Журналисты из Южной Америки были тоже в восторге от сейва Чернова. Вот, что написал портал BolaVIP.



«Мы никогда не видели ничего подобного: эпический двойной сейв от российского защитника.



В России Евгений Чернов добыл победу для «Ростова», отметившись двумя спасениями, которые сводят с ума».

Бельгийский NIEUWSBLAD привёл Чернова в пример Калиду Кулибали, забившему нелепый автогол в недавнем матче с «Ювентусом».



«Российский защитник показывает Калиду Кулибали, как нужно действовать, совершая невероятное двойное спасение».



Крупнейший статистический футбольный сайт Transfermarkt даже посоветовал клубам поспешить с покупкой защитника «Ростова». В комментарии к видео с участием 26-летнего игрока жёлто-синих SMM-служба портала написала: «Всем тренерам клубов, которые хотят подписать его до закрытия трансферного окна: Евгений Чернов, возраст: 26 лет, левый защитник, контракт с клубом действует до лета 2022 года, рыночная стоимость: € 2 млн».