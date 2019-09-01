ЦСКА с трудом справился с «Арсеналом». «Армейцев» выручил новичок из Тамбова

Выезд в Тулу в последние годы традиционно непросто даётся лидерам РПЛ. В 8-м туре чемпионата России проблемы с «Арсеналом» испытал ЦСКА. По ходу матча «армейцы» уступали в счёте, но всё же смогли победить.

Седрик Гогуа – в старте «армейцев»

Никаких сюрпризов при выборе стартовых составов команд тренеры обоих клубов не подготовили. Виктор Гончаренко сделал лишь одну перестановку по сравнению с матчем с «Ахматом». С первых минут место в тройке центральных защитников занял новичок ЦСКА Седрик Гогуа, заменив травмированного Набабкина. Удивительно, но центрбек, который не провёл с новой командой и недели, оказался предпочтительнее Звонимира Шарлии. Позже стало ясно – Гончаренко не прогадал.

Игорь Черевченко вообще не поменял стартовый состав команды после встречи с «Оренбургом». «Арсенал» действовал в привычной схеме 4-3-3 — с атакующей тройкой Ломовицкий, Луценко, Лесовой.

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Первый гол Ахметова за ЦСКА

Старт встречи ожидаемо обернулся армейским штурмом чужих ворот. Футболисты ЦСКА забрали мяч под контроль и стали настойчиво пробираться в штрафную площадь хозяев.

Отчаянно обороняясь, «Арсенал» искал свой шанс в контратаках. Туляки пытались выйти из обороны через фланги усилиями вингеров, которые опускались ближе к обороне, чтобы получить мяч. Одна из таких попыток как раз принесла хозяевам удачу.

На 10-й минуте «канониры» убежали в контратаку через левый фланг. Воспользовавшись тем, что новичок «армейцев» Гогуа остался в своей зоне без страхующих партнёров, футболисты «Арсенала» сообразили на троих молниеносную комбинацию, которая закончилась голом. Ткачёв с фланга отдал точный пас на Луценко, а затем тот передачей пяткой вывел Лесового один на один с Акинфеевым. Полузащитник не сплоховал и точно пробил низом в дальний угол ворот.

Тем не менее уже через семь минут «армейцы» воплотили своё давление в результат. Ахметов оказался в нужное время в нужном месте – внутри штрафной площади он подбежал к отскочившему мячу и направил его в дальний угол ворот. Своим успехом он радовался особенно бурно – этот гол стал первым для хавбека в футболке ЦСКА.

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Сумасшедший темп игры

Обменявшись забитыми мячами, футболисты невероятно взвинтили темп игры. Не задерживаясь в центре поля, они со всех ног неслись к чужим воротам. Такой развесёлый и безбашенный футбол, казалось, сулил обоим клубам большие неприятности в обороне, но обошлось.

В конце тайма, оказавшись вчетвером против троих защитников, игроки ЦСКА не смогли довести атаку до гола. Влашич добежал до штрафной площади, пробил на технику, но переборщил с вращением – мимо ворот.

Спустя несколько минут отличиться могли туляки. Набирающий уверенность после своего первого гола в РПЛ Ломовицкий слёта пробил в ближнюю девятку. К счастью для Акинфеева, полузащитник угодил в перекладину.

Для «армейцев» первый тайм мог закончиться вполне неплохо – команда отыгралась и стала острее действовать в нападении. Тем не менее за несколько минут до перерыва получил травму Бийол, после чего его место на поле занял Нисимура.

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Отличный дебют Гогуа

Во второй половине игры темп матча значительно спал. Футболисты стали чаще ошибаться и нарушать правила. В итоге накал встречи снизился, как и её содержательность.

На 74-й минуте затишье в игре нарушил гол ЦСКА. После подачи Облякова со штрафного Гогуа открылся около дальней штанги ворот и вколотил мяч головой в сетку, став ещё одним автором гола, фамилию которого вряд ли кто-то ожидал увидеть на табло в Туле.

На пропущенный гол хозяева сразу же отреагировали. Взвинтив темп встречи, они снова начали угрожать воротам Акинфеева, при этом проваливаясь в обороне.

Обменявшись несколькими опасными моментами, команды поменялись и ролями. ЦСКА сосредоточился на обороне и лишь изредка убегал в контратаки, а «Арсенал» большими силами осаждал штрафную гостей.

В конце встречи со своей задачей «армейцы» справились лучше. Не без труда они увезли из Тулы три очка, поднявшись на третье место РПЛ.