В чём феномен Зинченко и почему так хорош «Сити». Объясняет Владимир Стогниенко

Матч «Ман Сити» и «Брайтона» прошёл дежурно. Команда у Пепа очень мощная — может, конечно, позволить сопернику создать пару моментов, зато потом как заломает! Так что если кто-то и может тягаться с «Сити», то это, конечно, не «Брайтон». Но об этом чуть позже.

Стратегия «Сити» ориентирована на длинные дистанции — при большом количестве матчей шанс на удачное выступление повышается. Если изучали в университете теорию вероятности, поймёте, что я имею в виду. Гвардиола выстроил такую игру, при которой процент успешных действий очень высок. Именно поэтому бороться с «Сити» на дистанции крайне тяжело!

Во-первых, нужно демонстрировать такую же бешеную игровую выносливость. Именно игровую, не физическую. Во-вторых, необходимо иметь такое же количество игроков, которые могут решить эпизод. Как показал прошлогодний матч «Сити» с «Лестером», в нужный момент у Пепа мог всё решить даже центральный защитник (см. гол Компани).

Проблемная позиция

Единственное значимое событие вчерашней игры — травма Лапорта. Не то чтобы это дефицитная позиция «Сити», но равнозначной замены ему, безусловно, нет. В прошлом сезоне был Компани, который уехал. Слышал забавный слух, будто защитника «Локо» Мурило рассматривали ему на замену. Но подобные слухи про игроков РПЛ появляются часто. Вот только редко оказываются правдой.

Пара Лапорт — Отаменди хороша тем, что они друг друга дополняют. Поэтому потеря Лапорта и впрямь проблема. У Гвардиолы бешеная вариативность в составе, но позиция центрального защитника вообще единственная, которая вызывает вопросы в «Сити».

Вряд ли это грозит им тотальным недобором очков, но, если он выпал надолго, в какой-то момент потеря может сказаться на результате. Рвётся же там, где тонко. Другой вопрос в том, сможет ли кто-то ввязаться в борьбу с «Сити» на дистанции. Ну а группу в ЛЧ «Сити» пройдёт без проблем.

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Бывший игрок РПЛ в основе

В последние пару лет я не видел у «Сити» явных слабых мест. Притом что тут нет условной мегаосторожности в духе Конте. Гвардиола может позволить себя взять атакующего игрока из РПЛ и поставить его крайним защитником. В итоге смотрите — две голевые атаки в игре с «Брайтоном» начинались с помощью Зинченко.

Не могу сказать, что мы знакомы с Сашей близко, но мне доводилось общаться с ним лично. Он очень крепко стоит на ногах. Грамотно оценивает себя и происходящее — думаю, именно в этом секрет его успеха. Потому что талантливых футболистов у нас было достаточно, а вот реализовывать свой талант в последние годы мало у кого получалось.

Тем более стоит учесть, что система Пепа помогает людям раскрываться. В данном случае сработал его творческий поиск. Я никогда не был сторонником Гвардиолы — скорее наоборот. Но глупо отрицать, что нет другого тренера, который с точки зрения тактики и новых идей так сильно повлиял на тенденции футбола в последние годы.

Изменения в игре

По матчам в новом сезоне можно было заметить, что у «Сити» выросли скорости. Но, чтобы делать какие-то выводы, трёх-четырёх туров мало. Подождём хотя бы игр десять. В любом случае у «Ман Сити» не может ничего измениться коренным образом. Разве что улучшатся отдельные эпизоды.

Например, появился Родри. Он моложе Фернандиньо и хорош в борьбе. При этом игрок очень конструктивный, может обострить игру, сделать нужную передачу. Да, пока не без ошибок, но он просто не до конца понимает, в какую сторону команда думает. Пока. Вопрос нахождения в стартовом составе — с каждым туром будет становиться всё лучше.

Другой новичок — Канселу — пока не играет. Но не играет сегодня — заиграет завтра. Это как раз пример того, как построена философия «Сити»: при изменении состава не должно страдать качество игры. Пример — смена голкипера, которую Пеп применяет исключительно как ротацию. Кто из них основной, все мы отлично знаем.

Не стоит списывать и Агуэро. 31 год — для форварда возраст не критичный. Не так давно здоровый Адурис забивал «ножницами» «Барселоне». А ему 38 лет! Агуэро подтянут и резок, сезона два он ещё точно сможет отыграть без проблем. К слову, он уже лучший бомбардир АПЛ.

«Сити» — чемпион?

Претендентов на чемпионство два, и на вопрос «Сити» или «Ливерпуль» ответ один.

«Сити» или «Ливерпуль»!

На сегодня просто не вижу шансов у кого-то ещё. Остальные намного слабее. Может быть, в один момент встрепенётся «Тоттенхэм» и какой-то отрезок свежо проведёт «Челси». Но бороться на дистанции не сможет никто.