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«Витесс» — «АЗ Алкмар» — 2:1, Слуцкий вышел на первое место в Эредивизии

Слуцкий вышел на первое место в Нидерландах
«Чемпионат»
Слуцкий вышел на первое место. «Аякс» пока отстаёт
«Витесс» ещё ни разу не проиграл.
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 5-го тура нидерландской Эредивизии «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, принимал АЗ. Встреча прошла в Арнеме на стадионе «Гелредом» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Нидерланды - Эредивизия. Эредивизия. 5-й тур
01 сентября 2019, воскресенье. 17:45 МСК
Витесс
Арнем
Окончен
2 : 1
АЗ Алкмар
Алкмар
0:1 Коопмейнерс – 33' (пен)   1:1 Матавж – 45+1'   2:1 Беро – 90+6' (пен)

На 33-й минуте АЗ вышел вперёд благодаря полузащитнику Теуну Коопмейнерсу, реализовавшему пенальти. Перед свистком на перерыв нападающий «Витесса» Тим Матавж сравнял счёт после передачи форварда Джей-Роя Грота. Победу команде Слуцкого принёс хавбек Матуш Беро, реализовавший удар с 11-метровой отметки на 96-й минуте.

У Слуцкого хороший старт сезона. Гостевая победа после ничьей с «Аяксом»
Российский тренер должен быть доволен тем, как его «Витесс» начал чемпионат.

«Витесс», набрав 11 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Нидерландов. Команда Слуцкого не проиграла пока ни одного матча в чемпионате, одержав три победы и два матча сыграв вничью.

«Аякс» и ПСВ, правда, имеют по матчу в запасе и в случае победы могут обойти «Витесс».

Чемпионат Нидерландов. Турнирная таблица

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