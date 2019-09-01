«Витесс» ещё ни разу не проиграл.

Слуцкий вышел на первое место. «Аякс» пока отстаёт

В матче 5-го тура нидерландской Эредивизии «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, принимал АЗ. Встреча прошла в Арнеме на стадионе «Гелредом» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 33-й минуте АЗ вышел вперёд благодаря полузащитнику Теуну Коопмейнерсу, реализовавшему пенальти. Перед свистком на перерыв нападающий «Витесса» Тим Матавж сравнял счёт после передачи форварда Джей-Роя Грота. Победу команде Слуцкого принёс хавбек Матуш Беро, реализовавший удар с 11-метровой отметки на 96-й минуте.

У Слуцкого хороший старт сезона. Гостевая победа после ничьей с «Аяксом» Российский тренер должен быть доволен тем, как его «Витесс» начал чемпионат.

«Витесс», набрав 11 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Нидерландов. Команда Слуцкого не проиграла пока ни одного матча в чемпионате, одержав три победы и два матча сыграв вничью.

«Аякс» и ПСВ, правда, имеют по матчу в запасе и в случае победы могут обойти «Витесс».

Чемпионат Нидерландов. Турнирная таблица