Слуцкий вышел на первое место. «Аякс» пока отстаёт

В матче 5-го тура нидерландской Эредивизии «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, принимал АЗ. Встреча прошла в Арнеме на стадионе «Гелредом» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
На 33-й минуте АЗ вышел вперёд благодаря полузащитнику Теуну Коопмейнерсу, реализовавшему пенальти. Перед свистком на перерыв нападающий «Витесса» Тим Матавж сравнял счёт после передачи форварда Джей-Роя Грота. Победу команде Слуцкого принёс хавбек Матуш Беро, реализовавший удар с 11-метровой отметки на 96-й минуте.
«Витесс», набрав 11 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Нидерландов. Команда Слуцкого не проиграла пока ни одного матча в чемпионате, одержав три победы и два матча сыграв вничью.
«Аякс» и ПСВ, правда, имеют по матчу в запасе и в случае победы могут обойти «Витесс».
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