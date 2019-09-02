Яркие события матча «Спартак» — «Зенит», патриотизм Шишкина и дебютный гол Промеса за «Аякс». Главное — в обзоре дня.

Четыре матча без побед. Головин с «Монако» опять идут на вылет

«Зенит» обыграл «Спартак» благодаря голу Жиркова

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» принимал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Блестящий гол Жиркова принёс «Зениту» победу. У «Спартака» не было шансов У Кононова снова проблемы в атаке.

На 32-й минуте мяч оказался в воротах «Зенита» после удара полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева, но судья отменил гол из-за игры рукой. Победу сине-бело-голубым принёс хавбек Юрий Жирков, забив в конце первого тайма.

М. Фернандеш подпишет контракт с «Краснодаром»

Бывший полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш продолжит карьеру в «Краснодаре», утверждает Record.



Согласно информации источника, сегодня, 1 сентября, 33-летний хавбек прибыл в Краснодар для согласования деталей личного контракта с «быками».

Фернандеш защищал цвета «Локомотива» с 2014 по 2019 год. В конце июня у него истёк срок соглашения со столичной командой, и он стал свободным агентом. Всего в составе московского клуба португалец сыграл 144 матча и забил 34 мяча. В сезоне-2017/18 вместе с «железнодорожниками» Фернандеш стал чемпионом России.



Ранее сообщалось, что заинтересованность в подписании контракта с Фернандешем проявляли турецкие «Бешикташ» и «Галатасарай». В составе сборной Португалии Фернандеш сыграл 15 матчей и забил 3 мяча.

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«Краснодар» обыграл «Урал»

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал «Краснодар». Встреча состоялась на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

На 19-й минуте счёт в матче открыл защитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев. Через 2 минуты ответный мяч в ворота «быков» отправил полузащитник «Урала» Юрий Бавин. На 38-й минуте нападающий Ари вновь вывел «Краснодар» вперёд в счёте. Хавбек «Урала» Отман Эль-Кабир сравнял счёт на 68-й минуте. Через 12 минут полузащитник «быков» Даниил Уткин забил третий гол гостей. На 82-й минуте конечный счёт установил форвард «Краснодара» Вандерсон. Таким образом, «быки» продлили беспроигрышную серию в РПЛ до 7 матчей.

«Монако» продлил серию без побед до 4 матчей, сыграв вничью со «Страсбургом»

В матче 4-го тура французской Лиги 1 «Страсбург» принимал «Монако». Встреча прошла в Страсбурге на стадионе «Стад де ла Мено» и завершилась со счётом 2:2.

Автором первого гола стал нападающий «Монако» Ислам Слимани, отличившийся на 11-й минуте. В конце тайма защитник «Страсбурга» Кенни Лала сравнял счёт, реализовав пенальти. Уже через минуту Слимани вновь вывел монегасков вперёд. Ничью хозяевам принёс хавбек Адриен Томассон, отправивший мяч в ворота гостей на 84-й минуте.



Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл на поле весь матч.

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ЦСКА одержал волевую победу над «Арсеналом»

ЦСКА в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги обыграл тульский «Арсенал». Встреча проходила в Туле на стадионе «Арсенал». Итоговый счёт матча — 2:1.



Первый мяч в игре был забит на 10-й минуте. Сергей Ткачёв от левого края сделал передачу в центр, Евгений Луценко чуть замедлил ход, но выкрутился и исполнил передачу пяткой в штрафную на рывок Даниилу Лесовому, который пробил точно в дальний нижний угол ворот гостей.

На 17-й минуте Константин Кучаев от левого края прострелил во вратарскую, Яке Бийолу пробить в борьбе не дали, но подбор в штрафной остался за Ильзатом Ахметовым, который уже не упустил своего шанса, направив мяч в угол ворот.

На 74-й минуте встречи «армейцы» забили второй гол. Иван Обляков со стандарта вырезал подачу на дальний угол вратарской, куда набежал 25-летний защитник. Ударом головой тот переправил мяч в ворота. Для Гогуа этот гол стал первым за «армейцев» в дебютной игре.

ЦСКА с трудом справился с «Арсеналом». «Армейцев» выручил новичок из Тамбова В своём дебютном матче за московский клуб Седрик Гогуа забил победный гол.

Промес забил первый гол за «Аякс»

Полузащитник амстердамского «Аякса» Квинси Промес отметился голом в матче 5-го тура чемпионата Нидерландов с роттердамской «Спартой» (в данный момент счёт 1:0, идёт 1-й тайм).

Промес отличился на 25-й минуте с передачи Лисандро Мартинеса. Этот гол стал для хавбека первым в составе «Аякса». Для этого ему пришлось провести пять матчей.

Промес перешёл в «Аякс» из «Севильи» минувшим летом. Сумма трансфера составила € 15,7 млн. 27-летний футболист подписал с амстердамским клубом контракт до лета 2024 года.

Шишкин отказался переходить в «Марибор»

Словенский «Марибор» сделал официальное предложение защитнику московского «Торпедо» Роману Шишкину. Официальный запрос также поступил и руководству «автозаводцев».



«Марибор» был готов воспользоваться опцией в контакте футболиста, по которой игрок может покинуть московский клуб при наличии предложения их зарубежных клубов.



Несмотря на то что Шишкину предложили зарплату, в несколько раз превышающую условия контракта Романа с «Торпедо», игрок отказался переходить в «Марибор». Источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что Шишкина всё устраивает в «Торпедо», игрок вместе с командой рассчитывает вернуться в Российскую Премьер-Лигу.