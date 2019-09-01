Айртон обратился к фанатам после поражения от «Зенита»

За неделю «Спартак» потерпел два крайне болезненных поражения. И оба – на «Открытие Арене». Сначала вылет из Лиги Европы. А потом проигрыш «Зениту». Раньше фанаты «Спартака» в таких случаях пели:

«Чего ещё вам нужно, чтобы выйти и играть?

Давно ли на цвета родные стало наплевать?

Оооооооо! Наше имя – выше денег!»



А сейчас после поражения все игроки подошли к фанатской трибуне и болельщики скандировали:



«Спартак» Москва, ты не один,

С тобою мы, мы победим».

Такую поддержку чувствует даже Айртон, который не говорит по-русски. С защитником удалось поговорить после матча. Перед игрой была новость о том, что бразилец не сможет сыграть против «Зенита». Айртон объяснил, что информация преувеличена. За день до игры он заболел, но в день матча чувствовал себя хорошо. А вот, что Айртон сказал болельщикам:



«Мы переживаем из-за результатов, но фанаты нас не оставляют. Сегодня пришло более 40 тысяч человек. Мы понимаем, что люди пришли за другим счетом. Он сегодня получился вообще не по игре. Фанаты видят, что мы бьемся. Это важно. Очень хотелось бы поблагодарить болельщиков. У меня просто нет слов, чтобы описать… С первой до последней минуты пели, поддерживали. Печально, что мы не смогли их порадовать, но со стороны болельщиков получилось настоящее шоу».

«Нас посетил какой-то вирус». Главные слова после игры «Спартак» — «Зенит» Кононов объясняет поражение и защищает Мирзова, а Семак говорит о травмах и красоте в игре. Про тяжёлый график снова не забыли.

Правда, далеко не все фанаты сейчас поддерживают игроков «Спартака». Например, известный экс-теннисист Марат Сафин не скрывал своего разочарования и жёстко прошёлся по футболистам: «Ребята получают не 100 тысяч долларов в год, а миллионы. Могли бы и в створ попасть. Обидно смотреть на эти страдания. Побежали куда-то в самом начале, а потом сдохли в середине первого тайма. Я немножко эмоционален, потому что болею за «Спартак».

Кстати, про эмоции. В ходе матча произошла стычка между Оздоевым и Джикией. Инцидент продолжился уже в подтрибунном помещении, хотя, похоже, всё ограничилось криками. Оздоева было слышно даже в пресс-центре.

Джикия про потасовку с Оздоевым высказался довольно сдержанно: «Надо спросить у Оздоева, что с ним случилось. Обычный игровой момент, после матча решили разобраться. Громко было и на поле, и здесь. Всё-таки дерби – никто не хотел уступать. Ничего страшного».

«Спартак» разочаровывает игрой, но не отношением к делу. Раньше игроки «Спартака» регулярно прятались от журналистов после поражений. Теперь же они готовы общаться. Будь то хоть чемпион мира Шюррле, хоть даже Крал, который не принимал участия в матче. Впрочем, может быть, они ещё просто не успели испортиться в наших реалиях?