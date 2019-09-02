«Спартак» считает, что создавал подходы. Но команда почти не била в касание

В сезоне чемпионата Испании-1989/90 Уго Санчес установил великое достижение. Мексиканский супернападающий «Реала» забил за сезон 38 мячей, и все эти 38 мячей случились после ударов в одно касание. С тех пор футбол не слишком изменился: на чемпионате мира в России 73% голов случились после ударов в одно касание. Даже если отбросить из этой статистики прямые удары со штрафных, пенальти и голы после подач со стандартов, цифры всё равно будут внушительными. Примерно такие же цифры распределяют голы по ударам из штрафной и из-за её пределов, поэтому очевидно: чтобы создать максимально опасную ситуацию, нужно подготовить удар в касание из пределов штрафной.

Добиться уникального рекорда Санчесу помогло не только собственное голевое чутьё. Партнёры по «Реалу» своими перемещениями по полю (и особенно — перед штрафной) создавали достаточно ситуаций, при которых предпоследний пас был проникающим, и у будущего ассистента появлялось преимущество: находясь в штрафной у него было время на хорошую передачу. Санчес оказывался в максимально выгодной точке — и дальше понятно.



Игроки и тренеры «Спартака» после матча с «Зенитом» говорят почти в унисон, и эти стройные слова звучат немного странно. Олег Кононов: «По статистике мы превзошли „Зенит“ — и по ударам, и по владению, и по острым передачам». Андре Шюррле: «Считаю, мы играли лучше. Я всегда уверен в себе — если не пытаться, голов будет». Георгий Джикия: «Считаю, что мы действовали лучше. Понятно, что результат плохой, но подходы были».



Внимательнее сосредоточимся на фразе «подходы были». Обычно это означает, что команда создавала преимущество перед штрафной или внутри штрафной — для последней передачи или удара. Если это так, то «Спартак» должен был нанести достаточно ударов в одно касание — найти ситуации, когда мяч не нужно подрабатывать, проигрывая время.



«Спартак» за весь матч с «Зенитом» с игры нанёс всего два удара в одно касание. Оба — на счету Романа Зобнина, не самого опасного из полузащитников. Всего один — из пределов штрафной. Один за 90 минут.



И вот сколько касаний требовалось на другие удары: четыре, четыре, семь, четыре, шесть, два (из-за пределов штрафной), пять, три, два, шесть, два (из-за пределов штрафной). Говоря прямо, такие подходы нельзя назвать качественными: они или хорошо блокируются, или наносятся уже из тех точек, куда тебя выгоняют защитники.

Треть ударов «Спартака» были в итоге логично заблокированы. 14 ударов из 20 были нанесены из-за пределов штрафной, и это лишнее доказательство того, что качественных подходов у красно-белых не было. Если ты не можешь найти ситуацию для ещё одной передачи, значит, атака слишком статична, движения у игроков без мяча почти нет.



Но главные слова после игры сказал всё же Роман Зобнин. Запомните их: «Если бы не били, то вы сказали бы, что у нас четыре удара за игру».



Во-первых, да, четыре удара — это доказательство катастрофы в созидании, а 20 плохо подготовленных ударов — это попытка прикрыть несостоятельность активностью. Во-вторых, пока в «Спартаке» настолько много внимания обращают на разговоры вокруг команды, что думают об этом во время матча, ничего хорошего ждать не приходится.