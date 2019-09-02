Символическая сборная 8-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной главных героев 8-го тура чемпионата России сезона-2019/20.
Вратарь
Егор Бабурин, «Ростов»
Бабурин провёл отличный матч, оформив несколько выдающихся сейвов. В победе команды — его немалая заслуга.
Защита
Евгений Чернов, «Ростов»
Чернов, безусловно, заслужил звание лучшего защитника тура. В матче с «Локомотивом» Евгений выдал двойной сейв на ленточке: сначала выбил ногой удар Смолова, а потом в прыжке спиной не позволил сыграть Джорджевичу на добивание.
Седрик Гогуа, ЦСКА
Гогуа вышел в старте с первых минут и отличился забитым голом в дебютном матче, принеся ЦСКА победу.
Бранислав Иванович, «Зенит»
Иванович грамотно пресекал атаки игроков «Спартака» и организовал защиту «Зенита» в матче на высшем уровне.
Марио Фернандес, ЦСКА
Фернандес отлично отработал на фланге и заслуженно в очередной раз стал лучшим игроком матча.
Полузащита
Магомед Оздоев, «Зенит»
Провёл хороший матч, выжигая весь центр. В самой концовке матча со «Спартаком» Оздоев мог забить ещё один гол.
Кристиан Нобоа, «Сочи»
Нобоа помог «Сочи» одержать первую победу в РПЛ и даже мог отметиться забитым голом. Кроме того, полузащитник стал лучшим игроком матча.
Роман Ерёменко, «Ростов»
Ерёменко хорошо отрабатывал в защите, блокируя проходы нападающих «Локомотива», а ещё организовывал атаку «Ростова».
Нападение
Юрий Жирков, «Зенит»
Жирков не только мастерски зарядил в дальнюю девятку, но и качественно закрыл фланг.
Элдор Шомуродов, «Ростов»
Шомуродов оформил дубль и принёс победу своей команде, в очередной раз отличившись яркой игрой. Заслуженно стал лучшим игроком матча.
Вандерсон, «Краснодар»
Своими действиями и голом принёс «Краснодару» победу в непростом матче. Как всегда был одним из лучших в команде.
Тренер
Валерий Карпин, «Ростов»
Карпин продолжает удивлять. Его команда делит первое место и показывает хороший футбол. Заслуженное звание лучшего тренера тура.
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