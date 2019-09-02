Символическая сборная 8-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной главных героев 8-го тура чемпионата России сезона-2019/20.

«Спартак» считает, что создавал подходы. Но команда почти не била в касание Тот случай, когда тебе не хватало креатива, но ты маскировал это бурной деятельностью.

Вратарь

Бабурин провёл отличный матч, оформив несколько выдающихся сейвов. В победе команды — его немалая заслуга.

Защита

Евгений Чернов, «Ростов»

Чернов, безусловно, заслужил звание лучшего защитника тура. В матче с «Локомотивом» Евгений выдал двойной сейв на ленточке: сначала выбил ногой удар Смолова, а потом в прыжке спиной не позволил сыграть Джорджевичу на добивание.

Седрик Гогуа, ЦСКА

Гогуа вышел в старте с первых минут и отличился забитым голом в дебютном матче, принеся ЦСКА победу.

Иванович грамотно пресекал атаки игроков «Спартака» и организовал защиту «Зенита» в матче на высшем уровне.

Марио Фернандес, ЦСКА

Фернандес отлично отработал на фланге и заслуженно в очередной раз стал лучшим игроком матча.

Слуцкий вышел на первое место. «Аякс» пока отстаёт «Витесс» ещё ни разу не проиграл.

Полузащита

Провёл хороший матч, выжигая весь центр. В самой концовке матча со «Спартаком» Оздоев мог забить ещё один гол.

Нобоа помог «Сочи» одержать первую победу в РПЛ и даже мог отметиться забитым голом. Кроме того, полузащитник стал лучшим игроком матча.

Роман Ерёменко, «Ростов»

Ерёменко хорошо отрабатывал в защите, блокируя проходы нападающих «Локомотива», а ещё организовывал атаку «Ростова».

ЦСКА с трудом справился с «Арсеналом». «Армейцев» выручил новичок из Тамбова В своём дебютном матче за московский клуб Седрик Гогуа забил победный гол.

Нападение

Юрий Жирков, «Зенит»

Жирков не только мастерски зарядил в дальнюю девятку, но и качественно закрыл фланг.

Элдор Шомуродов, «Ростов»

Шомуродов оформил дубль и принёс победу своей команде, в очередной раз отличившись яркой игрой. Заслуженно стал лучшим игроком матча.

Вандерсон, «Краснодар»

Своими действиями и голом принёс «Краснодару» победу в непростом матче. Как всегда был одним из лучших в команде.

10 главных вопросов в последние 3 дня трансферного окна в Европе Не только Неймар. «Реал» не сделал главный трансфер, в «ПСЖ» некому играть, а у «МЮ» 13 защитников.

Тренер

Валерий Карпин, «Ростов»

Карпин продолжает удивлять. Его команда делит первое место и показывает хороший футбол. Заслуженное звание лучшего тренера тура.