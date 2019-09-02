Игрок «Спортинга» — главный неудачник недели. Хуже чем он сыграть невозможно!

Оказывается, португальская Примейра может быть интересна не только, когда играют «Спортинг», «Порту» и «Бенфика» между собой. Уругвайский защитник Себастьян Коатес так начудил в 4-м туре чемпионата, что его «перфоманс» наверняка еще долго будут обсуждать даже те, кто далёк от португальского футбола.

«Спортинг», за который играет центрбек, 31 августа у себя дома принимал середняка «Риу Аве». Если бы лиссабонцы победили, они бы могли выйти на первое место в Примейре. Тем не менее Коатес стал непреодолимой преградой для своих партнеров на пути к трём очкам.

Себастьян Коатес Нион



Возраст: 28 лет.

Гражданство: Уругвай, Испания

Амплуа: центральный защитник.

Клуб: «Спортинг»

Рост: 196 см.

Вес: 92 кг.

Карьера: «Насьональ» (2009 – 2011), «Ливерпуль» (2011 – 2015), «Сандерленд» (2015 — 2017), «Спортинг (2017 – н.в)

Достижения: обладатель Кубка Америки – 2011, Кубка Английской Премьер-Лиги — 2012, Кубка Португалии – 2019, Кубка португальской лиги – 2018, 2019, чемпион Уругвая – 2009, 2011, 2012. Возраст: 28 лет.Гражданство: Уругвай, ИспанияАмплуа: центральный защитник.Клуб: «Спортинг»Рост: 196 см.Вес: 92 кг.Карьера: «Насьональ» (2009 – 2011), «Ливерпуль» (2011 – 2015), «Сандерленд» (2015 — 2017), «Спортинг (2017 – н.в)Достижения: обладатель Кубка Америки – 2011, Кубка Английской Премьер-Лиги — 2012, Кубка Португалии – 2019, Кубка португальской лиги – 2018, 2019, чемпион Уругвая – 2009, 2011, 2012.

Что же он такого сделал?

Уже на 4-й минуте игры уругваец привёз пенальти. Не успевая за нападающим Мехди Тареми, он сбил его в подкате в штрафной площади. Судья показал Коатесу жёлтую карточку и поставил пенальти. С точки был точен Филипе Аугусто.



Даже несмотря на ужасное начало, дальше матч для защитника развивался вполне неплохо. «Спортинг» не только отыгрался, но и вышел вперёд. На 20-й минуте ворота «Риу Аве» поразил Бруну Фернандеш, а на 53-й Луис Феллипе. Однако конец матча стал для бедняги Коатеса настоящим кошмаром.



На 86-й минуте на пути защитника снова оказался Тареми. Уругваец немного придержал форварда за майку в штрафной площади, после чего тот артистично упал. Арбитру оказалось достаточно небольшого контакта, чтобы вновь указать на точку. На этот раз пенальти реализовал форвард Ронан.



Спустя ещё пару минут Коатес понял – ему суждено стать главным неудачником матча. Пытаясь отобрать мяч у врывающегося в штрафную Тареми, он задел его бедром и повалил на газон. Был в том эпизоде пенальти или нет – сказать точно сложно. Однако судья был неумолим. Арбитр показал ещё один «горчичник» Коатесу, удалив его с поля, и поставил одиннадцатиметровый. С точки вновь был точен Аугусто. Гол бразильца принёс его команде победу – 2:3, благодаря которой «Риу Аве» поднялся на 7-ю строчку чемпионата, а «Спортинг» опустился на 5-ю.

Кто такой Коатес? Он действительно такой дровосек?

На самом деле в 4-м туре Примейры Коатесу просто не повезло. Подобными выходками и грубостью на футбольном поле он не славится. За свою 10-летнюю карьеру уругваец «заработал» 67 жёлтых карточек и 3 красных – не очень-то и много для центрального защитника.



В игровых компетенциях Коатеса тоже вряд ли стоит сомневаться. Выпустившись из академии уругвайского «Насьоналя», защитник провёл несколько лет в родном клубе, а затем переехал в Англию. Там он выступал за «Ливерпуль» и «Сандерленд», а в 2017 году его подписал «Спортинг». С тех пор он стабильно играет в основном составе португальского клуба.



В 2011 году Коатеса признали лучшим молодым игроком Уругвая и впервые пригласили во взрослую сборную. Со своей национальной командой защитник ездит практически на все крупные международные турниры.