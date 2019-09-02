Игрок «Спортинга» — главный неудачник недели. Хуже чем он сыграть невозможно!

Оказывается, португальская Примейра может быть интересна не только, когда играют «Спортинг», «Порту» и «Бенфика» между собой. Уругвайский защитник Себастьян Коатес так начудил в 4-м туре чемпионата, что его «перфоманс» наверняка еще долго будут обсуждать даже те, кто далёк от португальского футбола.
«Спортинг», за который играет центрбек, 31 августа у себя дома принимал середняка «Риу Аве». Если бы лиссабонцы победили, они бы могли выйти на первое место в Примейре. Тем не менее Коатес стал непреодолимой преградой для своих партнеров на пути к трём очкам.
Возраст: 28 лет.
Гражданство: Уругвай, Испания
Амплуа: центральный защитник.
Клуб: «Спортинг»
Рост: 196 см.
Вес: 92 кг.
Карьера: «Насьональ» (2009 – 2011), «Ливерпуль» (2011 – 2015), «Сандерленд» (2015 — 2017), «Спортинг (2017 – н.в)
Достижения: обладатель Кубка Америки – 2011, Кубка Английской Премьер-Лиги — 2012, Кубка Португалии – 2019, Кубка португальской лиги – 2018, 2019, чемпион Уругвая – 2009, 2011, 2012.
Что же он такого сделал?
Уже на 4-й минуте игры уругваец привёз пенальти. Не успевая за нападающим Мехди Тареми, он сбил его в подкате в штрафной площади. Судья показал Коатесу жёлтую карточку и поставил пенальти. С точки был точен Филипе Аугусто.
Даже несмотря на ужасное начало, дальше матч для защитника развивался вполне неплохо. «Спортинг» не только отыгрался, но и вышел вперёд. На 20-й минуте ворота «Риу Аве» поразил Бруну Фернандеш, а на 53-й Луис Феллипе. Однако конец матча стал для бедняги Коатеса настоящим кошмаром.
На 86-й минуте на пути защитника снова оказался Тареми. Уругваец немного придержал форварда за майку в штрафной площади, после чего тот артистично упал. Арбитру оказалось достаточно небольшого контакта, чтобы вновь указать на точку. На этот раз пенальти реализовал форвард Ронан.
Спустя ещё пару минут Коатес понял – ему суждено стать главным неудачником матча. Пытаясь отобрать мяч у врывающегося в штрафную Тареми, он задел его бедром и повалил на газон. Был в том эпизоде пенальти или нет – сказать точно сложно. Однако судья был неумолим. Арбитр показал ещё один «горчичник» Коатесу, удалив его с поля, и поставил одиннадцатиметровый. С точки вновь был точен Аугусто. Гол бразильца принёс его команде победу – 2:3, благодаря которой «Риу Аве» поднялся на 7-ю строчку чемпионата, а «Спортинг» опустился на 5-ю.
Кто такой Коатес? Он действительно такой дровосек?
На самом деле в 4-м туре Примейры Коатесу просто не повезло. Подобными выходками и грубостью на футбольном поле он не славится. За свою 10-летнюю карьеру уругваец «заработал» 67 жёлтых карточек и 3 красных – не очень-то и много для центрального защитника.
В игровых компетенциях Коатеса тоже вряд ли стоит сомневаться. Выпустившись из академии уругвайского «Насьоналя», защитник провёл несколько лет в родном клубе, а затем переехал в Англию. Там он выступал за «Ливерпуль» и «Сандерленд», а в 2017 году его подписал «Спортинг». С тех пор он стабильно играет в основном составе португальского клуба.
В 2011 году Коатеса признали лучшим молодым игроком Уругвая и впервые пригласили во взрослую сборную. Со своей национальной командой защитник ездит практически на все крупные международные турниры.
- 2 сентября 2019
-
20:27
-
20:24
-
20:20
-
20:15
-
20:05
-
19:57
-
19:45
-
19:35
-
19:22
-
19:08
-
19:07
-
19:05
-
19:01
-
18:48
-
18:38
-
18:36
-
18:22
-
18:14
-
18:12
-
18:03
-
18:00
-
17:55
-
17:50
-
17:43
-
17:39
-
17:32
-
17:29
-
17:21
-
17:17
-
17:16
-
17:08
-
16:52
-
16:46
-
16:39
-
16:26