Караваев перешёл в «Зенит». Главное о трансфере

Российский защитник Вячеслав Караваев, выступавший последнее время в составе голландского «Витесса», подписал четырёхлетний контракт с петербургским «Зенитом». В 19 лет он уехал из России в Европу за практикой, оброс мясом и теперь, кажется, готов на долгие годы избавить команду из Северной столицы от проблем на правом фланге обороны. Ещё недавно Юрий Сёмин хотел видеть футболиста в московском «Локомотиве», но оформить переход не удалось. А ведь пять лет назад он оказался не нужен родному ЦСКА.

Караваев перешёл в «Зенит». Трансферный дедлайн в РПЛ и Европе. LIVE! Ждём нападающих в «Динамо» и «Локо».

Почему он ушёл из ЦСКА?

Караваев официально ушёл из армейского коллектива в 2016 году, выбрав пражскую «Спарту». Леонид Слуцкий подтягивал молодого защитника к основному составу в 2013 году. Футболист выглядел хорошей заменой недавно приобретенному Марио Фернандесу — быстрый, цепкий, способный надёжно играть в обороне и хорошо подключаться к атакам. Однако в главной команде армейцев он провёл всего четыре матча.



Конкуренцию у бразильца, который с недавних пор забрал себе правый фланг и в сборной России, выиграть не удалось. Возвращаясь из аренд, Караваев не получал больше шансов у Слуцкого. Нужно было искать другие пути.

Чехия и Нидерланды

В 2014 году защитник уехал в «Дуклу» и стал там игроком основы, проведя за сезон 29 матчей. Подобное произошло и в следующий раз, когда футболист отравился в «Яблонец». 40 матчей и три забитых мяча заставили один из лучших клубов Чехии обратить внимание на молодого игрока. «Спарта» купила Караваева за 1 млн евро и сезон-16/17 он провёл великолепно. Несколько раз защитник признавался лучшим игроком месяца в команде. Но этой сказке суждено было закончиться. Пришёл новый тренер, который посадил россиянина на лавку.



С таким положением последний мириться не хотел и отправился в «Витесс» к знакомому с юности Слуцкому. Теперь же Леонид Викторович второй раз за время своей тренерской карьеры упускает футболиста. Пора бы начинать грызть локти.

Зачем он «Зениту»?

Трансфер Караваева только с первого взгляда кажется бесполезным для петербуржцев. Однако вспомните, кто станет его главным конкурентом? Правильно, им будет 31-летний Игорь Смольников, который уже явно не показывает своего былого уровня.

«Зенит» на меня не выходил. Хочу продолжать в Европе». Эксклюзив с Караваевым О голе в ворота «Зволле», успешном старте «Витесса», шутках Слуцкого и собственном будущем.

24-летний защитник — хорошее вложение на будущее. На руку играет и новый лимит, который вступит в силу со следующего сезона. Ведь где-то надо брать качественных российских игроков. Таким и должен стать Караваев. А дальше никто не знает, вдруг выиграет борьбу за место на поле у Фернандеса в сборной. Вернуть должок, вероятно, хочется. Пришло время пробовать это сделать.