«Ростов» выселяют с родного стадиона. Клуб может переехать в другой город

Что случилось?

ФК «Ростов» получил проект соглашения о расторжении договора с управляющей компанией «Ростов-Арены» — ФГУП «Спорт-Инжиниринг». Согласно этому документу, организация планирует прекратить сдавать стадион в аренду донскому клубу.

Почему управляющая компания намерена разорвать договор с клубом?

Точно неизвестно. Однако пиар-директор «Ростова» Денис Штанько предполагает, что управляющая компания пошла на такие меры, из-за того, что клуб регулярно отмечал недостатки в работе стадиона в акте приёма-передачи.



«Речь идет о нарушении работы инженерных коммуникаций, проблемах в организации систем контроля доступа и иных недостатках, негативно влияющих на обеспечение безопасности зрителей при проведении матчей», — отметил Штанько.



Из-за соответствующих недостатков на управляющую компанию стадиона накладывались штрафные санкции – не менее 18 % от суммы договора аренды. По мнению пиар-директора «Ростова», «Спорт-Ин» просто не намерена мириться с такими убытками.

Как на это отреагировал «Ростов»?

Донской клуб не планирует подписывать полученный документ. Средняя посещаемость домашних матчей «Ростова» составляет более 30 тысяч зрителей. Вместить столько человек может только один стадион в городе – «Ростов Арена». Очевидно, что клуб не намерен оставлять свой стадион, теряя аудиторию и деньги.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Где же теперь будет выступать клуб?

По словам Штанько, договорённости со «Спорт-Ин» пока не достигнуты. В клубе не знают, где будут проходить ближайшие домашние матчи «Ростова» — с «Ахматом», «Динамо» и «Сочи». Вероятно, «жёлто-синим» придётся проводить встречи в Краснодаре или Волгограде.

Что говорят в «Спорт-Ин»?

В управляющей компании, наоборот, утверждают, что договор с «Ростовом» не претерпел изменений.



«Наше сотрудничество с ФК «Ростов» базируется на существующем договоре. Он действует в полной мере», — цитирует ТАСС пресс-службу «Спорт-Ин».



Кому верить – не ясно.