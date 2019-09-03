Икарди отпустили в «ПСЖ», а Фалькао уехал в Турцию. 10 главных трансферов дня

Чичарито, отыгравший в «Вест Хэме» два года, неожиданно пошёл на повышение. Мексиканского нападающего подписала «Севилья». По информации Goal.com, испанцы заплатили за форварда 8 миллионов евро. В прошлом сезоне за 25 матчей в АПЛ Эрнандес забил всего лишь 7 мячей, поэтому не совсем ясно, зачем он понадобился «Севилье». Скорее всего, 31-летнего нападающего испанский клуб будет использовать как игрока ротации. Эрнандес уже не раз доказывал, как он опасен, когда появляется на поле не с первой минуты игры.

Армянский полузащитник, присевший на скамейку запасных в «Арсенале», получил шанс реанимировать карьеру. «Рома» арендовала Генриха Мхитаряна на один сезон за 3 миллиона евро с правом выкупа. Известно, что «пушкари» также получат бонус в размере 100 тысяч евро, если футболист хорошо себя проявит. Переезд в Италию наверняка пойдет на пользу Генриху. В «Роме» он будет получать достаточно игровой практики, выступая в одном из лучших чемпионатов Европы.

Евгений Коноплянка, «Шальке» — «Шахтёр»

После четырёх лет скитаний за границей украинский вингер вернулся на родину. Контракт с Коноплянкой подписал донецкий «Шахтёр». Соглашение рассчитано на три года.



«Шахтёр» захотел меня больше, чем остальные клубы. Мне приятно, и я отвечаю взаимностью. Счастлив быть в семье этой команды и клуба. Я рад вернуться в Украину. Это мой дом», — отметил Евгений после перехода в новый клуб.



В Испании и Германии карьера у полузащитника не ладилась. В основных составах «Севильи» и «Шальке» он так и не смог закрепиться.

После перехода Тибо Куртуа в «Реал Мадрид» Кейлор Навас плотно присел на скамейку. Практически год костариканец мирился с ролью дублёра и надеялся, что получит свой шанс, однако нынешним летом его терпению пришёл конец. Голкипер подал запрос на трансфер, а затем подписал 4-летний контракт с «ПСЖ». Наконец-то Кейлор вновь начнёт регулярно радовать нас невероятными сейвами. В связи с уходом Ареола в парижском клубе он точно будет номером один.

Альфонс Ареола, «ПСЖ» — «Реал»

Место ушедшего Наваса в составе «Реала» занял 26-летний Альфонс Ареола. С голкипером «ПСЖ» «сливочные» заключили арендное соглашение сроком на год. В прошлом сезоне вратарь принял участие в 21 матче французского национального чемпионата, уступив в 17 играх место в воротах Джанлуиджи Буффону. Сколько игрового времени француз будет получать в Испании – неизвестно. Однако вряд ли «королевский клуб» рассматривает его как основного голкипера.

Радамель Фалькао, «Монако» — «Галатасарай»

Нынешним летом форвард «Монако» заявил, что монегаски не предложили ему новый контракт, поэтому он начал искать варианты для продолжения карьеры. Особое внимание Фалькао уделил предложению «Галатасарая», заметив, что Турция питает особенную любовь к футболу. В итоге Радамель оказался прав. Когда он прилетел в Стамбул, его встретили около 25 тысяч фанатов турецкого клуба. Спустя сутки он заключил трёхлетнее соглашение с «Галатасараем».

Анте Ребич, «Айнтрахт» — «Милан»

Хорватский полузащитник, блеснувший на чемпионате мира в России, стал игроком «Милана». За 5 миллионов евро итальянский клуб арендовал Ребича у «Айнтрахта». Соглашение рассчитано на два года. Прошлый сезон в Германии выдался удачным для игрока. Он отметился 9 голами и 4 результативными передачами в Бундеслиге. В июне 2018 года «Айнтрахт» приобрёл хорвата у «Фиорентины» за 2 миллиона евро, сейчас, по информации Transfermarkt, он стоит около 40 миллионов. Так что если в Италии Ребич заиграет ещё лучше, то немецкий клуб сможет в будущем хорошенько заработать на трансфере игрока.

Похоже, мучения Мауро Икарди ненадолго прервались. «Интер», где нападающий стал настоящим изгоем, отпустил его в аренду в «ПСЖ». Цвета французского клуба футболист будет защищать до 30 июня 2020 года. К сожалению, для Мауро соответствующий договор не содержит опции выкупа. Так что после возвращения Икарди обратно нас наверняка ждёт продолжение скандальной саги о его взаимоотношениях с «Интером».

Вернувшись из годовой аренды в «Севилье» в «Милан», нападающий снова стал подыскивать себе новый клуб. Летом Силва мог перейти в «Монако», однако сделка сорвалась из-за финансового вопроса – 23-летний футболист не смог договориться с монегасками об условиях контракта. При этом португальский футболист даже прибыл в расположение клуба и, как сообщалось, прошёл медицинское обследование. Тем не менее предложение, устраивающее Андре, не заставило себя ждать, и вскоре он на правах аренды перешёл в немецкий «Айнтрахт».

Прошедший сезон в «Атлетико» хорватский форвард точно не сможет занести себе в актив. В Ла Лиге за «матрасников» он провёл на поле всего лишь 641 минуту, забив 2 гола. Неудивительно, что нынешним летом нападающего отправили в годовую аренду в «Рому». За Калинича римляне заплатили 2 миллиона евро. После окончания аренды, они будут иметь право выкупить контракт игрока за 9 миллионов евро. Если хорват захочет, чтобы его новый клуб воспользовался этой опцией, ему нужно будет вдоволь попотеть.