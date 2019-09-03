10 самых громких трансферов лета в РПЛ

Нынешним летом в РПЛ на трансферном рынке было особенно жарко. Всего российские клубы потратили более € 230 млн на новичков и продали игроков на € 62 млн. Естественно, что не обошлось без громких сделок. Представляем вам самые крутые из них.

Переход Малкома из «Барселоны» в «Зенит» стал самым громким и дорогим трансфером лета в РПЛ. За полузащитника петербуржцы отвалили аж 40 миллионов евро. Примерно за те же деньги несколько лет назад «сине-бело-голубые» приобретали Халка и Витселя. Впрочем, от достижений этой пары в России бывший игрок «Барсы» пока очень далёк. Старт сезона в новом чемпионате у Малкома не задался – он дважды выходил на замену, но результативными действиями так и не отметился. В матче с «Динамо» футболист получил травму, после которой до сих пор восстанавливается.

Гжегож Крыховяк, «Локомотив»

Нынешним летом «Локомотив» отлично сработал на трансферном рынке, выкупив Крыховяка у ПСЖ за 12 миллионов евро. Контракт с полузащитником «железнодорожники» заключили на три года. На старте сезона вложенные средства поляк оправдывает сполна. Хавбек не только хорош в оборонительных действиях, но и удивительно полезен в атаке. За 8 туров этого розыгрыша чемпионата он уже забил больше голов (3), чем в прошлом сезоне (2). Похоже, Юрий Сёмин превращает опорника в универсала.

«У вас и девушка одна на двоих?» Крыховяк – о Миранчуках и «Локомотиве» Интервью с полузащитником «Локо» – о неприемлемой ошибке «железнодорожников», удивительном исчезновении Денисова и семи чудесах света.

Ещё одна отличная сделка «железнодорожников». «Локомотив» на год арендовал полузащитника миланского «Интера» Жоау Мариу с правом последующего выкупа. Контракт с новым клубом хавбек подписал прямо на глазах у болельщиков, вовремя собственной презентации. В дебютном матче с «Ростовом» футболист появился на поле не с первой минуты. Однако, выйдя на газон, он быстро вошёл в игру, и с приближением конца поединка всё прибавлял. Мариу еще наверняка зажжёт в РПЛ.

Никола Влашич, ЦСКА

Подписание Влашича «армейцами» стало чуть ли не главной неожиданность летнего трансферного окна. Многие болельщики и эксперты были уверены, что после окончания аренды полузащитник «Эвертона» уйдет. Однако он решил остаться, заключив с ЦСКА пятилетний контракт. Оказалось, что у Николы было минимум 11 причин для того, чтобы сделать выбор в пользу армейского клуба. Магия Гинера помноженная на мастерство Гончаренко, не иначе.

11 причин, по которым Влашич остался в ЦСКА. По версии его отца Йошко Влашич рассказал о том, почему его сын решил остаться в ЦСКА.

Аренда Шюррле с правом выкупа – самая громкая сделка «Спартака» нынешним летом. Чемпиона мира из «Боруссии Дортмунд» «красно-белые» подписали на год за 8 миллионов евро. Несмотря на неважную физическую форму, немец отлично дебютировал за московский клуб, сходу став одним из лидеров команды. Сейчас ярче Шюррле в «Спартаке» только Жиго и Бакаев. По ходу сезона полузащитник ещё наверняка будет прогрессировать, как и обновленный состав «красно-белых».

Гус Тиль, «Спартак»

За полузащитника АЗ «Спартак» не пожалел отдать рекордные 18 миллионов евро, заключив с Гусом Тилем 4-летний контракт, и в итоге не прогадал. Голландец не только приносит много пользы в атаке (на его счету 2 ассиста и 1 гол в 4 играх РПЛ), но и превосходно действует в прессинге. Конечно, «Спартак» слегка переплатил за полузащитника, однако важнее тот факт, что команда получила за эти деньги очень креативного и перспективного футболиста, способного закрыть свою позицию на несколько лет вперёд.

Реми Кабелла, «Краснодар»

«Краснодар», как и «Спартак», обновил трансферный рекорд клуба, подписав за 13,5 миллионов евро французского полузащитника «Сент-Этьена». С Реми Кабеллой «быки» заключили контракт на три года, про один из которых, к сожалению, можно уже забыть. В матче с «Олимпиакосом» француз порвал «кресты» и выбыл до конца сезона. Кошмарный первый год в России! Реми остаётся только посочувствовать.

«Динамо», наконец, купило качественного нападающего. За форварда «Боруссии Дортмунд» московский клуб заплатил 20 миллионов евро, заключив с Филиппом 4-летний контракт. В трёх матчах, сыгранных за «Динамо», игрок забил два гола, которые получились на загляденье. Если Максимиллиан продолжит выступать за команду в том же духе, то возможно и не за горами времена, когда «Динамо» вернётся в элиту российского футбола.

«Динамо» купило нападающего дортмундской «Боруссии». В чём подвох? Можно ли считать трансфер Максимилиана Филиппа удачным для «Динамо».

В летнее траснферное окно «Зенит» всё же нашёл того, кто смог заставить нестареющего Юрия Жиркова подвинуться на левом фланге обороны. Бразильского защитника «Гамбурга» питерский клуб приобрел за 12 миллионов евро. С «Зенитом» Сантос подписал 5-летний контракт. После переезда в Петербург, бразилец был настолько тронут теплотой местных болельщиков, что даже, по собственному признанию, почувствовал себя русским. За такое гостеприимство защитник сполна расплачивается с фанатами надежной игрой в обороне и отличными подключениями в атаку.

Купив Вильену у «Фейеноорда», «Краснодар» серьёзно укрепил центр полузащиты. За 9 миллионов евро «быки» получили очень выносливого игрока, который силён в отборах и единоборствах. Пока «Краснодар» только разбирается со своей полузащитой, вклад в игру команды голландца не всегда заметен. Однако с повышением сыгранности «быков», возрастёт и КПД голландца.