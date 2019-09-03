«Покойся с миром, Коноплянка». Футболиста хейтят из-за перехода в «Шахтер»

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка, последние четыре года выступавший в европейских чемпионатах, 2 сентября подписал контракт на три года с донецким «Шахтёром». Возможно, 29-летний футболист окончательно решил, что вояж не удался, ведь железного места в основном составе он не получал ни в испанской «Севилье», ни в немецком «Шальке». Всегда приходилось доказывать, а иногда и биться головой в глухую стену. Возвращение на Украину выглядит логичным, однако далеко не всем выбор Коноплянки понравился.

Трансферное окно в РПЛ и Европе закрыто. Все важные переходы последнего дня Караваев в «Зените», Коноплянка в «Шахтёре», а Мхитарян в «Роме».

В конце августа ходили слухи о переходе футболиста в киевское «Динамо», у которого хорошие отношения с «Днепром», чьим воспитанником и является полузащитник. Вряд ли кому-то необходимо напоминать о том, что главный конкурент столичной команды – «Шахтёр». Переход в стан злейшего врага никогда не воспринимался позитивно. Так случилось и на этот раз, негативных комментариев в Сети собралось предостаточно.

«Для меня он умер»

Многие поклонники украинского футбола очень тяжело восприняли трансфер полузащитника. Для некоторых же теперь такого игрока в природе не существует.



«Сегодня Коноплянка для меня умер как игрок».

«Покойся с миром, Коноплянка»

Стоит отметить, что Коноплянка вернулся в чемпионат, который уже давно лишился конкуренции между клубами. Долгие годы в лидерах «Динамо» и «Шахтёр», а остальные конкуренты в течение времени просто исчезали с радаров.



«Поднять трофей на Украине сложнее, чем выиграть его».

Ещё одна часть болельщиков своё негодование выражала бурно и местами даже агрессивно. Шок – всё, что они испытывают.



«Какое же это дно, если уже Коноплянка не стесняется получать деньги от гудка…»

«Коноплянка в «Шахтёре». Вы можете такое представить? Вот и я нет. (На заднем плане кто-то кричит: «Дави кротов». Не знаю, кто это, конечно, не я)»

«Теперь представляю, как пишу письмо себе в прошлое: мозаику с рыбками разбили. Зеленский – президент. Коноплянка в «Шахтёре». Мда».

Обобщить все высказывания можно одной фразой: «Коноплянка в «Шахтёре» — шок-контент».

Завершил карьеру

Были и те, кто не со злобой, а с грустью воспринял переход полузащитника. У многих ещё свежи в памяти моменты выступления «Днепра» в Лиге Европы, финал против «Севильи». Коноплянка был лучшим в той команде – лидер, мотор, сердце клуба. Неужели так бесславно всё в итоге завершится?



«Коноплянка – самый наглядный пример, когда суперталант не оправдал надежд даже наполовину».

«Коноплянка — игрок «Шахтёра». Как говорится, отдых на скамейке запасных в европейских клубах закончился, пора дома в футбол поиграть. Хотя интересно, будет ли он основным».

«Коноплянка — 29 лет. Для многих топовых футболистов это пик карьеры. Увы, у Жени он уже давно позади».

«Коноплянка в «Шахтёре». Конец карьеры. «Шахтёр» как балканский клуб — в нем играют молодые и перспективные или старпёры перед пенсией».

Шанс проявить себя и доказать всем, что они ошибаются, у полузащитника в «Шахтёре» непременно будет. Сейчас его главным конкурентом является 31-летний бразилец Тайсон, у которого намечается серьёзный конфликт с руководством.



Футболист на своей странице в «Инстаграме» открыто просил отпустить его в итальянскую «Рому». Пожелания услышаны не были, теперь высока вероятность, что Тайсон начнёт молчаливую войну. Бразильцы это любят, когда что-то идёт не по их плану. Поэтому Коноплянка может пригодиться «Шахтёру» как никогда.