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Неймар мог перейти в «Барселону» из «ПСЖ», что об этом известно?

Неймар мог перейти в «Барселону» из «ПСЖ»
Максим Ерёмин
Главная мыльная опера лета. 89 раз уходил в «Барсу», 34 — в «Реал»
Тот случай, когда всё понятно и без фамилии.
Футбол / Франция 0

Трансферное окно во Франции длилось с 11 июня по 2 сентября. Всё это время в прессе активно обсуждали уход Неймара из «ПСЖ». Вариантов было полно — от «Барсы» до «Манчестер Юнайтед». Был и такой креатив.

Мы изучили все новости по тегу футболиста на «Чемпионате» за этот период и подсчитали все публикации по теме. Вот результат.

То, что Неймар не сменит клуб, стало ясно за день до закрытия трансферного окна. Эту информацию подтвердили в окружении футболиста. Сразу после этого руководство «ПСЖ» обратилось к своим болельщикам с просьбой не оскорблять игрока.

«Мы не будем посмешищем для всего мирового футбола», — отреагировал президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу, обидевшись на высокий ценник Неймара.

Но история не закончена. Вместо того чтобы играть за «Барсу», Неймар будет с ней… судиться! Вы же уже догадались, о каком предмете спора идёт речь.

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