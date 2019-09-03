Главная мыльная опера лета. 89 раз уходил в «Барсу», 34 — в «Реал»

Тот случай, когда всё понятно и без фамилии.

Трансферное окно во Франции длилось с 11 июня по 2 сентября. Всё это время в прессе активно обсуждали уход Неймара из «ПСЖ». Вариантов было полно — от «Барсы» до «Манчестер Юнайтед». Был и такой креатив.

Мы изучили все новости по тегу футболиста на «Чемпионате» за этот период и подсчитали все публикации по теме. Вот результат.

То, что Неймар не сменит клуб, стало ясно за день до закрытия трансферного окна. Эту информацию подтвердили в окружении футболиста. Сразу после этого руководство «ПСЖ» обратилось к своим болельщикам с просьбой не оскорблять игрока.

«Мы не будем посмешищем для всего мирового футбола», — отреагировал президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу, обидевшись на высокий ценник Неймара.

Но история не закончена. Вместо того чтобы играть за «Барсу», Неймар будет с ней… судиться! Вы же уже догадались, о каком предмете спора идёт речь.