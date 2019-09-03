История о том, как новичок ЦСКА избавлялся от прозвища

ЦСКА уже давно интересовался атакующим полузащитником Лукасом Сантосом. Теперь трансфер удалось осуществить. Мы обратились к трём бразильским журналистам, которые специализируются именно на «Васко да Гама» – этот клуб воспитал и отдал хавбека в аренду в Москву.

Жилмар Феррейра, колумнист Extra:

– У Лукаса хороший удар и дриблинг, но проблема в росте. Точнее, многие называют проблемой. Пожалуй, это действительно сказывалось на его шансах заиграть в главной команде. В этом году многие ожидали, что он докажет свой уровень.

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В будущее Лукаса особенно верили после того, как в январе этого года он показал фантастическую игру на главном юношеском турнире Бразилии – Кубке Сан-Пауло U20.Лукас стал открытием турнира, но в главной команде он не смог себя проявить. А в мае команду возглавил Лушембурго, который не особо рассчитывал на Лукаса. Об этом очень сожалеют поклонники «Васко». Его уход их расстроил.



На самом деле до недавнего времени никто из болельщиков не знал о существовании Лукаса Сантоса. Все знали только Робиньо. Такое прозвище родилось из-за внешнего сходства с бывшим нападающем сборной Бразилии, который сейчас выступает в чемпионате Турции.

Бруно Гедес (агентство Efe):

— Была проделана работа, чтобы избавиться от прозвища Робиньо. «Васко» начал распространять статьи, где игрока называли его настоящим именем. Насколько знаю, сам Лукас попросил, чтобы его больше не называли Робиньо. Так же было в свое время с Лукасом Моурой, которого называли Марселиньо из-за сходства с Марселиньо Кариокой.

Лукас Сантос – одно из свежих открытий академии «Васко», которая воспитала Коутиньо, Алекса Тейшейру и Паулиньо, который сейчас играет за«Байер». На Лукаса Сантоса возлагали большие надежды, но ему не хватало доверия из-за роста (164 сантиметра).

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На самом деле «Васко» очень рассчитывает, что у Лукаса все получится с ЦСКА, что после аренды Москва выкупит футболиста. У «Васко» ужасное финансовое положение и команде важно заработать на трансфере.

Фото: instagram.com/lucassantos

Флавио Диас, канал Atenção Vascaínos!:

– Он очень низкий. Будь он еще немного ниже, то вообще не заиграл бы. В начале этого года Лукас принял участие в Кубке Сан-Пауло U20. Его команда дошла до финала и уступила лишь по пенальти, а Лукас стал одним из главных открытий турнира с пятью голами после девяти игр. Болельщики «Васко» очень любят своего воспитанника и рассчитывали на него. Когда ЦСКА полгода назад хотел взять футболиста, то его не продали.

Конечно, ещё большой вопрос: сможет ли он заиграть на уровне профессионалов? Там намного сложнее блистать. Лукас хорош в игре один на один, но обводить взрослых – это уже другое. Тем более с его габаритами. Единоборства он будет проигрывать все. В Бразилии у него не получилось заиграть на уровне профессионалов. Хотя ему давали шансы. В «Васко» верят в молодых. Например, более молодому 19-летнему Таллесу Магно удалось стать основным.



Честно, я очень болею за этого парня, потому что он умный и воспитанный. Он не скажет чушь во время интервью. Культурный парень, который готов учить язык и вообще слушать, что ему говорят. В Бразилии он через многое прошёл, чтобы пробиться. В том числе через предубеждения из-за роста. Сталкивался и с дискриминацией. Многие говорили, что у него нет шансов в футболе.

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Главный тренер сборной Тите уже обратил на него внимание. Но пока его выступления на взрослом уровне минимальны и неубедительны. Даже четырёх месяцев не провёл в главной команде, но у него может быть большое будущее. Очень многое зависит от тренера, к которому он попадёт.Важно, чтобы тренер ЦСКА правильно использовал Лукаса. Он может открываться на пространстве, играть в касание и тут же открываться впереди. На скорости он в порядке, но в борьбе на него лучше не рассчитывать.



Лукас играет преимущественно на левом фланге, хотя имеет опыт выступления и в центре, и на правом краю. А ещё у Лукаса хороший удар с правой. Техника и скорость в порядке. Вопрос только в габаритах. Борьба – не его. Именно из-за этого он так мало играл.