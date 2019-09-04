Главный итог трансферного окна: на шантаж своих клубов идут даже игроки-ноунеймы

Сколько раз вы слышали имя Бранко ван ден Бомена? Это профессиональный футболист, а не конькобежец или велосипедист, как можно решить по его голландскому составному имени. Ван ден Бомен играет за футбольный клуб «Эйндховен» — вторую команду города, где есть ПСВ. Вернее, теперь уже в прошедшем времени: играл.

На прошлой неделе, которая была последней в этом трансферном периоде, ван ден Бомен устроил показательные выступления. Опорник на последней компенсированной минуте матча «Эйндховена» с «Ден Босхом» сравнял счёт с пенальти, затем у команды был выходной, а в первый рабочий день после игры ван ден Бомен не приехал на тренировку. Таким образом футболист продемонстрировал своё желание уйти в «Де Графсхап» — другую команду из голландской подэлиты. Цена демарша? В «Де Графсхапе» ван ден Бомену предложили на полторы тысячи евро больше. «Эйндховен» не стал идти на принцип и отпустил пошедшего на шантаж игрока.

Футболисты, которые могли перейти летом в РПЛ, но не сложилось Инсайды о самых громких сделках, которые не состоялись в это трансферное окно в РПЛ.

Таких историй стало полно в Нидерландах и соседней Германии — главных странах поставщиках игроков в богатые клубы. Левый инсайд Абденасер Эль-Хаяти, настрочивший в прошлом сезоне Эредивизии 28 очков по системе «гол+пас» за «Ден Хаг», самовольно взял билет на самолёт и улетел в Катар, пока голландский клуб не мог договориться c потенциальным покупателем. «Катар» был готов дать жирную котлету самому игроку, но при этом скупился на лишний миллион евро за трансфер — в итоге фактически находящийся под шантажом «Ден Хаг» был вынужден согласиться на условия, которые не слишком их устраивали. Менеджер «Герты» Михаэль Преец ещё раньше рассказывал, что у одного из футболистов клуба, когда возникло солидное предложение, моментально стал отказывать желудок, из-за чего на тренировках он не появлялся. «Герте» тоже пришлось отпустить игрока.

Когда пару лет назад такие ситуации только начали возникать, казалось, что так поступать смогут только топ-игроки. За ними пресса, через которую они смогут отстаивать свои интересы, а клубы, которых выводят на шантаж, едва ли захотят долго светиться в историях, отрицательно влияющих на имидж. В общем, для игроков уровня Неймара или даже Усмана Дембеле, который с демаршем уезжал из Дортмунда, это казалось неизбежной приметой времени. Теперь можно констатировать, что ситуация сложнее: даже ноунеймы из «Эйндховена» могут устроить шоу и добиться своего.

10 самых громких трансферов лета в РПЛ Российские клубы не жалели денег на крутых игроков.

И это главный вывод по только что завершившемуся трансферному окну. Очевидно, что клубы на данный момент плохо защищены, и игроки вместе с их агентами пользуются этой незащищённостью. Агенты понимают, что почти всегда демарши приведут к желаемому эффекту: мало кто захочет силой удерживать у себя футболиста, который будет своими капризами разлагать атмосферу в коллективе. Кроме того, они понимают, что никаких реальных санкций за такие попытки шантажа не предусмотрено: летом «Атлетико» грозил чем-то похожим Антуану Гризманну, но это были скорее теоретические угрозы.

Мировым и европейским футбольным чиновникам следует внимательнее отнестись к таким ситуациям, иначе имидж игры на всех уровнях — от Лиги чемпионов до второй лиги любой страны — будет подорван некрасивыми переходами. Кроме того, такие истории с шантажом часто открывают и другую проблему: весьма наглые оплаты трансферов «за свой счёт», которыми пользуются в Париже и Барселоне, а в Катаре вообще считают нормой (формально Эль-Хаяти заплатил «Ден Хагу» за себя сам). Если не определить чёткие меры по борьбе с трасферным вымогательством, рынок в ближайшие годы станет слишком хаотичным.