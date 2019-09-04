Подставила невеста. Против призёра ЧМ выдвинуты серьезные обвинения

Матч Шотландия — Россия обслужит греческая бригада арбитров



Стали известны арбитры, которые будут работать на матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Шотландия — Россия, сообщается на официальном сайте УЕФА.



Встречу обслужит бригада судей из Греции во главе с Тасосом Сидиропулосом. Ассистентами главного арбитра будут Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. В роли четвёртого рефери выступит Яннис Пападопулос.



Матч отборочного турнира чемпионата Евро-2020 Шотландия — Россия состоится в пятницу, 6 сентября, на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.



Сборная России набрала 9 очков в 4 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице группы I. Лидером группы является национальная команда Бельгии, набравшая 12 очков.

«Млада Болеслав» опубликовал заявление по Комличенко



«Млада Болеслав» опубликовал сообщение, в котором объяснил ситуацию с нападающим Николаем Комличенко.



«Руководство „Млады Болеслава“ не достигло соглашения ни с кем из тех, кто был заинтересован в услугах 24-летнего нападающего Николая Комличенко. Сотрудничество с ним будет продолжено», — говорится на официальном сайте чешского клуба.



Ранее в СМИ сообщалось, что ЦСКА согласовал трансфер Комличенко за € 2,5 млн, однако затем руководство «армейцев» решило изменить условия сделки и взять форварда в аренду с правом выкупа, но это не устроило «Болеслав». Переговоры шли до последнего дня, но не увенчались успехом.



Комличенко является воспитанником «Краснодара». В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии. Его 28 забитых мячей стали рекордными в истории лиги. Контракт нападающего с чешским клубом действителен до лета 2022 года.

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Неймар хочет отсудить у «Барселоны» € 26 млн, а клуб у игрока — € 75 млн



Форвард «ПСЖ» Неймар и «Барселона» подали судебные иски друг против друга. По данным AS, игрок до перехода во французский клуб должен был получить от испанцев бонус в размере € 40 млн, но получил лишь 14 из них. Теперь он хочет отсудить оставшиеся деньги и ещё 10% компенсации.



«Барселона», которая в минувшее трансферное окно хотела совершить обратный трансфер бразильца, считает, что Неймар нарушил условия соглашения и пытается вернуть € 75 млн. Контракт нападающего был выкуплен за рекордную сумму в € 222 млн перед тем, как он стал игроком «ПСЖ».



Дело уже дважды откладывалось. Первоначально слушание было запланировано на 31 января 2019 года, но было отложено в последний момент. Следующая судебная дата была назначена на 21 марта, но адвокаты Неймара отказались предоставить контракт игрока с «ПСЖ». Судья перенёс слушание на 27 сентября.



Отмечается, что среди свидетелей должен выступить президент французского клуба Нассер Аль-Хелаифи, хотя ранее он говорил, что откажется давать показания.

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Манджукич не попал в заявку «Ювентуса» на Лигу чемпионов



Туринский «Ювентус» объявил заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/20.



В список не попали полузащитник Эмре Джан, нападающий Марио Манджукич, а также защитник Джорджо Кьеллини, который выбыл из строя на шесть месяцев из-за травмы колена.



Заявка «Ювентуса» на групповой этап Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/20:



вратари Джанлуиджи Буффон, Войчех Щенсны, Карло Пинсольо

защитники Маттиа Де Шильо, Маттейс де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Леонардо Бонуччи, Даниэле Ругани, Мерих Демирал

полузащитники Миралем Пьянич, Сами Хедира, Аарон Рэмзи, Блез Матюиди, Хуан Куадрадо, Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур

нападающие Криштиану Роналду, Пауло Дибала, Дуглас Коста, Гонсало Игуаин, Федерико Бернардески.



В групповом этапе Лиги чемпионов «Ювентус» сыграет в одной группе с «Атлетико», «Байером» и «Локомотивом».

Метцельдер обвиняется в распространении детской порнографии



Бывший игрок «Шальке-04», «Реала» и дортмундской «Боруссии» Кристоф Метцельдер обвиняется в распространении детской порнографии, сообщает журналист Танкреди Палмери со ссылкой на Bild.



«Метцельдер обвиняется в распространении детской порнографии. Немецкая полиция получила ордер на обыск и конфисковала его компьютер и мобильный телефон. Полицию известила невеста Метцельдера, после того как он якобы послал ей 15 фотографий детской порнографии на „вотсап“, — написал Палмери в «Твиттере».



38-летний Метцельдер завершил карьеру в 2014 году. Он становился чемпионом Германии с «Боруссией» и чемпионом Испании в составе «Реала». За сборную Германии сыграл 47 матчей и завоевал в её составе серебряные и бронзовые медали чемпионатов мира.

Дюков: РФС в курсе ситуации с «Ростовом». Надеемся, лига найдёт решение



Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал ситуацию с «Ростовом», которому могут запретить играть на «Ростов Арене» из-за разногласий с управляющей компанией стадиона — «Спорт-Инжиниринг».



«Мы в курсе этой ситуации. Надеемся, что лига найдёт решение. Если в ближайшее время ничего не произойдёт, то РФС придётся вмешаться в эту ситуацию», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Росип.



Ранее сообщалось, что пресс-служба компании «Спорт-Инжиниринг» опровергла информацию о расторжении договора аренды стадиона «Ростов Арена» с «Ростовом». При этом в «Ростове» сообщили, что сотрудникам клуба запретили доступ на стадион, а место проведения матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» не определено.

«Ростов» выселяют с родного стадиона. Клуб может переехать в другой город Донской клуб сообщил, что управляющая компания намерена расторгнуть договор об аренде «Ростов Арены».

ФИФА представила официальный логотип ЧМ-2022



ФИФА на официальном сайте представила логотип чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.



Изогнутые линии эмблемы символизируют собой песчаные дюны, а непрерывная петля выполнена в виде восьмёрки, что означает восемь стадионов, которые примут матчи чемпионата мира, а также символ бесконечности. Петля, центральный элемент логотипа, не только повторяет форму трофея, но и вдохновлён куфией — традиционным головным убором народов Персидского залива. Шрифт, сопровождающий эмблему, отсылает к традиционной арабской каллиграфии.



Чемпионат мира 2022 года пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Этот турнир станет первым, который пройдёт не летом, а зимой.

Видео можно посмотреть на канале ФИФА в YouTube.

Медведев оценил итоги трансферной кампании «Зенита»



Генеральный директор «Зенит» Александр Медведев заявил, что в летнее трансферное окно клуб выполнил все цели, которые стояли перед ним. Летом состав петербургской команды пополнили нападающий «Барселоны» Малком, защитники Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев и Йордан Осорио (на правах аренды), полузащитник «Рубина» Алексей Сутормин, а также вратарь «Сарпсборга» Александр Васютин.

«Мы удовлетворены итогами трансферной кампании в это летнее окно. К нам пришли игроки на те позиции, которые нам необходимы не только сейчас, но и на перспективу — это и центральный защитник, и правый защитник, и атакующий полузащитник, или можно назвать его нападающим, Малком. Все цели, которые перед собой ставили, мы достигли.



Сейчас новички должны влиться в коллектив, в команду, тем более сейчас будет окно на игры сборной. Оно небольшое, но времени на то, чтобы влиться в команду, достаточно. У нас много игроков уехали в сборные и России, и других стран, полностью команда соберется только после того, как завершится пауза на игры сборных. А те, кто останется, будут тренироваться. В каждом трансфере есть свои сложности, свои подводные камни — один может занять очень много времени, а другой произойти быстро», — цитирует Медведева ТАСС.

Трансфер Коноплянки обошёлся «Шахтёру» в € 1,5 млн



Стали известны детали перехода украинского полузащитника Евгения Коноплянки из «Шальке» в донецкий «Шахтёр», сообщает Bild.



По информации источника, переход 29-летнего футболиста обошёлся донецкому клубу в € 1,5 млн. Коноплянка подписал контракт с «Шахтёром», рассчитанный на 3 года.



Ранее была информация об интересе к Коноплянке со стороны «Бешикташа», контактах с «Сампдорией» и «Ромой», но переход так и не состоялся.



Коноплянка выступал в «Шальке-04» на протяжении трёх сезонов. В Бундеслигу он перебрался из чемпионата Испании, где играл в составе «Севильи». В сезоне-2018/19 хавбек принял участие в 13 матчах немецкой Бундеслиги, стал автором 1 забитого мяча, а также получил 1 красную карточку.