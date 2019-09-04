Экс-форвард «Рубина» прибыл в Москву. Кто его подпишет?

Бывший нападающий «Рубина» Жонатас близок к возвращению в РПЛ. 30-летний игрок показал в сторис своего «Инстаграма», что находится в Москве. Вспоминаем, как складывалась его карьера в Казани и за границей после отъезда из России, а также прогнозируем, в каком клубе продолжит карьеру бразилец.

Как Жонатас играл в России?

Жонатас перешёл в «Рубин» из «Реала Сосьедад» летом 2016 года. Казанский клуб заплатил за него 7 млн евро. Сезоном ранее баски купили бразильца у «Эльче» после очень удачного сезона: мощный нападающий вошёл в топ-10 бомбардиров Примеры, забив 14 мячей за чемпионат.

В «Рубине» Жонатас тоже задержался всего на один год и месяц. Бразилец сыграл за казанскую команду 35 матчей и стал автором 15 голов. Оставил в России хороший след. Здорово начал сезон-2017/18, оформив дубли в ворота ЦСКА и «Анжи». Но у «Рубина» закончилась сладкая жизнь, поэтому нападающего пришлось продать.

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«Это один из лучших нападающих Премьер-Лиги на сегодняшний день, – комментировал трансфер главный тренер Курбан Бердыев. – Его голы – огромная помощь команде. Нехватка Жонатаса ещё скажется, потому что он в оптимальной форме. Он всё чувствует».

На Жонатаса претендовал «Локомотив», однако «Ганновер» перебил все остальные предложения по бразильцу. Более того, немецкий клуб побил собственный рекорд, заплатив 9 млн евро. Сам нападающий признался, что ему очень грустно покидать Казань, где он чувствовал себя комфортно.

Как Жонатас выступал за «Ганновер»?

Дебют Жонатас в «Ганновере» доказал, что он находился в потрясающей форме, когда уезжал из России. В первых двух матчах за новую команду в Бундеслиге бразилец забил мяч в ворота «Шальке» и сделал голевую передачу с «Вольфсбургом». Потом пропустил месяц из-за растяжения мышцы бедра, но после возвращения на поле продолжал отмечаться результативными действиями: два гола и два «ассиста» в трёх матчах с «Аугсбургом», дортмундской «Боруссией» и «РБ Лейпциг»!

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Видимо, организм Жонатаса не выдержал сверхнагрузок – пошли травмы. Они и сломали карьеру бразильца в «Ганновере». За последние два сезона нападающий пять раз травмировал бедро. Он пропустил в общей сумме более полугода. Прошлым летом немецкий клуб отдал Жонатаса в аренду «Коринтиансу». В чемпионате Бразилии экс-игрок «Рубина» принял участие всего в 11 матчах, причём лишь трижды попадал в основу. Забил один-единственный гол в ворота «Сан-Пауло».

Вторую часть прошлого сезона Жонатас отыграл в «Ганновере». Стал автором трёх мячей и одной голевой передачи в 10 играх. В гостевой встрече с «Баварией» поразил ворота чемпиона и удалился, заработав два «горчичника» за три минуты. «Ганновер» вылетел из первой Бундеслиги, а 31 августа клуб расторг контракт с Жонатасом по обоюдному согласию. Таким образом, бразилец получил возможность найти себе новую команду и после закрытия летнего трансферного окна.

Забил и удалился за 10 минут. Экс-форвард «Рубина» Жонатас феерит в Германии Бразилец ярко вышел на второй тайм с «Баварией».

Какому московскому клубу нужен Жонатас?

«Спартак» и «Локомотив», пожалуй, сразу отпадают. Эти клубы завершили трансферную работу, решив селекционные задачи на лето. А вот «Динамо» и ЦСКА до последнего искали усиление в линию атаки. «Армейцы» были близки к приобретению Николая Комличенко, тем не менее договориться с «Младой Болеслав» не смогли. В принципе красно-синим нужен такой габаритный нападающий как Жонатас.

Футболисты, которые могли перейти летом в РПЛ, но не сложилось Инсайды о самых громких сделках, которые не состоялись в это трансферное окно в РПЛ.

И всё-таки более вероятным кажется переход бразильца в «Динамо». У бело-голубых сорвались многие варианты, что подтвердил главный тренер Дмитрий Хохлов, а новичков Сильвестра Игбуна, Клинтона Н’Жи и Максимилиана Филиппа нельзя назвать классическими центрфорвардами. Теперь Жонатас – едва ли не самая привлекательная кандидатура из свободных агентов. Это нападающий высокого уровня, да и возраст не критический. Сомневаться в целесообразности трансфера бразильца можно только из-за истории его повреждений. Подписывая контракт, клуб должен как-то подстраховаться на случай проблем у игрока с физической формой.

На сегодняшний день Transfermarkt оценивает Жонатаса в 3 млн евро.