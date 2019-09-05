10 классных свободных агентов. Один из них на пороге РПЛ

Атем Бен-Арфа, ушёл из «Ренна»

Бен-Арфа, пожалуй, самый талантливый игрок из нашего списка. Тем обиднее, что его карьера сложилась не лучшим образом. В 2016 году, подписав контракт с «ПСЖ», он получил шанс вновь заблистать на высшем уровне, однако упустил его, поссорившись с Унаи Эмери. В итоге сначала француз плотно присел на скамейку, а затем перебрался в скромный «Ренн», где отыграл год. Сейчас Бен-Арфа – свободный агент. Летом им интересовались «Сампдория» и «Фенербахче», но ни один из вариантов не устроил игрока. «Поиск клуба — это как поиск женщины: если она не возбуждает тебя, то твой младший брат тебя подводит», — говорил футболист.

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Маркел Сусаета, ушёл из «Атлетик» Бильбао

Всю свою профессиональную карьеру Сусаета провёл в структуре «Атлетика» из Бильбао. Баскский вингер – образец техничного, но лишенного выдающихся физических данных полузащитника, коих в Испании предостаточно. Поэтому он, как и многие его коллеги-соотечественники, показывая отличный футбол, никогда не хватал звёзд с неба. В мае Сусаета без лишних слов объявил об окончании контракта, после чего покинул клуб. Удивительно, что до сих пор никто не подписал хавбека.

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Вильфрид Бони, ушёл из «Суонси»

Не так давно ивуарийский форвард переходил из «Суонси» в Манчестер Сити». В 2015 году «горожане» заплатили за Бони более 30 млн евро. Однако прошедшим летом он оказался не нужен даже «лебедям». Вернув форварда из «Сити», клуб из Уэльса через некоторое время отдал Вильфрида в аренду в «Аль-Араби». Несмотря на то что в Катаре нападающий был в порядке (5 голов в 7 матчах), «Суонси» не продлил с ним контракт после его возвращения. С начала июля Бони без клуба, и, похоже, мало кто сейчас проявляет к нападающему активный интерес.

Фредди Гуарин, ушёл из «Шанхай Шэньхуа»

Последние три года экс-полузащитник «Интера» набивал себе кошелёк, выступая в «Шанхай Шэньхуа». Оказавшись в зоне комфорта в Китае, хавбек поправился и снизил требования к себе, за что однажды даже был выведен из стартового состава тренером Ву Цзиньсу. Год назад колумбиец признавался, что скучает по Италии и «Интеру». По словам Фредди, в клуб он был готов вернуться даже с пятикратным понижением зарплаты. Однако возвращение не состоялось, а контракт с китайским клубом закончился. Сейчас Фредди уже 33, и похоже, никто не горит желанием его подписывать. Грустная история про неправильный выбор.

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Дэнни Симпсон, ушёл из «Лестера»

Правый защитник Дэнни Симпсон был неотъемлемой частью чемпионского состава «Лестера». В составе «лис» он всегда с большим усердием пахал свою бровку. Однако, когда в прошлом году из Порту в Лестер переехал более техничный и универсальный Перейра, Симпсон присел на скамейку. В прошлом сезоне он поучаствовал лишь в 6 матчах АПЛ, а перед стартом нынешнего у защитника закончился контракт. Тем не менее вряд ли Дэнни долго просидит без клуба. Ему всего лишь 31 год, и он всё еще способен усилить состав если не английского середняка, то аутсайдера точно.

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Кейсуке Хонда, ушёл из «Мельбурн Виктори»

Прошедший сезон получился для Хонды очень своеобразным. Японец играл за австралийский «Мельбурн» и тренировал сборную Камбоджи. При этом на обоих поприщах добился неплохих результатов. С «Мельбурном» Хонда дошёл до полуфинала плей-офф чемпионата Австралии, а в качестве наставника сборной выиграл две стартовые игры отборочного турнира к ЧМ-2022 в Катаре, отлично подготовив команду в товарищеских матчах. Сейчас японец без клуба – усердно ищет себе новую команду. Похоже, даже в 33 года Хонда ещё полон энергии.

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Фабиу Коэнтрау, ушёл из «Риу Аве»

Карьера португальского защитника стремительно катится в пропасть. Когда-то он усаживал на лавку Марсело в «Реале», а сейчас не может даже найти себе клуб. Из-за неуверенности и регулярных травм Фабиу был вынужден в прошлом году перебраться из «королевского клуба» в родной «Риу Аве». За португальскую команду он провёл 21 матч в Примейре, после чего стал свободным агентом и засобирался в ПАОК. Тем не менее переход игрока в греческий клуб сорвался из-за семейных обстоятельств. Других претендентов на Коэнтрау пока нет.

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Инъяцио Абате, ушёл из «Милана»

После 11 лет, проведённых в «Милане», Абате покинул итальянский клуб. Последние два сезона в команде правый защитник был игроком ротации – Дженнаро Гаттузо предпочитал ему более молодого Давиде Калабрию. В начале июля у 32-летнего Инъяцио закончился контракт с клубом, и он стал свободным агентом. Пока интересных предложений о продолжении карьеры итальянцу не поступало. Однако с его агентом Мино Райолой за этим дело не станет.

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Михел Ворм, ушёл из «Тоттенхэма»

В «Тоттенхэме» Ворм был сменщиком Уго Льориса. К сожалению для голландского вратаря, подменять француза за четыре года, проведённых в составе «шпор», ему приходилось крайне редко. Летом у голкипера истёк контракт с клубом, после чего он стал свободным агентом. В конце августа Вормом интересовался Юрген Клопп. Тренер «Ливерпуля» рассматривал кандидатуру Михела в качестве сменщика травмированного Алисона, но попыток подписать голландца красные так и не предприняли.

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Жонатас, ушёл из «Ганновера-96»

Карьера экс-форварда «Рубина» в Германии не заладилась. Регулярные травмы не дали бразильцу проявить себя в Ганновере так же круто, как и в Казани. В прошлом сезоне Жонатас неудачно съездил в аренду в «Коринтианс» и в итоге провёл за немецкий клуб лишь 10 матчей, в которых забил три гола. Летом у форварда закончился контракт, а в начале осени он прибыл в Москву. Куда теперь – ЦСКА, «Динамо»?