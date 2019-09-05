Бразилец из Тая, японец из Риги. 7 самых удивительных трансферов ФНЛ

Не только клубы РПЛ активничали на летнем трансферном рынке. Дивизионом ниже жизнь тоже кипела, пускай суммы там вращались несопоставимо меньшие. Среди более чем полутысячи переходов (274 на вход, 289 на выход) встречаются и удивительные, а местами – откровенно странные. Рассмотрим несколько примеров.

Самые крупные трансферы лета-2019 в ФНЛ



1. Романьоли («Рома» — «Спартак-2») – 2 млн

2. Фомин («Краснодар-2» — «Уфа») – 0,28 млн

3. Обухов («Мордовия» — «Сочи») – 0,1 млн

4. Мелихов («Томь» — «Ахмат») – 0,1 млн

5. Саплинов («Балтика» — «Ростов») – 0,085 млн

6. Баду («Вольфсбург-2» — «Спартак-2») – 0,075 млн

7. Визнович («Крылья Советов» — «Шинник») – 0,07 млн

8. Олейников (ЦСКА – «Шинник») – 0,02 млн

9. Кырнац (ЦСКА – «СКА-Хабаровск) – 0,02 млн

10. Молчанов («Чертаново» — «Крылья Советов») – 0,02 млн.

Малькольм Баду («Вольфсбург-2» — «Спартак-2»)

Новый гендиректор «Спартака», перечисляя достоинства клиента собственного агентства, выделил следующие: молодость, универсальность, трудолюбие и теоретически высокий трансферный потенциал при смешной цене (75 тыс. евро согласно transfermarkt). Можем только поверить герру Цорну на слово – возможности проверить соответствие заявленных характеристик реальным качествам игрока широкой аудитории пока не представилось. За три матча в ФНЛ немец ганского происхождения ничем особенным не отличился: две игры правым беком отбегал, одну – левым. Четырежды посидел в запасе основы.

Константин Базелюк («Мордовия» — «СКА-Хабаровск»)

Согласно сообщениям телеграм-каналов, в саранском клубе с деньгами дела обстоят совсем плохо: зарплаты задерживают, премиальных не платят. Базелюку хватило двух месяцев и семи игр, чтобы понять, куда попал. Большого труда оперативно найти новое место работы нападающему не составило. «Армейская» закалка и титул лучшего молодого футболиста России, пускай и шестилетней давности, служат определённой гарантией качества. А для СКА Константин человек не чужой: за два предыдущих захода наколотил за Хабаровск 19 голов в 62 матчах.

Базелюк: может, 20 голов забью, как Смолов, — и вернусь в ЦСКА?! Год в Хабаровске пошёл на пользу Константину Базелюку. Лучший молодой игрок России 2013 года вспомнил вкус голов и вновь воспрянул духом.

Владимир Дядюн («Балтика» — «Химки»)

Признайтесь, вы тоже думали, что Дядюну уже бог знает сколько лет? А ему всего 30. В многочисленном отряде новобранцев «Химок» он самый именитый и титулованный: обладатель Кубка и Суперкубка, победитель первого дивизиона, мастер спорта РФ, наконец. Пожалуй, больше перехода Владимира в «Химки» удивляет только его статистика. «7+2» с учётом Кубка – отличные показатели для нападающего, к которому скептики уже пришпилили ярлык «незабивной».

Фото: fckhimki.ru

«Я получил 140 миллионов». 9 фактов о деле Владимира Дядюна Рассказываем главное, что нужно знать о скандале вокруг перехода Дядюна в московское «Динамо».

Патрик Круз («Чонбури» — «СКА-Хабаровск»)

Если этот парень заиграет хотя бы на уровне ФНЛ, хабаровской селекции можно будет долго и горячо аплодировать. А пока впору только поразиться, как она ухитрилась разглядеть футболиста в чемпионате Таиланда (!). Самого Круза российской экзотикой точно не удивить. География перемещений – Индонезия, Малайзия, Вьетнам – выдаёт в молодом человеке азартного любителя приключений. Какой из Патрика игрок, пока понять сложно, но один гол за СКА загадочный бразилец уже забил – «Сахалину» на Кубок.

Фото: fcska.ru

Андреа Романьоли («Рома» — «Спартак-2»)

Романьоли переехал в Россию из «Ромы» прицепом за Понсе. Если приобретение 20-летнего вратаря действительно было частью хитроумного плана Цорна по выгодной покупке аргентинского нападающего, это снимает часть вопросов. Спортивную целесообразность сделки понять сложнее – как и личностные мотивы игрока. Пока Андреа даже во втором «Спартаке» проигрывает конкуренцию такому же новичку клуба и ровеснику Акмурзину. Пять матчей в запасе – так себе достижение.

Фото: spartak.com

Топ-8 игроков ФНЛ по рыночной стоимости



1. Ткачук («Ротор») – 1,5 млн

2. Сапета («Нижний Новгород») – 1,2 млн

3. Зотов («Енисей») – 1 млн

4. Шишкин («Торпедо») – 1 млн

5. Клещенко («Енисей») – 1 млн

6. Умяров («Спартак-2») – 0,9 млн

7. Сарвели («Чертаново») – 0,9 млн

8. Казаев («Балтика») – 0,85 млн.

Минори Сато («Рига» — «СКА-Хабаровск»)

Ну где ещё мог объявиться единственный на всю лигу японец, если не на Дальнем Востоке? От Хабаровска до Токио всего 2,5 часа лёту. У Сато послужной список ещё более пёстрый и диковинный, чем у бразильского одноклубника Круза: США, Мексика, Латвия, Беларусь, Узбекистан, Катар, Южная Корея. Даже странно, что в Хабаровске раньше не задумались о соседнем рынке – в плане маркетинга перспективнейшая тема (если, конечно, им всерьёз заниматься). За Хондой, помнится, по всей России толпы японских журналистов колесили, популяризировали ЦСКА в Стране восходящего солнца.

Павел Соломатин («Торпедо» — «Акрон»)

Воспитанник «Спартака», надежда «Динамо» – на старте карьеры Соломатин получил море авансов. Увы, в полной мере надежд не оправдал – и сгинул из поля зрения. В прошлом сезоне нападающий был игроком ротации в «Торпедо», забил три гола. «Торпедо» ушло на повышение, а Соломатин остался в ПФЛ, только зону сменил – «Центр» на «Урал-Поволжье». Молодой клуб «Акрон», учреждённый в 2018 году, провозгласил курс на возвращение в Тольятти воспитанников местного футбола, и Соломатин в эту концепцию идеально вписывается. Может быть, энергия родной земли придаст ему новых сил для перезапуска карьеры. Игрок-то не старый – 26 всего.