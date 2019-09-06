10 фактов о сборной Шотландии. Что нужно знать про соперника России

Сегодня сборная России сыграет в Глазго матч 5-го тура отборочного цикла Евро-2020. Очевидно, что сборная Шотландии – главный конкурент нашей национальной команды в борьбе за вторую путёвку на чемпионат Европы. Представляем соперника.

Шотландия не проигрывает России

После развала СССР наша национальная команда не может обыграть Шотландию. На Евро-1992 в решающем матче за выход из группы сборная СНГ была разгромлена «тартановой армией» со счётом 0:3. Тогда появилась знаменитая фраза про то, что мы проиграли «пьяным шотландцам». Сборная России под руководством Олега Романцева дважды сыграла с Шотландией в отборочном цикле Евро-1996. Оба матча завершились вничью – 1:1 в Глазго (гол забил Дмитрий Радченко) и 0:0 в Москве.

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«Тартановая армия» пролетает мимо крупных турниров

Сборная Шотландии давно не попадала на чемпионаты Европы и мира. Последнее выступление на Евро было в 1996 году. Тогда «тартановая армия» заняла третье место в группе с Англией, Нидерландами и Швейцарией. На чемпионате мира шотландцы в последний раз играли в 1998 году. Команда под руководством Крейга Брауна финишировала четвёртой в группе с Бразилией, Норвегией и Марокко. На данный момент Шотландия занимает 48-е место в рейтинге ФИФА, а сборная России – 46-е.

Самый дорогой – победитель Лиги чемпионов

По версии Transfermarkt, самый дорогой игрок в составе сборной Шотландии – левый защитник и капитан Эндрю Робертсон. Победитель Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля» оценивается в 60 млн евро. Более 10 млн евро стоят ещё двое: вингер «Борнмута» Райан Фрейзер (30 млн) и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай (12 млн).

Для сравнения самый дорогой игрок в составе сборной России тоже фланговый защитник – Марио Фернандес, за которого дают 30 млн. Ориентировочная стоимость Александра Головина – 25 млн, а капитана Артёма Дзюбы – 16 млн.

Интересные факты из истории сборной России: 27 лет назад она провела первый матч 238 футболистов, 290 матчей и 495 голов.

Шотландцы уже сменили главного тренера

Всего после двух матчей квалификации Евро-2020 сборная Шотландии сменила главного тренера. Прежний наставник команды Алекс Маклиш был отправлен в отставку из-за поражения в Казахстане (0:3) и скромной домашней победы над Сан-Марино (2:0). «Тартановую армию» возглавил Стив Кларк. Будучи футболистом, он отыграл на позиции защитника более 10 сезонов за «Челси», а как тренер работал в лондонском клубе помощником Жозе Моуринью. До последнего времени 56-летний специалист возглавлял в Шотландии «Килмарнок»: занял в прошлом сезоне третье место вслед за «Селтиком» и «Глазго Рейнджерс».

Всего один игрок за пределами Великобритании

Почти все футболисты сборной Шотландии играют за английские клубы либо на родине. Единственное исключение – вингер Джонни Рассел. 29-летний уроженец Глазго отправился в январе 2018-го в США, заключив контракт со «Спортинг Канзас Сити». Его трансфер стоил 280 тыс. евро.



За полтора года Рассел сыграл 53 матча в MLS, в которых забил 19 мячей и сделал 13 голевых передач. В национальной команде он не имеет твёрдого места в основе, но продолжает прилетать из США. Джонни дебютировал в сборной Шотландии пять лет назад, вот только принял участие всего в 12 играх. На его счету один гол — в ворота Сан-Марино.

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Вторым игроком, выступающим за пределами Великобритании, мог стать нынешним летом вингер «Селтика» Джеймс Форрест. По информации шотландских СМИ, «Зенит» предлагал за него более 12 млн евро. Тем не менее трансфер не состоялся.



28-летний Форрест – одна из важных фигур в сборной Шотландии. Он сыграл за национальную команду 30 матчей, забил пять голов и сделал три голевые передачи. В прошлом сезоне Джеймс был признан лучшим футболистом чемпионата по версиям журналистов, игроков и лиги. Это очень быстрый вингер с хорошим дриблингом, правда, чуть-чуть прямолинейный.

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Болельщики шотландцев – большие оригиналы

Фото: Soccrates/Getty Images

Шотландия славится своими болельщиками. Играть в том же Глазго против «Селтика» и «Рейнджерс» очень сложно в первую очередь из-за давления трибун. С поклонниками шотландской сборной связаны разные интересные истории. Например, в марте 2017-го фанат по имени Каллум Стрэнг вынужден был сделать себе на пятой точке татуировку с фразой Viva Ia Vida. Он обещал поступить так, если нападающий Крис Мартин (полный тёзка вокалиста группы Coldplay, исполняющей песню под названием Viva Ia Vida) забьёт мяч за сборную. Гол Мартина принёс победу шотландцам над Словенией в матче квалификации Евро-2018. С тех пор игрок «Дерби Каунти» не отличился за сборную ни разу, и уже два года не приглашается в неё.

«Хэмпден Парк» освистает своего

Возможно, фанаты сборной Шотландии освистают игроков сборной России, но почти наверняка от своих достанется и шотландскому нападающему Оливеру Макбёрни. Некоторое время назад в сети появилось видео, на котором партнёры по клубу спрашивают Макбёрни, получил ли он вызов в национальную команду, а Оливер отвечает: «Надеюсь, нет». Кажется, это была шутка. Однако в Шотландии игрока тут же обвинили в неуважении к сборной, вспомнив, что он родился в английском городе Лидсе.

Месяц назад «Шеффилд Юнайтед» купил 23-летнего Макбёрни у «Суонси» за рекордные для этого клуба 20 фунтов стерлингов. Нападающий открыл счёт своим голам в АПЛ, поразив ворота «Лестера». За сборную он не забил ни разу в семи матчах.

Игромания мешает игре за сборную

Один из сильнейших шотландских форвардов Ли Гриффитс не вызывается в сборную с октября 2018-го. Нападающий «Селтика» вынужден был приостановить карьеру из-за проблем с азартными играми.



«Он отличный парень, отец пятерых детей, но футбол и жизнь стали ему в тягость», – объяснял проблемы Гриффитса тренировавший «Селтик» Брендан Роджерс.

Ли вернулся на поле в июле 2019-го. В нынешнем сезоне он сыграл уже восемь матчей за «Селтик» и забил три гола. По словам нападающего, у него была сильная депрессия, он чувствовал себя одиноким, но поддержка клуба, друзей и семьи помогла ему справиться с проблемой. Гриффитс надеется, что Кларк позовёт его в сборную.

У соперника России плохая генетика

Сборная Шотландии имела шансы пробиться на ЧМ-2018 в России через стыки, если бы победила в последнем туре группового этапа Словакию на выезде. Однако матч завершился вничью – 2:2. Тогдашний главный тренер Гордон Страчан свалил неудачу на природу: «Мы отстаём от других команд в плане генетики. В завершившемся отборочном цикле у Шотландии была самая низкорослая команда после Испании. Это означает, что мы должны были выбрать такой состав, который противостоял бы рослым и сильным игрокам Словакии. Знали, что стандарты будут для нас проблемой. Соперник в итоге забил оба гола с них. Мы не можем изменить генетику», – сказал Страчан. А у нас в России по-прежнему опасаются «традиционно сильных в воздухе» шотландцев.