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Армения – Италия – 1:3, 5 сентября 2019 года, обзор матча отбора Евро-2020

Армения – Италия – 1:3, 5 сентября 2019 года
Анатолий Романов
Игрок «Сочи» – герой матча с Италией. Забил из-под Бонуччи и удалился
На первый взгляд, неочевидная красная карточка Карапетяна.
Футбол / Евро-2020 0

Сборная Италии одержала пятую победу в пяти матчах отборочного цикла Евро-2020. Команда экс-главного тренера «Зенита» Роберто Манчини выиграла сегодня в Ереване у сборной Армении – 3:1. Центральной фигурой этой встречи стал нападающий «Сочи» Александр Карапетян.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа J. 5-й тур
05 сентября 2019, четверг. 19:00 МСК
Армения
Окончен
1 : 3
Италия
1:0 Карапетян – 11'   1:1 Белотти – 28'   1:2 Пеллегрини – 77'   1:3 Белотти – 80'
Удаления: Карапетян – 45+1' / нет

Игра получилась непростой для лидера группы J. В первом тайме итальянцы владели мячом 67% времени, но по ударам совсем немного превзошли хозяев – 8:5 (в створ – 3:3). Более того, счёт уже на 11-й минуте открыла сборная Армении. В быстрой контратаке полузащитник Тигран Барсегян перехватил мяч и бросил в прорыв Карапетяна, а тот здорово пробил в дальний угол из-под Леонардо Бонуччи.

Казалось, это будет неделя Карапетяна. В прошлую субботу мало играющий за «Сочи» нападающий забил свой первый гол в РПЛ – в ворота «Рубина». Теперь же огорчил Джанлуиджи Доннарумму. Однако перед самым перерывом судья Даниэль Зиберт удалил Александра за две жёлтые карточки. По мнению немца, в эпизоде со вторым «горчичником» нападающий сборной Армении ударил рукой того же Бонуччи в борьбе за мяч. Тем не менее повтор заставил сомневаться, что представитель РПЛ попал по лицу итальянскому защитнику.

К этому моменту счёт был уже 1:1. Андреа Белотти забил после подачи Эмерсона с левого фланга и грубейшей позиционной ошибки Андре Калисира. К слову, этот натурализованный игрок с армянскими корнями родился в Стокгольме и выступает за «Гётеборг». Во втором тайме «Скуадра Адзурра» дожала на классе оставшегося вдесятером соперника. Теперь преимущество фаворита по ударам было внушительным – 9:3 (в створ – 4:0). Хотя и оба гола итальянцев после перерыва оказались очень простыми. Сперва центральный защитник «Урала» Вараздат Ароян проиграл «второй этаж» Лоренцо Пеллегрини, который откликнулся на кросс Бонуччи с правого фланга. Затем голкипер Арам Арапетян пропустил мяч в ближний угол – дубль оформил Белотти.

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Лучшим игроком матча по оценке статистического сайта Sofascore.com стал полузащитник сборной Италии Жоржиньо – 8,0. Белотти заработал 7,8 балла. У Манчини пока всё складывается идеально в квалификации Евро-2020, хотя ничего особенного в игре сборной Италии нет.

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