Месси, оказывается, может покинуть «Барселону». После каждого сезона

Нюансы контракта аргентинца, хет-трик Эсекьеля Понсе за «молодёжку» и тяжёлая победа итальянцев в Ереване — в футбольном обзоре четверга.

Источник: Зидан убедил Мбаппе перейти в «Реал» в 2020 году



Следующим летом форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может перейти в «Реал», сообщает Sport.es.



Согласно информации источника, по окончании текущего сезона «Королевский клуб» предпримет активные попытки подписать нападающего парижан. «Сливочные» уже контактировали с чемпионами Франции и футболистом этим летом, чтобы изучить возможности трансфера. При этом утверждается, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан смог даже убедить 20-летнего игрока перейти через год на «Сантьяго Бернабеу».

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Италия одержала пятую победу подряд в квалификации Евро-2020, обыграв Армению



В матче 5-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 сборная Армении принимала национальную команду Италии. Встреча прошла в Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Первый мяч на 11-й минуте забил нападающий Армении Александр Карапетян. До перерыва итальянцы сравняли счёт — отличился форвард Андреа Белотти. В конце первого тайма хозяева остались в меньшинстве из-за удаления Карапетяна. На 77-й минуте Италию вывел вперёд полузащитник Лоренцо Пеллегрини. В конце встречи Белотти оформил дубль.



Для сборной Италии эта победа стала пятой подряд в квалификации Евро-2020. Армения потерпела третье поражение в пяти матчах.

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У Месси есть право покинуть «Барселону» после завершения каждого сезона



Капитан «Барселоны» Лионель Месси может покинуть каталонский клуб в конце каждого из сезонов, сообщает El Pais.



Соответствующее право футболиста прописано в контракте с сине-гранатовыми. Если аргентинец решит воспользоваться данной возможностью, он должен оповестить клуб об этом до 30 июня. Такие же пункты ранее были прописаны в контрактах других легенд «Барсы» — Карлеса Пуйоля, Хави и Андреса Иньесты.



При этом в каталонском клубе не опасаются, что аргентинец может воспользоваться правом разрыва контракта уже следующим летом. На «Камп Ноу» считают, что 32-летний нападающий всё ещё чувствует в себе силы выступать на самом высоком уровне и доволен положением дел в команде.



В нынешнем сезоне Месси ещё не сыграл ни одного матча, так как продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы.

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Хавбек ЦСКА Ефремов пропустит около 6-7 месяцев

Полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Ефремов сегодня, 5 сентября, перенёс операцию в одной из клиник Мюнхена, сообщает пресс-служба «армейцев» на официальном сайте клуба.



Ефремову потребовалась операция на правом колене в связи с разрывом медиальной и передней крестообразной связок. Ориентировочные сроки восстановления 24-летнего футболиста составят шесть-семь месяцев.



Дмитрий выступает за ЦСКА с 2013 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 2 матчах Российской Премьер-Лиги (1 — в основе).

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Маркизио продолжит карьеру в «Монако»



Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио продолжит карьеру в «Монако», утверждает Sport Mediaset.



Согласно информации источника, 33-летний хавбек близок к подписанию годичного контракта с монегасками. Соглашение будет предусматривать возможность продления сотрудничества ещё на один сезон. Сейчас стороны согласовывают последние детали будущей сделки.



Маркизио перешёл в «Зенит» летом 2018 года на правах свободного агента. Ранее на протяжении 12 лет он защищал цвета «Ювентуса», воспитанником которого является.

«Спартак» объявил об уходе Вартапетова



Работу в «Спартаке» завершает Михаил Вартапетов, который занимал пост руководителя медицинского департамента клуба. Специалист пришёл в «Спартак» в декабре 2008 года, став врачом первой команды красно-белых, а в 2013-м возглавил созданный тогда медицинский департамент.



«Хочу поблагодарить клуб, футболистов и весь персонал за счастье работать вместе. Остаюсь навсегда болельщиком «Спартака», желаю возрождения и скорейшего завоевания очередных титулов. Прошу всех объединиться, забыть глупые обиды и вместе двигаться только вперёд. С чистой совестью оставляю лучшую в России медицинскую службу и надеюсь на новые, свежие силы квалифицированных специалистов!» — цитирует Вартапетова пресс-служба клуба.



Новым руководителем медицинского департамента назначен главный врач команды Михаил Бутовский, который пришёл в «Спартак» летом этого года.

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Назван список претендентов на попадание в символическую сборную года ФИФА



Международная федерация футбола (ФИФА) и Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) назвали имена 55 кандидатов, претендующих на попадание в символическую сборную по итогам 2019 года.



Как отмечается на сайте FIFPro, наибольшее представительство (21 человек) в списке кандидатов впервые с 2009 года получили игроки из английской Премьер-лиги.



Список номинантов на попадание в команду года:



вратари — Алисон Бекер (Бразилия, «Ливерпуль»), Давид де Хеа (Испания, «Манчестер Юнайтед»), Эдерсон Мораес (Бразилия, «Манчестер Сити»), Ян Облак (Словения, «Атлетико»), Марк-Андре тер Штеген (Германия, «Барселона»);



защитники – Жорди Альба (Испания, «Барселона»), Трент Александер-Арнольд (Англия, «Ливерпуль»), Дани Алвес (Бразилия, «Пари Сен-Жермен»/«Сан-Паулу»), Жоау Канселу (Португалия, «Ювентус»/«Манчестер Сити»), Даниэль Карвахаль (Испания, «Реал»), Джорджо Кьеллини (Италия, «Ювентус»), Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»), Диего Годин (Уругвай, «Атлетико»/«Интер»), Йозуа Киммих (Германия, «Бавария»), Калиду Кулибали (Сенегал, «Наполи»), Эмерик Лапорт (Франция, «Манчестер Сити»), Маттейс де Лигт (Нидерланды, «Аякс»/«Ювентус»), Жерар Пике (Испания, «Барселона»), Серхио Рамос (Испания, «Реал»), Эндрю Робертсон (Шотландия, «Ливерпуль»), Алекс Сандро (Бразилия, «Ювентус»), Тьяго Силва (Бразилия, «Пари Сен-Жермен»), Рафаэль Варан (Франция, «Реал»), Марсело (Бразилия, «Реал»), Кайл Уолкер (Англия, «Манчестер Сити»);



полузащитники – Серхио Бускетс (Испания, «Барселона»), Каземиро (Бразилия, «Реал»), Кевин де Брёйне (Бельгия, «Манчестер Сити»), Кристиан Эриксен (Дания, «Тоттенхэм»), Френки де Йонг (Нидерланды, «Аякс»/«Барселона»), Эден Азар (Бельгия, «Челси»/«Реал»), Н'Голо Канте (Франция, «Челси»), Тони Кроос (Германия, «Реал»), Артур Рамос (Бразилия, «Барселона»), Лука Модрич (Хорватия, «Реал»), Поль Погба (Франция, «Манчестер Юнайтед»), Иван Ракитич (Хорватия, «Барселона»), Бернарду Силва (Португалия, «Манчестер Сити»), Душан Тадич (Сербия, «Аякс»), Артуро Видаль (Чили, «Барселона»);

нападающие — Серхио Агуэро (Аргентина, «Манчестер Сити»), Карим Бензема (Франция, «Реал»), Роберто Фирмино (Бразилия, «Ливерпуль»), Антуан Гризманн (Франция, «Атлетико»/«Барселона»), Гарри Кейн (Англия, «Тоттенхэм»), Роберт Левандовски (Польша, «Бавария»), Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль»), Килиан Мбаппе (Франция, «Пари Сен-Жермен»), Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»), Неймар (Бразилия, «Пари Сен-Жермен»), Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус»), Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»), Сон Хын Мин (Южная Корея, «Тоттенхэм»), Рахим Стерлинг (Англия, «Манчестер Сити»), Луис Суарес (Уругвай, «Барселона»).



Церемония вручения наград ФИФА пройдёт 23 сентября в Милане.

Глушаков прокомментировал интервью, которое дал Дмитрию Егорову



Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ныне играющий за «Ахмат», опубликовал сообщение в социальной сети, посвящённое интервью «Чемпионату».



«Сегодня вышло моё интервью c Дмитрием Егоровым. Я сказал всё так, как есть, о чём не мог говорить раньше. Так, как видел ситуацию! И могу лишь извиниться перед всеми за всю грязь, которая длилась вокруг меня и «Спартака» последние полтора года, — написал Глушаков в «Инстаграме».

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Фалькао представили болельщикам «Галатасарая». Его приветствовал полный стадион (видео)



Турецкий «Галатасарай» представил болельщикам нападающего Радамеля Фалькао. Чтобы поприветствовать новичка клуба, фанаты почти полностью заполнили домашнюю «Тюрк Телеком Арену».



Напомним, контракт 33-летнего колумбийского футболиста с «Галатасараем» рассчитан на три года. После его прилёта в Турцию в аэропорту форварда встретили 25 тыс. болельщиков.

Радамель выступал за «Монако» с 2013 года. В минувшем сезоне колумбийский футболист забил 15 мячей и отдал 2 результативные передачи в 33 матчах французской Лиги 1. Ещё один гол Фалькао записал в актив во встрече Кубка Франции.

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Понсе оформил хет-трик в матче за молодёжную сборную Аргентины (видео)



Молодёжная сборная Аргентины сыграла товарищеский матч с командой Боливии. Аргентинцы победили со счётом 5:0. Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе забил в этой встрече три мяча во втором тайме.



Напомним, что Понсе перешёл в стан красно-белых прошедшим летом. Московский клуб приобрёл аргентинского футболиста у «Ромы».



22-летний игрока заключил с российским клубом долгосрочный контракт. В прошлом сезоне аргентинец выступал в составе афинского АЕКа на правах аренды. Ранее римский клуб отдавал футболиста в аренду в «Гранаду», «Ньюэллс Олд Бойз» и «Лилль».



«Спартак» после восьми туров располагается в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги на шестом месте, набрав 14 очков.