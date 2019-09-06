«Мальчик, стульев нам принеси. Мы домой едем»

Кокорин с Мамаевым выходят на свободу по УДО. Хорошая характеристика от начальника колонии повлияла на решение суда. Мамаев и Кокорин вели себя примерно, активно участвовали в жизни исправительного учреждения. Футболисты выйдут на свободу уже 17 сентября. А если бы не УДО, Мамаев вышел бы 6 ноября, а Кокорин — 7 декабря. Пока неизвестно, какое футбольное будущее ждёт футболистов. Но Александр Медведев сказал, что встретиться с Кокориным в ближайшее время.

Собрали для вас лучшие шутки из социальных сетей по этому поводу.

А эти креативные ребята уже смотрят в будущее.