«Мальчик, стульев нам принеси. Мы домой едем»
Интернет отмечает выход Кокорина и Мамаева по УДО.
Кокорин с Мамаевым выходят на свободу по УДО. Хорошая характеристика от начальника колонии повлияла на решение суда. Мамаев и Кокорин вели себя примерно, активно участвовали в жизни исправительного учреждения. Футболисты выйдут на свободу уже 17 сентября. А если бы не УДО, Мамаев вышел бы 6 ноября, а Кокорин — 7 декабря. Пока неизвестно, какое футбольное будущее ждёт футболистов. Но Александр Медведев сказал, что встретиться с Кокориным в ближайшее время.
Собрали для вас лучшие шутки из социальных сетей по этому поводу.
А эти креативные ребята уже смотрят в будущее.
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