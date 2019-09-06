Когда Кокорин и Мамаев смогут играть в футбол?

Кокорин и Мамаев выходят на свободу 17 сентября, а это значит, что в ближайшее время должно определиться их будущее в футболе. И Александр, и Павел неоднократно говорили о том, что хотят продолжить карьеру. Игровой практики (не будем считать футбол в колонии) у них не было почти год, хотя оба футболиста по мере возможностей занимались и старались держать себя в форме. Так что мы вполне можем увидеть их на поле в ближайшее время – правда, есть несколько нюансов.

Братья Кокорины и Мамаев выходят на свободу по УДО. Всё, что нужно об этом знать Краткий гид.

Контракты

Контракт Александра Кокорина с «Зенитом» закончился в конце июня этого года, с тех пор он является свободным агентом.



У Павла Мамаева с «Краснодаром» контракт еще формально есть, хотя клуб после приговора подал прошение в палату по разрешению споров для его расторжения.

Кокорин и «Зенит»

После того, как Кокорин выйдет на свободу, руководство клуба встретится с нападающим и обсудит его будущее. Вполне возможен расклад, что «Зенит» предложит футболисту новый контракт.

Мамаев и «Краснодар»

Расторгнуть контракт с Мамаевым клуб так и не смог – для этого желательно личное присутствие футболиста на заседании палаты по разрешению споров.



— Футболист будет уведомлен клубом, если у клуба ещё остаётся желание его уволить, — поясняет глава ОПСФ Юрий Зотов. — Соответственно ему нужно будет прибыть в расположение клуба и оформить всё, как полагается по закону и регламенту.

Возвращение в футбол

Для того, чтобы вновь заявить Кокорина и Мамаева для участия в турнирах под эгидой РФС, нужно, чтобы их новые (или старые) клубы подали соответствующее прошение в организацию.



В случае с Кокориным сделать это можно в ближайшее время: он стал свободным агентом в это трансферное окно.



У Мамаева ситуация хуже: на данный момент у него есть действующий контракт с «Краснодаром», который в любом случае будет расторгнут. Но так как сделано это будет после закрытия трансферного окна, то за новый клуб он сможет быть заявлен только зимой.

Будущее Мамаева

Ходят разные слухи: говорят про «Ахмат», «Сочи» и «Урал». Так что без клуба он точно не останется.