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Как изменился российский футбол? Смена лимита, новый президент РФС

Кокорин и Мамаев вышли из тюрьмы по УДО
Максим Ерёмин
Как изменился наш футбол, пока сидели Кокорин и Мамаев?
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Футбол / РПЛ 0

Та драка была так давно, что, кажется, прошла уже целая вечность. Но теперь для Кокорина и Мамаева всё позади — суд удовлетворил прошение об УДО, и 17 сентября парни выйдут на свободу.

Не уверены, что на зоне у них был доступ в интернет. Представляете, если нет? От резкого потока информации можно будет просто свихнуться — ведь столько всего изменилось. «Зенит» чемпионом стал, «Спартак» стабильно выступил в еврокубках, Москва снова выходила митинговать.

Мы отошли от нефутбольных вопросов и попытались выделить несколько важных событий, случившихся за последний год. Возможно, это главное, что нужно знать о мире, в который они возвращаются. Возможно, этот текст позволит им войти в курс событий быстрее и снова стать его частью. Саша и Паша, добро пожаловать на свободу.

Как изменился мир футбола, пока сидели Кокорин с Мамаевым?

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