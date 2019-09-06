Как изменился наш футбол, пока сидели Кокорин и Мамаев?

Та драка была так давно, что, кажется, прошла уже целая вечность. Но теперь для Кокорина и Мамаева всё позади — суд удовлетворил прошение об УДО, и 17 сентября парни выйдут на свободу.

Не уверены, что на зоне у них был доступ в интернет. Представляете, если нет? От резкого потока информации можно будет просто свихнуться — ведь столько всего изменилось. «Зенит» чемпионом стал, «Спартак» стабильно выступил в еврокубках, Москва снова выходила митинговать.

Мы отошли от нефутбольных вопросов и попытались выделить несколько важных событий, случившихся за последний год. Возможно, это главное, что нужно знать о мире, в который они возвращаются. Возможно, этот текст позволит им войти в курс событий быстрее и снова стать его частью. Саша и Паша, добро пожаловать на свободу.

Как изменился мир футбола, пока сидели Кокорин с Мамаевым?