Жирков – король, Россия – почти на Евро-2020! Наша команда обыграла Шотландию

Сразу после жеребьёвки мы дружно окрестили шотландцев главным соперником нашей сборной в борьбе за вторую строчку. Однако турнир начался для них скверно, они сразу же всё себе испортили, разгромно проиграв Казахстану. Потом случились мучения с Сан-Марино и Кипром, ещё одно – уже второе – поражение от Бельгии, и к очной игре с Россией Шотландия подходила без права на ошибку. Она обязана была побеждать в Глазго, ничья становилась крайне нежелательным результатом, а поражение – совсем критическим, фактически выбивающим «тартановую армию» из дальнейшей борьбы.

Поэтому было понятно, что в пятницу команда Стива Кларка попробует начать с позиции силы и задавить гостей активностью с первых же минут.

Ватный комплекс. Россия зря преклоняется перед Западом На матчах сборной, например, это выглядит особенно неуклюже.

Единственная неожиданность в составе – Жирков вместо Черышева

Тренерский штаб сборной России обошёлся без сюрпризов и выставил предельно понятный и логичный состав. На флангах обороны вышли Марио Фернандес и Кудряшов, в центре – успевшие сыграться Джикия и Семёнов, в опорной зоне – фактически безальтернативные Зобнин и Оздоев, в верхней тройке полузащиты – Жирков (слева), Головин (в центре) и Ионов (справа), на острие атаки – Дзюба.

Главный вопрос, который тут же разлетелся среди болельщиков: почему Жирков, а не любимец Черчесова и палочка-выручалочка Денис Черышев? Но тут дело, видимо, в двух фактах: более активной вовлечённости Жиркова в оборонительные действия, а также малом игровом времени Черышева в сезоне. В «Валенсии» он дважды выходил на поле в концовках и ни одного полного матча до сих пор не имел. Так что Денис мог банально не выдержать полную игру, тогда как Юрий в нынешнем сезоне сверкает в «Зените» как раз на фланге полузащиты.

Кто-то возмущался по поводу Антона Миранчука, хотя он, в отличие от Головина, никогда не был системообразующим игроком команды. А обиднее всего было за Бакаева и Комличенко, которые не попали даже в заявку, поскольку количество мест ограничено. Но и здесь тренерский штаб последователен: новички почти всегда первые один-два сбора тратят на знакомство со сборной и усваивание требований. Футбол начинается для них позже.

Ошибка Гилерме

С ожиданиями мы не обманулись: шотландцы действительно возжелали забить сразу же. Едва разыграв мяч с центра поля, они швырнули его длинным забросом к штрафной и в дальнейшем, на протяжении стартовых 10 минут, играли в таком же стиле: предельно вертикальном, силовом, с обилием фланговых подач. Команда Кларка сразу же подала три угловых, последний из которых стал очень опасным, а потом и забила.

Грубую ошибку в голевом эпизоде совершил Гилерме. После навеса с левого фланга перед ним в последний момент выскочил соперник, среагировать быстро вратарь «Локомотива» не успел, неловко выронил мяч из рук – прямо на набегающего Макгинна. Тот забил в упор, а часы как раз отсчитали 10 игровых минут.

Это был вообще не лучший матч натурализованного бразильца. В конце игры уже при 2:1 он начудил на выходе ещё раз, и шотландцы чуть не сравняли счёт.

Шотландия – Россия. Прогноз: Дзюба задавит Макгрегора и спасёт Черчесова Звёзды «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» не сумеют остановить набравшую ход машину Черчесова.

Робертсон – ассистент Дзюбы

Сразу после быстрого гола шотландцы опустились в глубокий блок, выстроив две линии и оставив впереди лишь одного нападающего. России пришлось атаковать без пространства и скоростей и самой превратиться в олдскульную британскую команду с соответствующими атрибутами: фланговой игрой, навесами, прострелами и интенсивной борьбой.

Здесь нужно обязательно похвалить нашу команду: даже против «автобуса» она нашла ходы и создала несколько моментов. Полезно перегружал зоны и давал необходимый объём Головин, которому поначалу просто не хватало конкретики в решающих действиях. Здорово отклеивался на правой бровке резвый Ионов. Дважды замыкал передачи Жирков, смещавшийся с левого фланга в центр штрафной. Очень опасно головой бил Дзюба. Артём проделывал колоссальный объём работы и вновь, в очередной раз, был одним из лучших на поле.

За старательность под конец тайма Дзюба оказался-таки вознаграждён голом. В чём-то ему повезло: мяч после сумбура отскочил от ноги Робертсона прямо на 11-метровую отметку. Артём воспользовался передачей от лучшего ассистента «Ливерпуля» и направил мяч в угол.

В каком же порядке Жирков!

Гол придал сборной России уверенности, а шотландцев, наоборот, заставил пригорюниться и расклеиться. Начало второго тайма всецело осталось за гостями – этот отрезок с провалами команды Кларка в опорной зоне, разреженным пространством, атаками «четыре в три» должен, просто обязан был закончиться новым голом. И он закончился, пусть и не с первого раза.

Сначала Головин промазал с 18 метров, потом он же схалтурил при обостряющей передаче в штрафную, но с третьей попытки во втором тайме полузащитник «Монако» всё же исполнил момент: открылся на линии офсайда, совершил рывок в сторону лицевой и прострелил вдоль вратарской. Там в борьбе с набежавшим Жирковым в свои ворота срезал мяч О’Доннел.

А о Жиркове хочется сказать отдельно. Юрий стал лучшим игроком сборной России во втором тайме. Именно с его активностью шотландцы не смогли ничего сделать, и чаще всего на его фланге рождалась вся острота. При 2:1 36-летний полузащитник вырезал идеальный навес на Марио Фернандеса, попавшего в перекладину, а потом он же нанёс мощный удар со средней дистанции, чудом не ставший голевым.

Его игра, если задуматься, — это что-то невообразимое. Год назад Жирков объявил об уходе из сборной, потом долго и мучительно лечил ахилл, пропустив полгода. Держал в голове мысли о конце карьеры. Попал в «Зените» под дорогого Дугласа Сантоса, чуть не отправился заканчивать в родной Тамбов.

Но время всё расставило по своим местам. В свои 36 Жирков – в большом порядке. И в этой победе над Шотландией, которая способна стать ключевой в турнирной борьбе, он сыграл едва ли не главную роль. С выбором в его пользу (а не Черышева) Черчесов попал в яблочко.