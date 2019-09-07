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Германия – Нидерланды – 2:4 и другие отборочные матчи Евро-2020

Германия – Нидерланды – 2:4
«Чемпионат»
Удивительный матч в Гамбурге. Нойер пропустил четыре!
Отборочные игры Евро-2020, успешный старт российской «молодёжки» — в обзоре главных новостей дня.
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Сборная России на выезде обыграла Шотландию в матче отбора Евро-2020

В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 сборная Шотландии принимала национальную команду России. Встреча состоялась в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал полузащитник Шотландии Джон Макгинн на 10-й минуте. До перерыва счёт сравнял российский форвард Артём Дзюба. Победу россиянам принёс автогол защитника хозяев Стивена О’Доннелла на 59-й минуте.

Сборная России, набрав 12 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы I отборочного турнира Евро-2020, национальная команда Шотландии (6) — четвёртое.

В 6-м туре квалификации чемпионата Европы российские футболисты в Калининграде сыграют с Казахстаном, а шотландцы в Глазго встретятся с бельгийцами. Оба матча состоятся 9 сентября.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа I. 5-й тур
06 сентября 2019, пятница. 21:45 МСК
Шотландия
Окончен
1 : 2
Россия
1:0 Макгинн – 10'   1:1 Дзюба – 40'   1:2 О'Доннелл – 59' (автогол)

Нидерланды обыграли Германию в гостевом матче отбора Евро-2020

Сборная Нидерландов обыграла национальную команду Германии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча проходила на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Итоговый счёт матча — 4:2.

Первый мяч в матче был забит уже на 9-й минуте. Хозяев вперёд вывел Серж Гнабри. Гости отыгрались на 59-й минуте. С передачи Райана Бабеля Мануэля Нойера огорчил Френки д Йонг. Через семь минут нидерландцы были уже впереди — ворота своей команды поразил защитник немцев Джонатан Та. На 73-й минуте Тони Кроос, реализовав пенальти, счёт сравнял. Однако на 79-й минуте гостей вперёд вывел результативный удар Дониелла Малена, которому ассистировал Жоржиньо Вейналдум. Точку в матче на 90+1-й минуте поставил Вейналдум.

Сборная Германии (9 очков, 4 матча) занимает второе место в группе C, Нидерланды — третье (6, 3). Лидирует Северная Ирландия, выигравшая все свои 4 встречи.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа C. 5-й тур
06 сентября 2019, пятница. 21:45 МСК
Германия
Окончен
2 : 4
Нидерланды
1:0 Гнабри – 9'   1:1 де Йонг – 59'   1:2 Та – 66' (автогол)   2:2 Кроос – 73' (пен)   2:3 Мален – 79'   2:4 Вейналдум – 90+1'

Молодёжная сборная России стартовала в отборе Евро-2021 с победы над Сербией

В дебютном матче отборочного турнира чемпионате Европы 2021 года молодёжная сборная России обыграла Сербию со счётом 1:0. Встреча прошла на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске.

Единственный гол был забит на 20-й минуте. Роман Евгеньев с правого края навесил в центр штрафной, Игорь Дивеев оторвался от опекуна и головой вколотил мяч в сетку ворот Марко Илича. На 59-й минуте сербы остались в меньшинстве: за повторное предупреждение с поля был удалён полузащитник Иван Илич. Однако воспользоваться численным преимуществом за полчаса игры хозяева не смогли.

Следующий матч отборочного турнира чемпионата Европы-2021 молодёжная сборная России сыграет на выезде с Болгарией. Встреча состоится во вторник, 10 сентября.

U21 ЧЕ-2021
06 сентября 2019, пятница. 19:00 МСК
Россия U21
Окончен
1 : 0
Сербия U21
1:0 Дивеев – 20'
Удаления: нет / Илич – 59'

Гол Влашича помог Хорватии разгромить Словакию в матче отбора Евро-2020

Сборная Хорватии разгромила в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 национальную команду Словакии со счётом 4:0. Встреча проходила на стадионе «Сити Арена» в Трнаве.

Первый мяч в игре был забит на 45-й минуте. Его автором после передачи Марсело Брозовича стал полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич. На 1-й минуте второго тайма гости закрепили преимущество. Иван Перишич поразил ворота хозяев после ассиста Анте Ребича. На 72-й минуте Бруно Петкович довёл счёт до разгромного. Результативной передачей в этом эпизоде отметился Йосип Брекало. Точку в матче поставил Деян Ловрен после паса Брозовича.

В параллельном матче этой группы Уэльс со счётом 2:1 обыграл Азербайджан. На 26-й минуте хозяев вывел вперёд автогол Павла Пашаева. На 58-й минуте Махир Эмрели счёт сравнял. Однако на 84-й минуте победу Уэльсу принёс результативный удар в исполнении Гарета Бэйла.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа E. 5-й тур
06 сентября 2019, пятница. 21:45 МСК
Словакия
Окончен
0 : 4
Хорватия
0:1 Влашич – 45'   0:2 Перишич – 46'   0:3 Петкович – 72'   0:4 Ловрен – 89'
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа E. 5-й тур
06 сентября 2019, пятница. 21:45 МСК
Уэльс
Окончен
2 : 1
Азербайджан
1:0 Пашаев – 26' (автогол)   1:1 Эмрели – 58'   2:1 Бэйл – 84'

Бельгия одержала пятую победу подряд в отборе на Евро-2020, разгромив Сан-Марино

В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 сборная Сан-Марино принимала национальную команду Бельгии. Встреча прошла в Серравалле на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Первый мяч забил нападающий Бельгии Миши Батшуайи, реализовав пенальти на 43-й минуте. В начале второго тайма преимущество гостей увеличил полузащитник Дрис Мертенс, отличившийся после передачи хавбека Насера Шадли. На 63-й минуте Шадли довёл счёт до разгромного. В компенсированное время Батшуайи оформил дубль.

Для бельгийцев эта победа стала пятой в пяти матчах квалификации чемпионата Европы — 2020.

Сборная Бельгии, набрав 15 очков, возглавляет турнирную таблице группы I отборочного турнира Евро-2020, национальная команда Сан-Марино (0) занимает последнее, 6-е место.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа I. 5-й тур
06 сентября 2019, пятница. 21:45 МСК
Сан-Марино
Окончен
0 : 4
Бельгия
0:1 Батшуайи – 43' (пен)   0:2 Мертенс – 57'   0:3 Шадли – 63'   0:4 Батшуайи – 90+2'

Польша проиграла Словении в отборе на Евро-2020, Австрия разгромила Латвию — 6:0

В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 сборная Словении принимала Польшу. Встреча состоялась в Любляне на стадионе «Стожице» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Первый мяч забил словенский защитник Альяж Струна на 35-й минуте после передачи нападающего Андража Шпорара. В середине второго тайма Шпорар увеличил преимущество хозяев, голевой пас отдал хавбек Йосип Иличич.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа G. 5-й тур
06 сентября 2019, пятница. 21:45 МСК
Словения
Окончен
2 : 0
Польша
1:0 Струна – 35'   2:0 Шпорар – 65'

В другом матче 5-го тура квалификации Евро-2020 национальная команда Австрии принимала Латвию. Встреча прошла в Зальцбурге на стадионе «Ред Булл Арена» и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.

В составе австрийцев дубль оформил форвард Марко Арнаутович. По одному мячу в ворота гостей отправили полузащитник Конрад Лаймер, а также нападающие Марсель Забитцер и Михаэль Грегорич. Вратарь сборной Латвии Павел Штейнбор стал автором автогола.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа G. 5-й тур
06 сентября 2019, пятница. 21:45 МСК
Австрия
Окончен
6 : 0
Латвия
1:0 Арнаутович – 7'   2:0 Забитцер – 13'   3:0 Арнаутович – 53' (пен)   4:0 Штейнбор – 76' (автогол)   5:0 Лаймер – 80'   6:0 Грегорич – 84'

Беларусь вырвала победу в матче с Эстонией, Казахстан поделил очки с Кипром

В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 сборная Эстонии принимала Беларусь. Встреча прошла в Таллине на стадионе «Ле Кок Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Первый мяч забил защитник Беларуси Никита Наумов в начале второго тайма. Через шесть минут счёт сравнял нападающий Эстонии Эрик Сорга. Победу гостям принёс форвард Максим Скавыш в компенсированное время.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа C. 5-й тур
06 сентября 2019, пятница. 19:00 МСК
Эстония
Окончен
1 : 2
Беларусь
0:1 Наумов – 48'   1:1 Сорга – 54'   1:2 Скавыш – 90+2'

В другом матче 5-го тура квалификации Евро-2020 национальная команда Кипра принимала Казахстан. Встреча состоялась в Никосии на стадионе «ГСП» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал нападающий Казахстана Алексей Щеткин, отличившийся уже на 2-й минуте матча. До перерыва счёт сравнял форвард хозяев Пиерос Сотириу.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа I. 5-й тур
06 сентября 2019, пятница. 19:00 МСК
Кипр
Окончен
1 : 1
Казахстан
0:1 Щеткин – 2'   1:1 Сотириу – 39'
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