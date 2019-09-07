Черчесов ответил критикам сборной России. И Кокорину с Мамаевым тоже

Станислав Черчесов на пресс-конференции в Глазго был так спокоен и невозмутим, будто не его команда только что обыграла на выезде одного из главных конкурентов в отборе Евро-2020.
— За счёт чего удалось переломить ход матча, учитывая, что Шотландия на проигрывала дома четыре года?
— Я не знал, что они в первый раз проиграли. Но особо радует, что после первого мяча мы продолжили играть, как планировали. Создали много моментов, забили. Но были и минусы: в первые минуты вышли вальяжно, долго втягивались. Рад, что выиграли, что футболисты, вышедшие на замену, внесли свою лепту. Но у нас скоро ещё один матч, так что победа над Шотландией — уже история.
— Почему Жирков сегодня вышел ближе к атаке?
— В клубе он эту задачу тоже может выполнять. Он в отличной форме. Мы играли чётко по позициям, потому что шотландцы опасны на флангах. Они с Кудряшовым справились великолепно, а короновал Жирков своё выступление голом. Мы говорим: возраст-возраст, 36 лет, но это не важно. Мы должны смотреть не на возраст, а кого как можно использовать.
— Почему заменили Зобнина?
— Не могу сказать, что он устал. Просто шотландцы перехватили инициативу, а Зобнин получил карточку и ещё раз сфолил. Важно было подстраховаться, что мы и сделали.
— Как воспринимаете критику по поводу тех или иных кадровых решений?
— Мы воспринимаем не как критику, а как обсуждение. Это нормально. Понятно, что наблюдаем за другими игроками и даже рады, что наши действия находятся в постоянном обсуждении — значит, люди не безразличны. И даже в критических статьях находим правильное зерно.
— Можете оценить турнирное положение и сказать, что мы сделали большой шаг в сторону Евро?
— Понятно, что у нас 12 очков, а у Шотландии — 6. Ещё 15 очков разыгрываются, вот они всё и решат. В том числе ответный матч с Шотландией. К этой игре надо готовиться — и это не простые слова, а подход к работе. Радоваться мы будем, когда выйдем на Евро.
— В сборной Шотландии играют футболисты топ-клубов. Игроки РПЛ сегодня доказали, что они как минимум не хуже.
— Всегда говорил, что мои футболисты — самые лучшие. Поэтому мы и переиграли Шотландию. А те, кто смотрел из Великобритании, могут сделать по нашим футболистам свой вывод.
— Сегодня условно-досрочное освобождение получили Кокорин и Мамаев, бывшие игроки сборной. Вы рады этому? Существует ли вероятность их возвращения в команду со временем?
— Рад, что ребята освободились. Я не так часто говорил на эту тему, один раз сказал. К ним слишком строго подошли, хотя они нарушили общественный порядок. Давайте дождёмся, когда они придут в нормальное состояние, начнут играть, а там время покажет. Мы ни от кого не отказались. Другое дело, надо соответствовать и за полем, и на поле. Но все мы люди, все мы ошибаемся. Вычёркивать человека из жизни — самое худшее.
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