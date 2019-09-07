Жирков не знает, как делает всё это. И пусть не знает как можно дольше!

После матча со «Спартаком» Юрий Жирков давал флэш-интервью и четыре подряд ответа начал с «Ну, не знаю». Спустя несколько дней, после игры в Эдинбурге, эта фраза прозвучала ещё трижды. Очевидны две вещи. Первая: у Жиркова даже спустя почти два десятка лет профессиональной карьеры есть боязнь камеры — это абсолютно нормально. Вторая: он действительно не знает, как происходит многое из того, что он сам делает на поле.

И это тоже нормально. Есть футболисты, которые многократным повторением, раз за разом, год за годом, добиваются автоматизма своих действий — они делают себя сами, поэтому прекрасно могут объяснить, как принимают то или иное решение на поле. А есть футболисты, которым дан талант. Его тоже нужно развивать чудовищным трудолюбием, но талант освобождает от необходимости объяснять свои действия.

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В 36 лет Жирков выглядит достаточно свежим, проводя в игре даже 90 минут. Он оптимизировал свои действия, он оказывается ровно там, где будет (именно в будущем времени) мяч, и ускоряется ровно тогда, когда того требует ситуация — как в эпизоде до вторым голом в ворота сборной Шотландии. И самое непостижимое: он выбирает решения, которые не поддаются обычной игровой логике — и потом, конечно, как и все, не знает, как это произошло.

В самой концовке матча, прямо на последнем угловом, был эпизод, когда Жирков зашел в штрафную по своему флангу, и у него было стандартное футбольное решение — пас по диагонали назад на хорошо открывшегося Ерохина. К 36 ты, уходя в лицевую, сталкиваешься с такой ситуацией столько раз, что можешь исполнить передачу с завязанными глазами, распевая при этом национальный гимн.

Но Юрий делает другое. Он подсекает мяч левой ногой, замечая, как по дальнему углу в штрафную врывается Оздоев. Один футболист из ста увидит такое решение, один футболист из тысячи решится сделать такую передачу. Да, она не прошла, но если бы прошла, партнёр оказывался перед пустым углом ворот. В шахматных партиях, где тоже большинство решений стандартны, такие ходы обозначают восклицательным знаком или двумя знаками — "!?". Это одновременно и «ого, как можно было до этого додуматься!», и «а что это могло дать?».

У нас топ-сборная! Спасибо, Черчесов и Ромащенко Россия вынесла Шотландию. И минимальный счёт не должен смущать.

Один из лучших фотографов в истории Фрэнк Хорват всю жизнь говорит: «Фотография — это искусство не нажимать на кнопку». Смысл в том, что очевидные решения для снимка приходят сами собой, и большинство реагирует на такие решения одинаково — нажимают на кнопку фотоаппарата. Карточка получится хорошей, но Хорват предпочитает искать нестандартные снимки. Ради этого он вынужден подавлять в себе профессиональные инстинкты там, где просится очевидное решение.

Жирков всю свою карьеру поступает так же. Он знает очевидные ходы, но успевает найти секунду и остановить себя ради того, чтобы найти лучший ход вместо очевидного. Или хотя бы того, который введёт соперника в секундный ступор, потому что соперник тоже привык сталкиваться со стандартными решениями.

Сам Жирков, судя по всему, на поле не осознает это — и это к счастью, потому что осознание таланта обычно расслабляет. Юрию 36, и ни на секунду своей карьеры он так и не расслабился. Мы можем только наслаждаться его игрой и желать, чтобы это наслаждение продолжалось как можно дольше.