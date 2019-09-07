Это’О завершил карьеру. В России он тоже оставил след

Камерунский форвард Самуэль Это’О, последним местом работы которого был «Катар СК», на 39-м году завершил свою 22-летнюю профессиональную карьеру. За это время он успел поиграть в 13 клубах, стать обладателем более десятка различных наград и навсегда вписать свою фамилию в историю футбола. За какую бы команду камерунец ни выступал, и как бы к нему ни относились, он практически всегда демонстрировал профессионализм и высокое качество игры.

Такой футбольный путь нападающий выбрал себе сам. Громкие реплики, скандалы и эпатажные выходки – неотъемлемая часть его карьеры. Наиболее ярко эта особенность Это’О проявилась в России, где он провёл два года, выступая за махачкалинский «Анжи». В РПЛ нападающий регулярно забивал и даже был признан лучшим игроком сезона-2012/13. Однако запомнился форвард не только успехами на футбольном поле.

Это’О: я уже стал немножко русским! Интервью "Чемпионат.com" дал нападающий Самуэль Это'О, который чувствует себя счастливым в "Анжи" и даже уже привык к русским морозам.

Переезд в Россию и яркий дебют за «Анжи»

Летом 2011 года футболист получил предложение о переходе от махачкалинского «Анжи». Сначала звезда наотрез отказалась от сделки, заявив о желании играть в Лиге чемпионов, где российский клуб, естественно, не выступал. Однако затем решил пожертвовать своими интересами в угоду новому соблазнительному трёхлетнему контракту с окладом примерно в 21 млн евро в год. 24 августа Это’О официально стал игроком «Анжи», а спустя три дня дебютировал за новый клуб.



В тот день махачкалинцы гостили в Ростове-на-Дону. Приезд футболиста мирового уровня вызвал в южной столице бешеный ажиотаж – все билеты на ту игру были раскуплены.



Самуэль вышел на газон «Олимпа-2» примерно за полчаса до конца матча, заменив нападающего Диего Тарделли. Камерунцу аплодировали практически все зрители, собравшиеся на стадионе.



Спустя несколько минут форвард спас «Анжи» от поражения, забив гол с передачи Юрия Жиркова. Матч завершился со счётом 1:1.

Квартира за 80 тысяч евро в месяц

Переехав в Россию, Это’О поселился в московском отеле Lotte Plaza. Тем временем, согласно контракту, клуб искал для камерунца съемное жилье. Когда для Самуэля всё-таки подобрали неплохой вариант — двухэтажную квартиру на юге Москвы, которая обходилась в 80 тысяч евро в месяц, он неожиданно замялся.



Новое жильё почему-то не устраивало игрока. Желая остаться в отеле, камерунец схитрил и придумал мнимый предлог.



«В квартире была лестница с одного этажа на другой. А Самуэль хотел перевезти в Москву ребёнка. По крайней мере, так нам говорил… И вот он начал спорить с клубом: кто должен платить за детские «загородки», чтобы ребёнок не падал с лестницы. Ну это сумма — тысяча долларов максимум. Для камерунца, ясное дело, копейки», — вспоминал бывший PR-директор «Анжи» Александр Удальцов.



В итоге в двухэтажной квартире Это’О не прожил и дня. Зато с удовольствием проводил в ней экскурсии для французских журналистов.

К сожалению для руководства «Анжи», этот ролик обошёлся клубу в круглую сумму. Несмотря на то что в квартире футболист не жил, за два месяца её аренды все равно пришлось заплатить.

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Щедрые подарки камерунца

С невероятной щедростью Это’О в России связаны три яркие истории.



Первая. По словам защитника Али Гаджибекова, камерунец подарил одному из работников «Анжи» квартиру. Зная, что у человека не лучшее финансовое положение, форвард решил облегчить ему жизнь.



Вторая. Всё тот же Гаджибеков утверждал, что однажды Это’О сказал: «Если защитники сыграют на ноль в матче с «Зенитом» и ЦСКА, то я подарю им часы Rolex». В итоге Самуэль сдержал своё слово. Также, по признанию форварда Сердера Сердерова, камерунец брал с собой на каждый матч по четыре-пять штук таких часов и дарил их отличившимся футболистам.



Третья. Когда команда находилась в аэропорту в ожидании рейса, Это’О в одном из магазинов заметил тренера Арсена Акаева. Тот рассматривал на дорогую дизайнерскую куртку. Нападающий завёл разговор со специалистом. Узнав, что тренеру нравится куртка, но пока он позволить себе её не может, форвард определился с очередным подарком. Спустя месяц Самуэль вручил Акаеву ту куртку.

На вертолёте до базы «Анжи»

Следующая история про Это’О относится к слухам. Однако, зная характер камерунца, в неё частично можно было поверить.



Так, несколько лет назад в Сети появилась информация о том, что на базу клуба в подмосковном Кратово форвард добирался на вертолете. Причиной распространения этого домысла, скорее всего, стала правдивая новость о Жиркове и братьях Габуловых. Однажды они действительно прилетели на тренировку «Анжи» на вертолёте – чтобы в пробках не стоять.



О камерунце соответствующий слух так никто и не подтвердил. Хотя допустить, что в России он пользовался вертолетом, вполне возможно.

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Увольнение Красножана и конфликт с Денисовым

В команде именитый форвард чувствовал себя по-хозяйски. Это’О регулярно оказывал влияние на тренеров «Анжи», используя свой авторитет. Желая определять игру команды, он давал наставникам подсказки.



Одной из причин увольнения Юрия Красножана, проработавшего в клубе всего полтора месяца, как раз стали разногласия с Это’О. Тренер не обращал внимания на авторитет футболиста, а игрока это очень злило.



«Красножан — идеальный тренер для команд с периферии. Но не для топовых. Вот и подходил к нему Это'О: «Я в футболе 30 лет, всё выиграл, зачем мне тягать эту штангу?!». А Красножан: «Иди, тренируйся, потом объясню». Понятно, что такого отношения Самуэль перенести не мог», — отмечал Удальцов.

После увольнения Красножана игрок продолжил оказывать влияние на других специалистов – Гуса Хиддинка, а затем и Рене Мёленстена. Когда последний из них «руководил» командой, в коллективе «Анжи» появился ещё один несогласный с Это’О – Игорь Денисов. Российский полузащитник «взорвался» в раздевалке после того, как камерунец самостоятельно отправил его на правый фланг. Высказав всё форварду в лицо, Денисов поссорился и с Буссуфа, который заступился за Самуэля. Спустя несколько дней Игорь ушёл из «Анжи».

Русский, чеченец или всё же дагестанец?

Несмотря на конфликты с тренерами и игроками, в России Это’О всегда хотел казаться дружелюбным. В попытках всем угодить он даже несколько раз сменил свою национальность. В интервью и соцсетях футболист неоднократно заявлял, что он дагестанец. Встретив Рамзана Кадырова после поражения от «Терека», форвард показал на свою бороду и сказал: «Я чеченец». А однажды футболист отметил, что привык к российским морозам и уже чувствует себя немного русским. Забавно, что, играя в других странах, за подобными разговорами камерунец замечен не был.