«Я сыграл, как Жирков», — скажут в 37 Роналду и Месси»

Мамаев: будем принимать решение с «Краснодаром», которое устроит обе стороны
Ba4a:
— Посидим, чифирнем, поиграем в нарды и решим, что делать с контрактом.
Жирков: многие и в 37 становятся лучшими бомбардирами, так что это не предел ещё
sgtpeppers:
— «Я сыграл, как Жирков», — скажут в свои 37 Роналду и Месси…
Кадыров отреагировал на решение суда об УДО Кокорина и Мамаева
99rw:
— Он это в громкоговоритель говорил?
Селюк: болельщики «Спартака» должны на матчах вставать и аплодировать Федуну
seychelles:
— Селюк: игроки из Африки должны вставать и аплодировать мне.
«Зенит» сделал заявление по поводу УДО Кокорина
andartan21:
— Освобожденный агент.
Источник: суд освободил Кокорина и Мамаева по УДО
kreu4i:
— Главное, чтобы это дело не начали праздновать)
Ardoxer:
— Теперь трансферное окно в России официально закрыто.
«Спартак» объявил об уходе Вартапетова
modzhahed:
— Он лайкнул пост доктора Лю?
Орещук: мама Филиппа думала, что в России все с автоматами ходят
rollback:
— Но побывав на базе «Динамо», мама Филиппа поняла, что не с автоматами, а с пейнтбольными ружьями!
Оуэн: Капелло нанёс непоправимый урон моей карьере и всему английскому футболу
stalin77:
— Он не только вас кинул…
Тренер «Зенита»: Малком жаловался на пробки, увидим, как на нём скажется зима
red-white-power:
— Журналисты берут вью у футболиста из Африки: — Как вам русская зима? — Та, которая зелёная, ещё терпимо, а вот белая…
«Локомотив» огласил заявку на Лигу чемпионов
cesk-88:
— Ну если Боря в заявке, то вместе с ним никто не страшен!
- 7 сентября 2019
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