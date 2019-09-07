«Я сыграл, как Жирков», — скажут в 37 Роналду и Месси»

Мамаев: будем принимать решение с «Краснодаром», которое устроит обе стороны

Ba4a:

— Посидим, чифирнем, поиграем в нарды и решим, что делать с контрактом.

Жирков: многие и в 37 становятся лучшими бомбардирами, так что это не предел ещё



sgtpeppers:

— «Я сыграл, как Жирков», — скажут в свои 37 Роналду и Месси…

Кадыров отреагировал на решение суда об УДО Кокорина и Мамаева



99rw:

— Он это в громкоговоритель говорил?



Селюк: болельщики «Спартака» должны на матчах вставать и аплодировать Федуну



seychelles:

— Селюк: игроки из Африки должны вставать и аплодировать мне.



«Зенит» сделал заявление по поводу УДО Кокорина



andartan21:

— Освобожденный агент.



Источник: суд освободил Кокорина и Мамаева по УДО



kreu4i:

— Главное, чтобы это дело не начали праздновать)



Ardoxer:

— Теперь трансферное окно в России официально закрыто.



«Спартак» объявил об уходе Вартапетова



modzhahed:

— Он лайкнул пост доктора Лю?



Орещук: мама Филиппа думала, что в России все с автоматами ходят



rollback:

— Но побывав на базе «Динамо», мама Филиппа поняла, что не с автоматами, а с пейнтбольными ружьями!



Оуэн: Капелло нанёс непоправимый урон моей карьере и всему английскому футболу



stalin77:

— Он не только вас кинул…

Тренер «Зенита»: Малком жаловался на пробки, увидим, как на нём скажется зима



red-white-power:

— Журналисты берут вью у футболиста из Африки: — Как вам русская зима? — Та, которая зелёная, ещё терпимо, а вот белая…



«Локомотив» огласил заявку на Лигу чемпионов



cesk-88:

— Ну если Боря в заявке, то вместе с ним никто не страшен!