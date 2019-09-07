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Кокорин, Мамаев, Глушаков – лучшие комментарии

Кокорин, Мамаев, Глушаков – лучшие комментарии
Андрей Панков
«Я сыграл, как Жирков», — скажут в 37 Роналду и Месси»
УДО Кокорина и Мамаева, феномен Жиркова и интервью Глушакова — в лучших комментариях недели.
Футбол 0

Мамаев: будем принимать решение с «Краснодаром», которое устроит обе стороны

Ba4a:
— Посидим, чифирнем, поиграем в нарды и решим, что делать с контрактом.

Жирков: многие и в 37 становятся лучшими бомбардирами, так что это не предел ещё

sgtpeppers:
— «Я сыграл, как Жирков», — скажут в свои 37 Роналду и Месси…

Кадыров отреагировал на решение суда об УДО Кокорина и Мамаева

99rw:
— Он это в громкоговоритель говорил?

Селюк: болельщики «Спартака» должны на матчах вставать и аплодировать Федуну

seychelles:
— Селюк: игроки из Африки должны вставать и аплодировать мне.

«Зенит» сделал заявление по поводу УДО Кокорина

andartan21:
— Освобожденный агент.

Источник: суд освободил Кокорина и Мамаева по УДО

kreu4i:
— Главное, чтобы это дело не начали праздновать)

Ardoxer:
— Теперь трансферное окно в России официально закрыто.

«Спартак» объявил об уходе Вартапетова

modzhahed:
— Он лайкнул пост доктора Лю?

Орещук: мама Филиппа думала, что в России все с автоматами ходят

rollback:
— Но побывав на базе «Динамо», мама Филиппа поняла, что не с автоматами, а с пейнтбольными ружьями!

Оуэн: Капелло нанёс непоправимый урон моей карьере и всему английскому футболу

stalin77:
— Он не только вас кинул…

Тренер «Зенита»: Малком жаловался на пробки, увидим, как на нём скажется зима

red-white-power:
— Журналисты берут вью у футболиста из Африки: — Как вам русская зима? — Та, которая зелёная, ещё терпимо, а вот белая…

«Локомотив» огласил заявку на Лигу чемпионов

cesk-88:
— Ну если Боря в заявке, то вместе с ним никто не страшен!

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