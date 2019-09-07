«Неймар спас ему жизнь». Бразилец защитил партнёра от неизвестного существа

Товарищеский матч между Бразилией и Колумбией закончился результативной ничьей со счётом 2:2. А ещё он запомнился забавным случаем с участием двух футболистов. Нападающий «ПСЖ» Неймар совершил поступок, которым, судя по всеобщему мнению в Сети, «спас жизнь» защитнику «Сан-Паулу» Дани Алвесу.
Что произошло?
Совсем недавно футболисты были партнёрами не только в сборной Бразилии, но и в «Барселоне» и «ПСЖ». Видимо, уход Дани Алвеса из «ПСЖ» никак не повлиял на их дружбу. До матча с колумбийцами футболисты сборной Бразилии вместе вышли на предматчевую разминку и время от времени вместе шутили.
В какой-то момент камера поймала Неймара и Алвеса в кадре. В этот момент на голове самого титулованного футболиста планеты сидел гигантское насекомое. Неймар его заметил и сказал Алвесу, чтобы тот замер. Через несколько секунд нападающий «ПСЖ» пальцем резко убрал насекомое с головы. Футболисты рассмеялись.
В последние часы видео стали размещать в социальных сетях, а многие футбольные фанаты в шутку заявляют, что Неймар «спас Алвесу жизнь».
Насекомые и футбол
Во время ЧМ-2018 в Волгограде случилось настоящее нашествие насекомых. Прибывшие на матч сборные Англии и Туниса были шокированы большим количеством мошкары. Но это не помешало сборной Англии одержать победу над Тунисом со счётом 2:1.
Ещё раньше, на ЕВРО-2016, во время финального матча между Францией и Португалией футболисты столкнулись с мотыльками и ночными бабочками. Одна из них даже уселась на ресницу Криштиану Роналду. Это можно было заметить во время трансляции матча.
Португалец на это никак не отреагировал, потому что чувствовал сильную боль в колене. Позже его заменили из-за полученной травмы. Но ни это, ни бабочки не помешали Португалии выиграть и стать чемпионов Европы.
- 7 сентября 2019
-
21:51
-
21:40
-
21:34
-
21:08
-
21:07
-
20:53
-
20:49
-
20:48
-
20:33
-
20:24
-
20:14
-
19:59
-
19:50
-
19:37
-
19:30
-
19:22
-
19:10
-
19:04
-
18:59
-
18:45
-
18:44
-
18:39
-
18:16
-
18:09
-
17:53
-
17:51
-
17:49
-
17:33
-
17:21
-
17:19
-
16:58
-
16:54
-
16:29
-
16:15
-
16:00