«Неймар спас ему жизнь». Бразилец защитил партнёра от неизвестного существа

Товарищеский матч между Бразилией и Колумбией закончился результативной ничьей со счётом 2:2. А ещё он запомнился забавным случаем с участием двух футболистов. Нападающий «ПСЖ» Неймар совершил поступок, которым, судя по всеобщему мнению в Сети, «спас жизнь» защитнику «Сан-Паулу» Дани Алвесу.

Что произошло?

Совсем недавно футболисты были партнёрами не только в сборной Бразилии, но и в «Барселоне» и «ПСЖ». Видимо, уход Дани Алвеса из «ПСЖ» никак не повлиял на их дружбу. До матча с колумбийцами футболисты сборной Бразилии вместе вышли на предматчевую разминку и время от времени вместе шутили.



В какой-то момент камера поймала Неймара и Алвеса в кадре. В этот момент на голове самого титулованного футболиста планеты сидел гигантское насекомое. Неймар его заметил и сказал Алвесу, чтобы тот замер. Через несколько секунд нападающий «ПСЖ» пальцем резко убрал насекомое с головы. Футболисты рассмеялись.

В последние часы видео стали размещать в социальных сетях, а многие футбольные фанаты в шутку заявляют, что Неймар «спас Алвесу жизнь».

Насекомые и футбол

Во время ЧМ-2018 в Волгограде случилось настоящее нашествие насекомых. Прибывшие на матч сборные Англии и Туниса были шокированы большим количеством мошкары. Но это не помешало сборной Англии одержать победу над Тунисом со счётом 2:1.

Ещё раньше, на ЕВРО-2016, во время финального матча между Францией и Португалией футболисты столкнулись с мотыльками и ночными бабочками. Одна из них даже уселась на ресницу Криштиану Роналду. Это можно было заметить во время трансляции матча.

Португалец на это никак не отреагировал, потому что чувствовал сильную боль в колене. Позже его заменили из-за полученной травмы. Но ни это, ни бабочки не помешали Португалии выиграть и стать чемпионов Европы.