Украина на 8 очков опережает Португалию. Главные события отбора Евро-2020

Рассказываем о главных событиях субботних матчей отборочного цикла чемпионата Европы.

Турнирная таблица отборочного турнира

Чехи проиграли Косово. Крал – один из худших

Сборная Косово – сенсация квалификации Евро-2020. В субботу команда швейцарского тренера Бернара Шалланда даже вышла в лидеры группы А на несколько часов, переиграв в Приштине чехов. Причём победа хозяев оказалась волевой, так как уже на 16-й минуте косовары пропустили: нападающий Патрик Шик забил классным ударом в касание.



Сборная Косово быстро отыгралась в результате резкой контратаки. В этом эпизоде очень плохо сыграл экс-защитник «Спартака» Марек Сухи, проигравший борьбу на опережение форварду «Фенербахче» Ведату Мурики. Второй гол – коллективная ошибка чехов. Новичок «Спартака» Алекс Крал и его партнёры прозевали передачу с углового в штрафную, и защитник «Стандарда» Мергим Войвода послал мяч в сетку. Кстати, Крал, сыгравший все 90 минут, получил одну из самых низких оценок от InStat в основе сборной Чехии – 246 баллов. Он выиграл всего 42% единоборств.

Кейн сделал хет-трик. Англии помог спорный пенальти

Сборная Англии вернула себе первое место, разгромив на «Уэмбли» Болгарию. На первый взгляд, лёгкая победа, но до первого гола у команды Гарета Саутгейта мало что получалось. Гости играли по схеме 5-4-1, сидели всей командой на своей трети поля и спокойно разрушали все атаки хозяев. Болгары сами подарили гол фавориту. Разыгрывая мяч от ворот, голкипер Пламен Илиев сделал неточную передачу защитнику. Рахим Стерлинг ловко сыграл на перехвате, после чего ассистировал Гарри Кейну. В начале второго тайма сборная Болгарии упустили свой лучший шанс, а в ответ получила довольно спорный пенальти. Кажется, Маркус Рашфорд очень хотел заработать одиннадцатиметровый, в соцсетях многие обвинили его в симуляции.

При счёте 2:0 игроки гостей совсем опустили руки. После этого Кейн сделал голевую передачу на Стерлинга, а потом заработал и сам реализовал ещё один пенальти. У лидера атак англичан хет-трик.

Украина крупно победила в Литве. У Зинченко победный гол

Сборная Украины сделала ещё один шаг к попаданию на Евро-2020. Команда Андрея Шевченко укрепила лидерство в группе В, разгромив в Вильнюсе литовцев. Автором победного гола стал бывший игрок «Уфы» Александр Зинченко. Действовавший в средней линии представитель «Манчестер Сити» забил уже на 7-й минуте: открылся на линии штрафной, получил тонкую проникающую передачу и технично всё исполнил.

Украинцы контролировали игру, поэтому второй гол не заставил себя долго ждать. Марлос перехватил мяч на чужой половине поля, продвинулся вперёд и точно пробил из-за штрафной. Третий мяч забил новичок «Аталанты» Руслан Малиновский, которого вывели на удар с 20 метров. Малиновский заработал самую высокую оценку от InStat – 383 балла, а вот Зинченко получил лишь 254, хотя стал первым по количеству игровых действий (129 ТТД) и вторым по эффективности (92%).

Португалия забила четыре гола в Белграде. Роналду услышал про Месси

Действующий чемпион Европы и победитель Лиги наций Португалия в погоне за командой Шевченко. Хотя учитывая, что в финальную стадию выходят две лучшие сборные из каждой группы, украинцы наверняка довольны результатом матча в Белграде.



Сербские болельщики встретили Криштиану Роналду свистом и скандированием «Месси! Месси!». Звёздный форвард «Ювентуса» завёлся. Роналду был очень активен, имел несколько моментов, однако ему не везло. Португальцы играли лучше, так что Криштиану к исходу часа матча отпраздновал два гола Вильяма Карвалью и Гонсалу Гуэдеша, как свои. Центрхав воспользовался грубой ошибкой на выходе вратаря Марко Дмитровича, а конкурент Дениса Черышева в «Валенсии» здорово разобрался на дриблинге с экс-спартаковцем Николой Максимовичем.



На какое-то время хозяев вдохновил гол Николы Миленковича, продавившего Карвалью, но Роналду всё-таки отомстил местным фанатам за плохой приём. Он забил третий мяч португальцев, правда, возможно, из офсайда. В концовке соперники опять обменялись голами в течение минуты – португальцы не дали шансов хозяевам. Дебют Любиши Тумбаковича на посту главного тренера сборной Сербии получился неудачным. Напомним, ранее его уволили из сборной Черногории за отказ руководить командой во встрече с Косово.

Франция разгромила Албанию. Гости не хотели играть

В группе H ситуация обострилась после сенсационного июньского поражения сборной Франции в Турции. Теперь чемпионы мира пытаются вернуть себе «законное» первое место. В матче с албанцами «Стад де Франс» увидел знакомую команду, которая доминирует и побеждает. До перерыва французы владели мячом 68% времени, превзошли соперниками по ударам 6:0, дважды поразили ворота и заработали пенальти.

Кингсли Коман открыл счёт, реализовав блестящую проникающую передачу центрального защитника Рафаэля Варана. После этого свой 36-й гол за национальную команду забил Оливье Жиру, откликнувшийся на кросс от Лукаса-Франсуа Эрнандеса. Затем левый защитник французов вынудил албанца сфолить в штрафной, но Антуан Гризманн пробил с «точки» в перекладину.



Во втором команда Дидье Дешама продолжила разрывать оборону гостей. Гризманн исправился, выдав голевую передачу Коману, а форвард «Лилля» Нанитамо Иконе забил в дебютном матче свой первый мяч за сборную Франции. Прошла стенка с Набилем Фекиром по центру. Только когда чемпионы мира расслабились, сборная Албания смогла высунуть голову из песка: Сокол Чекалеши реализовал пенальти.



Между тем, на «Стад де Франс» случился небольшой скандал. Гости отказывались выходить на поле из-за того, что перед матчем организаторы перепутали гимны, включив гимн Андорры вместо албанского. Более того, диктор стадиона принёс извинения за ошибку Армении.