Травля, арест и пьяная драка: что стало с чемпионом АПЛ после перехода в «Челси»

Летом 2017 года Дэниел Дринкуотер ещё считался одним из самых перспективных полузащитников АПЛ. Он реже выдавал такие сумасшедшие матчи, как в чемпионский сезон «Лестера», но по-прежнему был чуть ли не главным действующим лицом в заметно поредевшем чемпионском составе «лис».

Тогда для Дринкуотера переход в «Челси» казался шагом вперёд. «Я очень счастлив подписать контракт с одним из самых больших клубов Европы. Мечта стала реальностью. Возможность поработать с Антонио Конте, блестящим тренером, и некоторыми из лучших игроков мира – это слишком хорошо, чтобы от такого отказываться», — говорил Дэниэл с улыбкой на лице.



Для «Лестера» на тот момент трансфер полузащитника в «Челси» стал самой дорогой продажей в истории клуба. За Дринкуотера «синие» заплатили даже больше, чем за Канте. Как оказалось – зря. В Лондоне карьера англичанина скатилась в пропасть.

Это невероятно, но Н’Голо Канте опять удивил «Челси» снова не добился результата, но снова понравился.

Травмы, отказ от вызова в сборную и травля

Первый сезон в «Челси» для хавбека начался очень неудачно. На тренировке он получил травму голени и был отправлен в лазарет. За новый клуб Дринкуотер дебютировал только в матче Кубка Лиги с «Эвертоном» в конце октября, а уже спустя месяц оказался чуть ли не главным объектом травли в английском футболе.



Жертвой агрессии и критики футболист стал из-за того, что отказался от приглашения в национальную сборную. По словам игрока, он недавно восстановился после травмы и ещё не успел прийти в тонус — к выступлениям за Англию он был не готов. Гарет Саутгейт с пониманием отнёсся к позиции игрока, а известные экс-футболисты разразились гневными словами в адрес Дэниеля. Алан Ширер сказал, что Дринкуотера никогда больше не стоит вызвать в сборную, а Крис Саттон толкнул очень обидную, и, как оказалось, пророческую речь.



«Дринкуотер совершил самую большую ошибку в своей карьере. Когда я сообщил Гленну Ходдлу, что не хочу играть за сборную в 1998 году, это было худшим решением, которое я когда-либо делал. Уже в 24 года моя международная карьера закончилась. Теперь шансы Дринкуотера выступить на чемпионате мира — 2018 наверняка улетучились, а будущие тренеры сборной Англии — неважно, Саутгейт это будет или нет, — не захотят его вызывать, — отметил экс-форвард «Челси» Саттон.



При Конте хавбек не стал игроком основы, да и запомнился лишь благодаря этому голу в ворота «Стока».

В конце сезона Дэниел опять травмировался и пропустил чемпионат мира в России. После отказа выступать за сборную, приглашение в национальную команду Англии он больше не получал.

Полчаса от Сарри и арест за вождение в нетрезвом виде

Когда у руля «Челси» встал Маурицио Сарри, дела Дринкуотера стали намного хуже. При итальянском специалисте англичанин провёл на поле жалкие 30 минут в Суперкубке Англии. Тот матч состоялся в августе 2018 года. С тех пор за «синих» полузащитник не играл.



Сарри неоднократно отмечал, что Дэниэл постоянно оставался на скамейке из-за того, что не соответствовал его стилю игры. По мнению специалиста, хавбек просто не был приспособлен к игре при схеме с тремя полузащитниками. При этом к самоотдаче футболиста на тренировках вопросов не было.



Сидя на лавке запасных, Дринкуотер накопил неуёмную энергию, чтобы, наконец, выпустить её в самое сомнительное из всех возможных для футболиста русел – кутёж.



Начало апреля игрок провёл очень бурно. Сначала он был замечен глубокой ночью с двумя барышнями на выходе из клуба, что вполне безобидно. Однако затем Дэни по-настоящему облажался. Возвращаясь с очередной вечеринки, футболист сел пьяным за руль. По пути домой он не справился с управлением, после чего врезался в чужой автомобиль. Тогда все участники ДТП отделались лишь несерьезными травмами, но этого полицейским было достаточно, чтобы арестовать игрока.



Спустя месяц над Дэни состоялся суд. Сотрудники правоохранительных органов установили, что футболист превысил норму алкоголя в 2,5 раза. В итоге англичанина приговорили к 70 часам общественных работ и лишили права управлять автомобилем на 20 месяцев.

Аренда в «Бёрнли» и пьяная драка

После того, как Лэмпард возглавил «Челси», появились известия о том, что Дринкуотер не нужен клубу. Причина такой позиции тренера не разглашалась, однако вряд ли на этот раз дело было в схеме или стиле.



Умудрившись остаться игроком «Челси», полузащитник отправился за долгожданной игровой практикой в аренду в «Бёрнли». Тем не менее в команде Шона Дайча ситуация для хавбека не улучшилась. В нынешнем сезоне он принял участие лишь в игре Кубка Лиги с «Сандерлендом», а затем окончательно достиг дна.



На днях футболист отмечал день рождения друга в одном из манчестерских клубов. В очередной раз переборщив с алкоголем, Дэни стал приставать к подруге футболиста «Сканторп Юнайтед» Кгоси Нтле. Игрок просил Дринкуотера успокоиться, однако тот не унимался. В результате между футболистами началась потасовка. Спустя несколько минут секьюрити вышвырнули обоих из заведения.

На улице на Дэни набросились шестеро парней, а затем избили его. При этом, как утверждают очевидцы, хулиганы кричали: «Сломайте ему ноги».



Визит в ночной клуб обернулся для игрока множественными ушибами рук и ног, порезом на щеке, серьезным повреждением связок голеностопа и синяком под глазом. Кроме того, футболист практически не помнит подробностей той ночи из-за большого количества выпитого.



Руководители «Бёрнли» не стали рубить сгоряча. В клубе заявили, что пока не намерены прерывать аренду Дринкуотера. В понедельник он должен встретиться с Шоном Дайчем, чтобы обсудить своё будущее в команде. Известно, что футболист очень переживает и боится этого разговора.



Поразительно, как за два года звезда АПЛ превратилась в бесперспективного лавочника-тусовщика. Сейчас футболист больше похож на нашкодившего школьника, ожидающего наказания. Очень жаль.