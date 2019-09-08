«Торпедо» не остановить. Оно не движется, а летит навстречу РПЛ

Это сейчас, после потрясающего старта сезона, болельщики «Торпедо» стали едва ли не самыми довольными и счастливыми в футбольной России. Пару месяцев назад всё было иначе: они с подозрением встречали многие решения руководства, ворчали после замены душевного Колыванова на «начинающего и непонятного» Игнашевича, в штыки восприняли приход «предателя» Лебеденко, удивлялись многочисленным малоизвестным новичкам-защитникам и отсутствию свежей крови в группе атаки.

Игнашевич – король. Сразу же превратил «Торпедо» в лидера ФНЛ Секрет возрождения великого клуба, который способен выйти в РПЛ уже в следующем сезоне.

А потом ещё клубу не удалось провести стартовый домашний матч с «Балтикой» на родной Восточной улице – из-за начавшейся реконструкции территории московские власти не согласовали проведение игры, «Торпедо» отправилось в Сокольники на поле академии «Спартака», а фанаты выступили с гневным обращением в социальных сетях и грозились бойкотом.



Но прошло два месяца, победы сплотили всех без исключения, и теперь на лицах поклонников чёрно-белых исключительно улыбки. Игнашевич оказался не просто талантливым, а уже на сегодня эффективным тренером. Лебеденко доказал свою значимость не словами, а делом, решив своими голами и результативными передачами судьбу сразу нескольких матчей. Приехавшие «ноунеймы»-защитники обеспечили команде лучшую оборону в ФНЛ (лишь семь пропущенных мячей в 12 турах, лучше до воскресенья было только у «Химок» — шесть. Сейчас показатели соответственно сравнялись). В атаке всё удаётся и без дорогостоящих форвардов, достаточно усилий растущих Сергеева и Галояна при поддержке остальных.



И главное – «Торпедо» играет и побеждает на родном стадионе. И несётся навстречу РПЛ.

Очереди!

Матч с «Химками» был для чёрно-белых особенным. Встречались соседи по турнирной таблице с первого и второго мест, в случае победы команда Игнашевича могла нанести сопернику первое поражение в сезоне, оторваться от него на четыре очка, а заодно получить мощнейший заряд уверенности, с которым продолжать покорять вершину будет ещё проще. Народ, прочувствовав значимость момента, повалил на трибуны.

За час до стартового свистка у касс толпились люди, не успевшие купить билеты заранее: длина очереди была никак не меньше 60 метров, и вряд ли все запоздавшие попали на сектор к стартовому свистку.

Стильные легенды в гостях

В эти же минуты в магазине «Торпедо» проходила фотосессия с необычным гостем матча. Латвийский нападающий Эдгарс Гаурачс выступал за чёрно-белых лишь полтора сезона в 2012-2013 годах, не стал выдающимся бомбардиром (четыре гола в 36 матчах), но превратился в знаменитость. Во-первых, из-за яркой внешности и любви к стильной одежде (его даже называли самым стильным футболистом ФНЛ). Во-вторых, благодаря преданности торпедовским цветам. Гаурачс ушёл из клуба аж шесть лет назад, но до сих пор любит клуб и его фанатов и при первой же возможности идёт к болельщикам на сектор. Попрыгать и пошизить.

— Так совпало, что юрмальский «Спартак» во время паузы на матчи сборных проводит сборы в Москве, — сказал Эдгарс. – Я очень обрадовался, узнав, что в те же дни «Торпедо» проводит столь важную игру дома – и сразу же понял, что обязан прийти и поддержать команду, побыть рядом с болельщиками. В чём секрет их любви ко мне? У нас это взаимно! Дело не в количестве матчей, а в качестве, самоотверженности на поле, отношении друг к другу, поддержке и многих других вещах. Всё в совокупности. Я навсегда предан «Торпедо»!



— Следите за новой командой Игнашевича?

— Конечно! Всегда следил, переживал и продолжаю это делать. Надеюсь, совсем скоро мы увидим её в Премьер-Лиге.

— Никогда не хотели вернуться?

— Желание, само собой, было. Но есть руководство клуба, определённые задачи. Тут не всё так просто. Я свою карьеру потихоньку заканчиваю, поэтому моё возвращение нереально. Буду просто при первой же возможности посещать матчи.



— А почему заканчиваете? Вам же всего 31. Играть ещё и играть.

— Уже три года работаю генеральным директором юрмальского «Спартака». Нужно думать немного наперёд. Хватит уже играть. Тем более карьера функционера для меня сейчас – интереснее.



— Какой прогноз на сегодня?

— 2:0. Само собой, в пользу «Торпедо»!

Почти как в 90-х

Даже напичканный устрашающей строительной техникой, огороженный досками и железным забором стадион «Торпедо» — милейшее и неповторимое место, напоминающее о футбольной атмосфере романтичных 90-х. Сюда точно идут не за комфортом и не технологиями, а за эмоциями и попаданием в атмосферу славного прошлого.

Хотя некоторые болельщики скорее всего даже никогда не видели, как их любимый клуб играл в элитном дивизионе.

Атмосфера могла бы быть ещё круче, если бы арена имени Эдуарда Стрельцова функционировала в полном объёме и вмещала всех желающих. Однако одна из центральных трибун не работает: на ней нет системы контроля и управления доступом. Всех болельщиков размещают на противоположной стороне.

Стандарты «Торпедо» – это очень эффективно

Как и ожидалось, матч лидеров ФНЛ получился сверхнапряжённым. «Торпедо» начало его чуть лучше, создав друг за другом два опасных момента, а потом, на исходе 17-й минуте, открыв счёт. Как и во многих предыдущих играх сезона чёрно-белые забили после стандарта — это уже фирменное оружие команды Игнашевича, и многим представителям не только ФНЛ, но и даже РПЛ нужно брать с неё пример. Выигрывать ничейные матчи на стандартных положениях – признак классной и современной команды.

В остальном шла боевая, примерно равная игра без особых шансов. «Торпедо» было чуть лучше в первом тайме, «Химки» — после перерыва. Команда Андрея Талалаева провела в перерыве аж три замены, а потом тоже опасно разыграла несколько угловых и штрафных, попала в перекладину, организовала навал в концовке, но сравнять счёт так и не смогла. Да и трудно ей было заканчивать встречу после удаления, заработанного в финальной 10-минутке.

Хитрый Игнашевич

Однажды в этом сезоне старший тренер «Торпедо» (такая уж Игнашевича официальная должность) уже попал под крупный штраф из-за чрезмерно активного поведения на бровке. РФС теперь очень внимательно следит за специалистами без лицензии Pro, с удовольствием раздаёт налево и направо санкции (чтобы самим не влетело от УЕФА), вот и пришлось Игнашевичу, который в первых играх постоянно кричал с бровки, успокоиться и присесть на скамейку. Матч с «Химками», несмотря на полыхающие внутри эмоции, он почти полностью провёл сидя.



А команда и без его подсказок прекрасно знала и понимала, что ей делать на поле. Она на глазах крепнет, набирается запаса мощи и учится терпеть. В первых играх сезона доводить похожие встречи до победы ей было сложнее.

Больше, чем победа

После слегка нервной концовки финальный свисток был встречен вздохами облегчения и овациями. Игроки «Химок» рухнули на газон, а «Торпедо» праздновало. Праздновало красиво – вместе с болельщиками и выбежавшими на поле детьми, со взаимными громкими зарядами. На трибунах восхищённо срывали голоса и брутальные парни, и дети, и девушки, и мужчины в возрасте.

Когда я смотрел на всё это, возникали странные ощущения. Казалось, что «Торпедо» празднует не просто победу, а нечто большее. Пусть на дворе всего лишь сентябрь, не сыграно ещё и половины сезона. Но все болельщики – да и игроки, и тренеры, и руководство – уже понимают, что их команда способна удивлять и в дальнейшем. Премьер-Лига действительно близка. И если «Торпедо» будет так же рубиться друг за друга всегда – никуда от нее элитный дивизион не уйдёт.