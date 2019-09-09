Пожизненный контракт. Ради Месси «Барселона» готова на всё

Предложение для Лео, сенсации в Афинах и Ереване и другие события воскресенья — в футбольном дайджесте дня.

Италия обыграла Финляндию, Греция упустила победу над Лихтенштейном



В матчах группы J отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Италии обыграла Финляндию, а национальная команда Греции сыграла вничью с Лихтенштейном.

Первая встреча проходила в Тампере на одноимённом стадионе. Итоговый счёт матча — 2:1. Первыми во встрече забили гости. На 59-й минуте автором забитого мяча стал форвард итальянцев Чиро Иммобиле. Финны сравняли счёт благодаря пенальти, который на 72-й минуте реализовал их нападающий Теэму Пукки. Победу итальянцам принёс результативный удар с 11-метровой отметки Жоржиньо.



Матч между сборными Греции и Лихтенштейна проходил на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» в Афинах и завершился со счётом 1:1. Автором первого гола во встрече стал полузащитник хозяев Георгиос Масурас. Гости спаслись от поражения на 85-й минуте, когда ворота греков поразил Деннис Саланович.

«Торпедо» обыграло «Химки» в матче лидеров ФНЛ



Московское «Торпедо» в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги обыграло «Химки» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова. Обслуживал матч смоленский арбитр Николай Волошин.



Единственный гол был забит на 17-й минуте. Автором забитого мяча стал защитник московского клуба Сергей Божин, замкнувший подачу со стандарта. В концовке встречи «Химки» остались вдесятером. Прямую красную карточку получил защитник Александр Филин.



«Торпедо», набрав 31 очко, лидирует в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Химки» (27) — на 2-м месте.

«Торпедо» не остановить. Оно не движется, а летит навстречу РПЛ Репортаж с Восточной улицы, где сражались два лидера ФНЛ – «Торпедо» и «Химки».

Гризманн обвинил жену в незабитом пенальти в матче отбора Евро-2020 с Албанией



Форвард сборной Франции Антуан Гризманн рассказал, почему он не смог реализовать пенальти в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Албанией (4:1).



«Я не знаю, что случилось. Не знаю. Как я уже говорил, возможно, это случилось потому, что моя жена не смотрела матч. У меня была хорошая динамика, но мы не можем забивать каждый раз. Жаль, мне придётся над этим работать.

Нам не хватало важных игроков как на самом поле, так и в раздевалке. Тем не менее футболисты, которые вышли вместо них, сыграли очень хорошо. Мы на правильном пути, и это доказывает, что мы — команда. Мы хорошо сыграли. Можем сожалеть только о голе, который пропустили в конце матча", — приводит слова Гризманна Goal.com.

Украина на 8 очков опережает Португалию. Главные события отбора Евро-2020 Зинченко и Роналду забили по голу, а у Кейна хет-трик.

Два гола и ассист Мхитаряна принесли Армении победу над Боснией и Герцеговиной



Сборная Армении одержала победу над национальной командой Боснии и Герцеговины в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча проходила в Ереване на «Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна». Итоговый счёт матча — 4:2.



Хозяева вышли вперёд уже на 3-й минуте встречи. Ворота гостей после передачи Тиграна Барсегяна поразил Генрих Мхитарян. Через 10 минут Эдин Джеко с паса Амера Гояка восстановил равновесие. На 66-й минуте Мхитарян во второй раз вывел свою команду вперёд. Ассистировал ему Оганес Амбарцумян. Через четыре минуты счёт снова стал равным. После паса Зеада Колашинаца забил Гояк. Однако на 77-й минуте Амбарцумян принёс победу сборной Армении. Результативная передача на счету Мхитаряна. Точка в матче была поставлена на 90+5-й минуте. Хавбек гостей Стипе Лончар поразил ворота своей команды.

«Барселона» намерена предложить Месси пожизненный контракт



«Барселона» не планирует расставаться с аргентинским нападающим Лионелем Месси, сообщает Mundo Deportivo.



Действующее соглашение Месси с каталонским клубом рассчитано до окончания сезона-2020/21. В контракте аргентинца прописан пункт, согласно которому он может расторгнуть соглашение в одностороннем порядке 30 июня каждого года.



По информации источника, руководство каталонского клуба намерено сохранить Месси и готово предложить форварду пожизненный контракт. На данный момент активные переговоры по данному вопросу не ведутся, но президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу и Хорхе Месси, отец Лионеля, находятся в постоянном контакте.



Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Месси оценивает возможность расторжения контракта с каталонским клубом следующим летом и переходом в «Ньюэллс Олд Бойз».

Игрока «Челси» избили за приставания к девушке другого футболиста



Полузащитник лондонского «Челси» Дэниел Дринкуотер, выступающий на правах аренды за «Бёрнли», был избит возле одного из ночных клубов в Манчестере, сообщает The Sun.



Футболиста выгнали из заведения, поскольку он, будучи пьяным, начал приставать к девушке игрока «Сканторп Юнайтед» Кгоси Нтле.



«Мне всё равно, приятель, она пойдёт домой со мной», — сказал Дринкуотер. Когда Нтле попросил оставить его девушку в покое, хавбек «Челси» набросился на него.



Сначала Дринкуотера вывели на улицу охранники, а уже потом на него напали шесть человек.

«В какой-то момент он свернулся калачиком на земле, так как они неоднократно прыгали на его лодыжку и кричали: «Сломайте ему ноги». Они знали, что он звезда Премьер-лиги, и что это его источник существования. Повсюду была кровь, было невероятно противно», — сказал источник.



На прошлой неделе «Челси» и «Бёрнли» сообщили, что Дринкуотер пропустит некоторое время из-за повреждения лодыжки, при этом ни один из клубов не раскрыл подробностей травмы.



В результате нападения футболист получил разрыв связок голеностопного сустава, ушибы лица, плеч и рук. Ему также рассекли щеку и оставили синяк под глазом.



Полиция не была вызвана на инцидент. Нет никаких доказательств, что к нападению причастен Нтле, к девушке которого приставал Дринкуотер.



Ожидается, что на восстановление полузащитнику потребуется до четырёх недель.

Травля, арест и пьяная драка: что стало с чемпионом АПЛ после перехода в «Челси» Дринкуотер достиг дна. Сейчас его очень жаль.

Жюли вернулся в «Монако»



Бывший нападающий сборной Франции Людовик Жюли вернулся в «Монако», сообщается на официальном сайте монегасков.



43-летний французский специалист стал ассистентом главного тренера второй команды «Монако» Давида Бешкура. На данный момент команда выступает в четвёртом по силе дивизионе страны и после пяти туров занимает предпоследнее место в турнирной таблице.