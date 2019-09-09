Финны – открытие отбора Евро. Италия выиграла у них из-за стыдного пенальти

Сборная Италии одержала шестую победу в шести матчах группового этапа и почти гарантировала себе попадание на Евро-2020. По результатам у бывшего главного тренера «Зенита» Роберто Манчини всё идеально, но в Тампере «скуадра адзурра» была очень близка к тому, чтобы впервые потерять очки в отборочном цикле. Итальянцы играли неплохо, а отрезками даже хорошо, вот только победный гол забили с липового пенальти на 79-й минуте. После удара Николо Бареллы мяч попал в прижатую руку Саули Вяйсянена, тем не менее шотландский судья Бобби Мадден указал на «точку». Когда прозвучал финальный свисток, именно этот эпизод обсуждали Манчини и его финский коллега Маркку Канерва, и итальянец виновато улыбнулся в мягком споре.

Команда Суоми, пожалуй, главное открытие квалификации Евро-2020. Финны проиграли в первом туре в гостях Италии (0:2), однако затем одержали четыре победы подряд над Арменией (2:0), Боснией и Герцеговиной (2:0), Лихтенштейном (2:0) и Грецией (1:0). За четыре тура до финиша они занимают второе место, дающее путёвку в финальную стадию чемпионата Европы. Опережают Армению на три очка, Боснию и Герцеговину – на пять, Грецию – на семь. И это не случайность, а плоды труда умнейшего тренера Канервы. Возможно, впервые в своей истории сборная Финляндии сыграет на крупном турнире.

55-летний Канерва совершенно неизвестен за пределами своей страны. Между тем, 10 лет назад этот специалист уже совершил одно маленькое чудо, выведя молодёжную сборную Финляндии в финальную стадию чемпионата Европы. За ту команду выступали, в частности, главная звезда нынешней сборной Теему Пукки и её капитан полузащитник Тим Спарв. Тогда финны попали на Англию, Германию и Испанию. Конечно же, заняли последнее место в группе, но ни разу не уступили с крупным счётом.

Потом Канерва в течение шести лет работал ассистентом главных тренеров национальной команды, а в декабре 2016-го наконец-то сам получил шанс в первой сборной. Маркку подписал трёхлетний контракт. Это было лучшее решение местной федерации футбола, потому как Канерва показывает уникальную для Финляндии эффективность. При нём финны в 29 матчах одержали 16 побед и набрали 61% очков. Для сравнения его предшественник швед Ханс Бакке смог до своего увольнения выдать лишь три ничьи при 10 поражениях.

Осенью 2018-го команда Суоми под руководство Канервы выиграла в Лиге наций группу с теми же греками, Венгрией и Эстонией, благодаря чему поднялась в дивизион В к сборной России. Тренер по прозвищу Риве (его назвали так в честь бразильца Ривелино) уверен, что Финляндия может достичь многого в футболе: «Надеюсь, у нас будет сильная футбольная культура. По любительским показателям наш вид спорта – самый массовый в стране. Но с точки зрения популярности в СМИ мы уступаем льду. Наша география больше не является большим минусом, как раньше. Ситуация с игровыми полями улучшилась благодаря залам и искусственным газонам. В чём мы можем быть лучшими в мире? В командном духе и групповой динамике. Есть пример Исландии. Её сила как раз в командном духе».

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Тренер финнов интересно рассуждает. У него хорошее образование, более того, в своё время Канерва, будучи защитником клуба ХИК из Хельсинки, совмещал игру в футбол с работой школьным учителем. Сегодняшняя команда Суоми добивается результата как раз за счёт блестящей организации, строгой игры в обороне и налаженных групповых взаимодействий в атаке. Игроки сборной Финляндии не пуляют мяч абы куда, а стремятся выходить вперёд через пас. При этом зачастую насыщают те или иные зоны группой в четыре-пять человек и разыгрывают быстрые комбинации. Благо в команде хватает обученных, техничных футболистов.

Канерва использует программу InStat. Статистика помогает ему разбирать матчи, а видеонарезки обсуждаются с игроками. Вообще, тренер хотел бы, чтобы футболисты не думали исключительно о результате, а больше – о качестве игры и анализе. В одном из интервью он признал: поначалу игроки не были готовы к его подходу. «Я начинал так строить работу ещё с футболистами до 21 года, – рассказал Маркку. – Сперва они были удивлены, поскольку привыкли, что тренер просто говорит им, что нужно делать. Но как вы помогаете людям осознавать их потенциал и выступать лучше всего? Необходимо создать благоприятную среду для обучения. До тех пор, пока не будет достигнуто доверие и честное взаимодействие. Если у вас есть доверие, игроки скажут вам, о чём они думают, и вы сможете повлиять на них. Но когда футболист не верит, он не скажет, а вы не уловите суть проблемы. Хороший футболист честен, потому что думает об успехах всей команды». В сборной подход Канервы точно эффективен.

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Лидеры сегодняшней Финляндии – это лучший бомбардир прошлого сезона Чемпионшипа Пукки из «Норвича», забивший пять голов в четырёх матчах нового сезона АПЛ, капитан Спарв из «Мидтьюлланда», надёжный голкипер Лукаш Градецки из «Байера», центральный защитник Паулус Аараюури из «Пафоса» и талантливый центрхав Глен Камара из «Глазго Рейнджерс». Вокруг них строится команда, которая готова удивлять, как прежде Исландия. Финские болельщики уже в шутку обсуждают, где в Хельсинки поставить монумент в честь Канервы – на месте статуи Маннергейма или фонтана Хавис Аманда. Странно, что в РПЛ нет ни одного игрока из соседней Финляндии. Между тем, и финская молодёжка начала отборочный турнир Евро-2021 с выездной победы со счётом 2:0 над Украиной, за которую выступали недавние чемпионы мира.