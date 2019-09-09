В Японии залетел удивительный гол. Игрок забил его, лёжа спиной к воротам

Матч 31-го тура во втором дивизионе чемпионата Японии между «Фаджиано Окаяма» и «Киото Санга» ни в коем случае не претендовал на исключительность. Встречались середняки, которые борются за зону плей-офф и возможность попасть высшую лигу страну. Болельщики вряд ли ждали чего-то экстраординарного от футболистов, но всё изменилось на 22-й минуте.
Полузащитник «Окаямы» Хаято Накама откликнулся на передачу в штрафную площадь, отлично отклеился от защитников и пробил головой в дальний от себя угол. Штанга спасла футболистов «Киото Санга». Однако в тот момент, когда уже все поверили, что эпизод завершён, Накама решил удивить. Возможно, мы немного преувеличили, говоря о перевороте в мире футбола, но эпизод получился просто фантастический. Взгляните сами.
Видео доступно по этой ссылке.
Кто этот парень?
Хаято Накама никогда не претендовал на лавры Месси, Роналду и других звёзд. Мы бы никогда и не услышали о нём, если бы не этот эпизод. Впрочем, не исключено, что этот гол станет главным достижением в его карьере.
Полузащитнику сейчас 27 лет. Если вы подумали, что этот парень некогда подавал надежды, то спешим вас расстроить. Накама всю свою карьеру провёл в этой лиге – 286 матчей, 41 гол и 26 передач. Трофеев в его активе нет. Может, хотя бы премию Пушкаша заслужил?
К слову, «Фаджиано Окаяма» разгромил соперника со счётом 3:0. Теперь команда на расстоянии в одну победу приблизилась к зоне плей-офф. Как знать, может, после такого гола игроки поймают кураж до конца чемпионата.
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