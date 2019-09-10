Игрок-открытие ФНЛ заинтересовал ЦСКА. Ещё недавно он был никому не нужен

Макаров бесплатно пылил в КФК, а теперь забивает с центра поля в ФНЛ и получает приглашения из РПЛ.

Футбольная национальная лига нечасто поставляет в РПЛ молодых, неординарных исполнителей. Каждый случай – событие. Летом-2019 главным открытием турнира безоговорочно стал Денис Макаров. 21-летний парень настолько ярко проявил себя в стартовых турах первенства, что ещё до наступления осени мог перемахнуть через лигу – транзитом через ФНЛ попасть в РПЛ, притом сразу в большой клуб.

В прошлое «окно» «Нефтехимик» наотрез отказался продавать своего нового лидера. Но уже зимой за Макаровым наверняка придёт не один – минимум 2-3 клуба Премьер-Лиги. Есть смысл познакомиться с игроком поближе.

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Со стороны карьерный путь Макарова может показаться гладким и безоблачным: знаменитая академия Коноплёва – ПФЛ – ФНЛ – предложения из РПЛ. Обманчивое впечатление. На самом деле человеку многое пришлось пережить и превозмочь – и тяжёлую травму, и недоверие тренеров, и неудачные просмотры. В «Строгино» уроженца Тольятти забраковали. В «Оренбурге», несмотря на результативную игру во второй команде, выше ПФЛ не пустили. В промежутке были любительские банды Якутии и Саранска. Баловнем судьбы Дениса точно не назовёшь.



«Я из самой обычной семьи: мама с папой на «АвтоВАЗе» работают, — рассказал мне Макаров. – В пять лет пошёл в футбольную секцию, с шести до 16 учился в «коноплёвке». После травмы убрали из академии. Прооперировался, съездил в «Строгино» — не взяли. Сказали: «Физически слаб». Хороший друг, мой бывший тренер, помог устроиться в «Якутию», это КФК. Да, далековато, а куда деваться, если хочешь играть в футбол, но никто не берёт? Это был самый тяжёлый период в жизни. Когда приехал, на улице было минус 55. Тренировались и играли в манеже. О зарплате речи не шло – родители деньги на жизнь присылали. Восстановился, набрал форму, забил 7 или 8 голов за полсезона. Оттуда уже полным сил переехал в Саранск, в одноимённый клуб. Тоже КФК. Играл, опять-таки, фактически бесплатно, но там хотя бы премиальные капали – по 3-5 тысяч рублей за матч».

Ещё недавно Денис Макаров бегал на КФК Фото: из архива Дениса Макарова

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Прежде чем проявить себя в ФНЛ, Макаров выдал пару качественных сезонов в ПФЛ – сначала с «Оренбургом-2», а затем с «Нефтехимиком». И там, и там исправно забивал: 5 голов за первый год на профессиональном уровне, 7 – за второй.



«В Оренбурге повезло поработать с большим мастером, — продолжает Денис. – Пока Веретенников возглавлял молодёжку, чувствовал доверие. До сих пор с Олегом Александровичем на связи. Звонит, поздравляет. Как тренер он мне много дал. Всегда повторял: «Чаще бей по воротам». После смены штаба молодых перестали подпускать к первой команде».

После этих слов не набрать знаменитому в прошлом бомбардиру, а теперь тренеру было бы профессиональным упущением. Набрал.

«Денис оказался у нас по чистой случайности, — вспоминает Олег Веретенников. — Его команда играла в Оренбурге на КФК, а мы старались отслеживать перспективных ребят даже по любителям. Мне Макаров сразу приглянулся – оригинальной обводкой, нестандартным мышлением. Обыграть одного-двух соперников ему уже тогда не составляло труда. Плюс поставленный удар с левой. Собрали о нём информацию, пообщались, быстро нашли общий язык. Повезло, что Денис чуть не со школы дружил с нашим Даней Криворучко – через него пригласили на просмотр и уже после первой тренировки утвердились во мнении: надо оставлять. Взяли и не пожалели. В том сезоне Денис забил несколько шикарных мячей, отдавал передачи – словом, стал настоящим лидером команды и здорово нам помог. Роберт Евдокимов привлекал его к тренировкам и спаррингам первой команды. Для меня загадка, почему профессиональные клубы так долго игнорировали парня».

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«Нефтехимику» аренда пары атакующих полузащитников (второй – Дмитрий Рудаков) обошлась в 400 тыс. рублей. Спустя год клуб из Татарстана не пожалел за Макарова миллиона. Теперь очевидно, что выгода от последующей продажи многократно превысит расходы на выкуп игрока. Об одном сейчас могут жалеть в «Нефтехимике» — что «привязали» игрока к себе всего на год. Долгосрочный контракт автоматически повысил бы стоимость полузащитника.

Но, пожалуй, самое удивительное в этой истории то, что изначально Макарова брали «под лимит» (отныне в ФНЛ тренеры обязаны выпускать на поле минимум одного игрока до 21 года) — а обрели в его лице нового лидера. Приятная неожиданность.

Ещё один лимит в российском футболе. Его не заметили, а он уже работает Есть надежда, что молодых талантов у нас станет больше. Пока на уровне ФНЛ.

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Более или менее широкая аудитория обратила внимание на 25-го номера «Нефтехимика» после дерзкого гола «Армавиру» в середине июля. Получив мяч на своей половине поля, Макаров без долгих раздумий зашвырнул его «за воротник» белорусскому киперу Руденку. Этот удар лёг в основание убойной серии хавбека из семи результативных туров подряд.



— В детстве такие штуки иногда проделывал, — улыбается Денис. – Вратари маленькие, ворота большие – бывало, что залетало. А тут отобрал мяч, поднял голову, вижу: вратарь далеко вышел. Ну и решил: почему нет? Ударил, попал. Ребята поздравляли.

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По прошествии 12 туров ФНЛ Макаров делит первое место в списке лучших бомбардиров сезона с торпедовцем Сергеевым. У обоих по 8 голов. На долю Дениса приходится больше половины забитых мячей «Нефтехимика» — 53% (8 из 15). Круче статистика лишь у Амура Калмыкова – 70 процентов голов «Армавира» (7 из 10).



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Макаров – левша, но эффективнее всего используется на правом фланге полузащиты. Типичный гол Дениса выглядит так: рывок по краю, смещение в центр и плотный удар с рабочей ноги. Около 90% голов на взрослом уровне Макаров забил с левой (в текущем сезоне – все).

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Учитывая партнёрские, в некотором смысле даже родственные связи «Нефтехимика» и «Рубина», нетрудно догадаться, кому в Нижнекамске будет отдано предпочтение при наличии нескольких равнозначных запросов из РПЛ. По моей информации, из «топов» тольяттинским левшой заинтересовался ЦСКА. И очень предметно.



«Звонят, — подтверждает Макаров. – Несколько команд выходили на связь со мной, с «Нефтехимиком». Отправляю всех к Павлу Нестерову, моему агенту. В Нижнекамске сказали: «До конца года ты у нас». Про ЦСКА слышал, общался с людьми. Хорошо поговорили – я почувствовал заинтересованность. До зимы поставили вопрос на паузу. Для меня это стимул играть как можно лучше и забивать ещё больше».

Мнение Веретенникова: «Может быть, Денису стоит доиграть сезон за «Нефтехимик», а уже летом переходить в команду ощутимо выше классом. С другой стороны, если есть конкретный интерес из РПЛ, почему не попробовать уже зимой? Чем раньше в Премьер-Лигу попадёшь, тем быстрее адаптируешься».