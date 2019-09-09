Форвард «Сочи» назвал позором игру Бонуччи. Итальянец наконец ответил

Что случилось?

Вечером 5 сентября первый тайм матча отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 Армения – Италия близился к своему завершению. На табло ереванского стадиона им. Вазгена Саркисяна горели две единицы (на гол армянского форварда «Сочи» Александра Карапетяна забитым мячом ответил итальянский нападающий Андреа Белотти).

После выноса Доннаруммы в верховой борьбе сошлись защитник Леонардо Бонуччи и автор гола Карапетян. Как только футболисты приземлились на газон, раздался свисток. Пока итальянец лежал на поле, «корчась от боли», судья Даниэль Зиберт показывал армянину вторую жёлтую карточку. Недовольным игрокам Армении рефери жестами объяснял, что удалил Карапетяна за удар локтем.



Позже, благодаря повтору эпизода, стало ясно – контакта и в помине не было. Бонуччи симулировал.



Лишившись игрока, хозяева заметно ослабли. После перерыва они пропустили ещё два гола и проиграли со счётом 1:3.

Как на удаление отреагировал форвард «Сочи»?

Своё видение эпизода Александр Карапетян изложил в «Инстаграме», обратившись к Бонуччи. Очевидно, что форвард был зол и недоволен тем, как повёл себя в борьбе защитник. «Я очень уважаю то, чего ты достиг в футбольной жизни, но это позор», — написал нападающий.

Интересно, что через несколько часов после игры в комментариях к постам Карапетяна итальянские болельщики начали извиняться за действия защитника. Некоторые из них даже называли Бонуччи клоуном.

Как на обвинения ответил Бонуччи?

Сам итальянец свой поступок позорным не считает. Спустя несколько дней после матча он сообщил изданию Football Italia, что не собирается извиняться перед Карапетяном.



«Такие вещи бывают, я не чувствую необходимости приносить извинения. Я даже не думал о том, что его уже наказывали в той игре. У меня уже было два шва от локтя, я пытался защитить бровь. Меня расстраивает, что это противостояние было создано, но я принимаю это. Если я сыграл 91 матч за свою страну, значит, я сделал всё для того, чтобы помочь команде», — отметил защитник.

Кто же прав?

Очевидно, что правда на стороне армянского форварда. Если внимательно посмотреть эпизод, можно заметить, как в полёте Карапетян специально убирает локоть подальше от лица защитника, чтобы не травмировать его. Слова Бонуччи про «попытки защитить бровь» — выдумки. Да и как можно защищать лицо, валяясь на газоне?



Возможно, к поступку итальянца можно было бы отнестись не столь категорично, если бы он извинился и ранее не совершал ничего подобного. Однако подобный грешок за защитником водится уже давно.



В декабре 2012 года «Ювентус» встречался в Серии А с «Палермо». К концу встречи клуб Бонуччи вёл в счёте, и поэтому защитник отважился убежать в контратаку. Получив мяч от партнёра, он попытался обвести вратаря «Палермо», а затем упал, словно подстреленный. За такую клоунаду итальянец получил «горчичник», а следом одноматчевую дисквалификацию и штраф на 2 тыс. евро.

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Тогда Бонуччи извинился за симуляцию, однако исправляться он, видимо, не собирался.

Кто такой Карапетян и как складывается его карьера?

Александр Карапетян – армянский нападающий «Сочи». Родившись в Грузии, он в 11 лет вместе с семьёй переехал в Германию, где начал заниматься футболом. Отыграв в нескольких клубах из немецкого подземелья, уже взрослый футболист перебрался в Люксембург. Там он провёл 7 лет, сменив 4 команды, а затем отправился в Россию.

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Прошедшим летом форварда подписал «Сочи». В российском клубе дела у Карапетяна пока идут неважно. В РПЛ он провёл на поле лишь 183 минуты за 7 матчей и отличился всего одним забитым голом.

Александр Карапетян



Возраст: 31 год.

Гражданство: Армения, Германия

Амплуа: форвард (оттянутый нападающий, левый вингер).

Клуб: «Сочи»

Рост: 184 см.

Вес: 83 кг.

Карьера: «Веен II» (2006 – 2009), «Обернойланд» (2009 – 2010), «Эльверсберг» (2010-2012), «Хомбург» (2012), «Ф91 Дюделанж» (2012-2013), «Гревенмахер» (2014), «Ф91 Дюделанж» (2014-2015), «Виктория» (2015-2017), «Прогресс» (2017-2019), «Сочи» (2019-н.в).

Достижения: победитель чемпионата Люксембурга – 2013/14.

Зато в сборной у Александра всё прекрасно. Он принял участие в 7 матчах Армении в Лиге наций и отборочном турнире к ЧЕ-2020 и забил 5 голов – на один больше, чем главная звезда армянской команды Генрих Мхитарян.