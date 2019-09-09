В сеть попал отчет по трансферам. 7 удивительных фактов о топ-лигах

Вот кто больше всего тратит и зарабатывает.

Футбольная обсерватория CIES c 2005 года мониторит трансферы футболистов. В новом докладе опубликованы данные за период с 2010 по 2019 год. Преимущественно анализ касается топ-5 европейских чемпионатов (Англия, Испании, Италия, Германия, Франция).

1. За пять лет клубы стали тратить почти в два раза больше на трансферы

В 2019-м году клубы из топ-5 лиг потратили 6,6 миллиарда евро. Это рекордный показатель. Пять лет назад показатель был почти в два раза ниже – 3,8 миллиарда, а в 2010-м году и вовсе 1,5 миллиарда. В 2019-м рекордные объемы трат на трансферы – в чемпионатах Испании, Италии и Германии.



2015: 3,851 млд

2016: 4,234 млд

2017: 6,064 млд

2018: 5,806 млд

2019: 6,622 млд

2. Вне топ-5 лиг много зарабатывают только «Бенфика», «Порту» и «Аякс»

Если брать заработанные деньги на трансферах за период с 2010 года, то абсолютным лидером остается «Монако». Это единственная команда, чья выручка от продаж составила более миллиарда.



1) «Монако» (1029 млн)

2) «Челси» (868)

3) «Ювентус» (787)

4) «Бенфика» (780)

5) «Реал» (763)

6) «Атлетико» (754)

7) «Рома» (726)

7) «Барселона» (726)

9) «Ливерпуль» (716)

10) «Боруссия» Д (678)

11) «Порту» (592)

12) «Севилья» (582)

13) «Валенсия» (539)

14) «Аякс» (513)

14) «Тоттенхэм» (513)

16) «Лион» (497)

17) «Манчестер Сити» (492)

18) «Лилль» (483)

19) «Дженоа» (472)

20) «ПСЖ» (453)

3. У «Сити» худший баланс трансферов

Вот список команд, которые имеют наиболее отрицательный баланс при сопоставлении продаж и покупок футболистов начиная с 2010 года. Потенциально это те, команды у которых могут возникнуть проблемы с финансовым fair play (хотя он учитывает далеко не только трансферы).



1) «Манчестер Сити» (-1091 млн)

2) «ПСЖ» (-901)

3) «Манчестер Юнайтед» (-833)

4) «Барселона» (-720)

5) «Милан» (-439)

6) «Реал» (-425)

7) «Ювентус» (-414)

8) «Челси» (-395)

9) «Интер» (-391)

10) «Арсенал» (-366)

4. Лучше всех зарабатывает «Лилль»

А вот команды, которые больше всего заработали, при наложении продаж и покупок с 2010 года. Здесь выделяются французские клубы, у которых первые две позиции в списке, а также 10 команд в числе 20 лучших.



1) «Лилль» (+249 млн)

2) «Монако» (+215)

3) «Дженоа» (+193)

4) «Лион» (+174)

5) «Удинезе» (+169)

6) «Хоффенхайм» (+139)

7) «Атлетик» (+114)

8) «Монпелье» (+111)

9) «Аталанта» (+109)

10) «Эспаньол» (+95)

11) «Севилья» (+86)

12) «Сент-Этьен» (+81)

13) «Бордо» (+77)

14) «Тулуза» (+66)

15) «Вильярреал» (+65)

16) «Ренн» (+62)

17) «Ницца» (+51)

18) «Анже» (+44)

19) «Реал Сосьедад» (+37)

20) «Майнц» (+36)

5. Клубы АПЛ платят больше всех в Европе

Если брать международные трансферы, то самым крупным покупателем остаются клубы АПЛ, а французская Лига 1 – поставщиком. Лишь это направление позволило с 2010 года превысить миллиард евро. И во многом отсюда столько французских клубов в предыдущем рейтинге.



1) Англия – (1,246 млд) – Франция

2) Англия – (767) – Германия

3) Англия – (729) – Италия

4) Англия – (658) – Испания

5) Испания – (614) – Португалия

6) Англия – (524) – Португалия

7) Англия – (438) – Голландия

8) Испания – (324) – Бразилия

9) Англия – (304) – Бельгия

10) Италия – (284) – Голландия

6. «Атлетико», «Реал» и «Барса» потратили больше всего в 2019 году

Если брать только 2019-й год, то больше всего на трансферы потратились топ-клубы Испании. У них сразу три верхние позиции в списке.

1) «Ателтико» (329 млн)

2) «Реал» (324)

3) «Барселона» (256)

4) «Интер» (212)

5) «Ювентус» (186)

6) «Милан» (183)

7) «Манчестер Сити» (177)

8) «Астон Вилла» (174)

9) «Боруссия» Д (173)

10) «Тоттенхэм» (170)

7. Клубы из топ-5 лиг продают преимущественно друг другу

Большая часть (66%) денег, которые платят клубы из топ-5 лиг остаются в этих же топ-5 лигах. Если взять все покупки с 2010 по 2019-й год, то поступления распределились так:



34,8%: деньги получает клуб из другого чемпионата, но входящий в топ-5 лиг

31,2%: деньги получает клуб из того же чемпионата, что и покупатель

18,4%: деньги получает клуб европейский клуб, который не входит в топ-5 лиг

8,1%: деньги получает клуб из той же страны, но из более слабого дивизиона

6,1%: деньги получает клуб не европейский клуб

1,4%: деньги получает клуб из Англии/Испании/Италии/Германии/Франции, но не высшего дивизиона.